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Франція підтримуватиме Україну у довгостроковій перспективі, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон

Франція продовжуватиме підтримувати Україну у довгостроковій перспективі та у всіх формах, щоб вона "могла протистояти і перемогти" російський наступ.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжимо цю підтримку у довгостроковій перспективі у всіх її формах... Я завжди був постійний. Франція була поряд з Україною з першого дня", - зазначив Макрон під час візиту до Ірпеня.

ЗМІ уточнює, що президент заперечує будь-які розбіжності із президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні необхідно, щоб Україна могла чинити опір і перемагати... Ми на боці українців та українок однозначно", - додав він.

Макрон назвав Ірпінь "героїчним містом", де було зупинено наступ армії РФ.

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"Ми всі бачили ці зображення зруйнованого міста, яке одночасно і героїчне місто, оскільки саме тут, серед інших місць, українці зупинили російську армію, що наступала на Київ. Тож треба представляти героїзм армії та українського населення", - наголосив Макрон.

Автор: Ірина Дашківська
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Вот обезьяна хоче заморозить війну в Україні
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16.06.2022 13:18 Відповісти
Зараз Макрон Має обьявити - КРИМ- ЦЕ УКРАЇНА !!
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16.06.2022 13:26 Відповісти
Патрон сказал, шо найдет и сам лично перегрызет кабель по которому Макрон звонит *****!!!

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16.06.2022 13:29 Відповісти
...а в короткостроковій перспективі як?
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16.06.2022 13:47 Відповісти
****** как путин.
Приехал уговаривать Зеленского на капитуляцию, обещая воздушные зАмки в неопределенном будущем.
Если бы реально хотели помочь эти 3 клоуна - приехали бы не на поезде, а на самолете с тяжелым вооружением.
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16.06.2022 15:15 Відповісти
Пук-пук-пук!
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16.06.2022 15:16 Відповісти
 
 