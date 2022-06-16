Франція підтримуватиме Україну у довгостроковій перспективі, - Макрон

Франція продовжуватиме підтримувати Україну у довгостроковій перспективі та у всіх формах, щоб вона "могла протистояти і перемогти" російський наступ.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжимо цю підтримку у довгостроковій перспективі у всіх її формах... Я завжди був постійний. Франція була поряд з Україною з першого дня", - зазначив Макрон під час візиту до Ірпеня.

ЗМІ уточнює, що президент заперечує будь-які розбіжності із президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні необхідно, щоб Україна могла чинити опір і перемагати... Ми на боці українців та українок однозначно", - додав він.

Макрон назвав Ірпінь "героїчним містом", де було зупинено наступ армії РФ.

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"Ми всі бачили ці зображення зруйнованого міста, яке одночасно і героїчне місто, оскільки саме тут, серед інших місць, українці зупинили російську армію, що наступала на Київ. Тож треба представляти героїзм армії та українського населення", - наголосив Макрон.