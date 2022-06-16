"Суды" над защитниками Мариуполя – средневековое варварство для пропаганды внутри РФ, - Венедиктова
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Будущие так называемые международные суды над защитниками "Азовстали" – это дикость, не имеющая ничего общего с юриспруденцией.
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире единого телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это дикость не только для нас, но и для всего цивилизованного мира (суды над пленными украинскими бойцами, которые защищают свою страну – ИФ). Мы очень тщательно следим за этой ситуаций, у нас много оперативной информации. Как только она перейдет в процессуальную плоскость, будем ее коммуницировать иначе", - сказала Венедиктова в эфире украинского телемарафона в четверг, комментируя ситуацию с будущими так называемыми международными судами над защитниками Мариуполя из "Азовстали".
"Все, что будет происходить – мало напоминает юриспруденцию. Это исключительно внутренний продукт, который будет производиться на свою внутреннюю пропаганду, для внутреннего потребителя… мы видим варварство, которые присуще средневековью. Поэтому все это будет отслеживаться, процессуально оформляться", - сообщила генпрокурор.
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хіба що мова може вестись про судилища
@Mykhailova_A
Дружини бійців Захисників Маріуполя після того як їх чоловіки потрапили в полон - звернулись по процедурі до поліції,написали відп.заяви і лишили свої данні (дом.адреси,телефони ітд) І що ви думаєте? Адреси деяких вже злиті в пабліках рсні,на телефони відбуваються атаки росіян
Що,тіпа прийшла нова реальність полінезійська?
Таке може влізти тільки зазомбованим оркам які скоро будуть їсти котів і мишей і ненавидіти курей, коров і свиней тільки тому,що їх їдять піндоси інацикі.
Зачем было врать он ответит?