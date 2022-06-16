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"Суды" над защитниками Мариуполя – средневековое варварство для пропаганды внутри РФ, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь

Будущие так называемые международные суды над защитниками "Азовстали" – это дикость, не имеющая ничего общего с юриспруденцией.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире единого телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это дикость не только для нас, но и для всего цивилизованного мира (суды над пленными украинскими бойцами, которые защищают свою страну – ИФ). Мы очень тщательно следим за этой ситуаций, у нас много оперативной информации. Как только она перейдет в процессуальную плоскость, будем ее коммуницировать иначе", - сказала Венедиктова в эфире украинского телемарафона в четверг, комментируя ситуацию с будущими так называемыми международными судами над защитниками Мариуполя из "Азовстали".

"Все, что будет происходить – мало напоминает юриспруденцию. Это исключительно внутренний продукт, который будет производиться на свою внутреннюю пропаганду, для внутреннего потребителя… мы видим варварство, которые присуще средневековью. Поэтому все это будет отслеживаться, процессуально оформляться", - сообщила генпрокурор.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
А шо це гівнокомандуюче наче у воду впало? Чому не забацає відосик що звільнить азовців? А ввечері знов вилізе вихвалятись який він маладєтс.
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16.06.2022 14:03
+4
а беня диктова и её суды вместе с их решениями это не дикость?
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16.06.2022 13:48
+3
,,Видстэжэно и процэсуально оформлэно" (с). И ВСЁ??? Будете стэжить, як кацапы будут казнить Азовцев???? Суки zeлёные. Продали их и теперь со спокойной душой будете наблюдать за смертями Героев. К счастью, Карма - та ещё ****. Казнят и вас
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16.06.2022 14:26
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де ви бачили за все вікове існування кацапів суди???у здичавілої татарви ніколи ніяких судів не було(((
хіба що мова може вестись про судилища
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16.06.2022 13:47 Ответить
а беня диктова и её суды вместе с их решениями это не дикость?
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16.06.2022 13:48 Ответить
фіфті-фіфті
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16.06.2022 13:52 Ответить
це абсурд, і знущання на здоровим глуздом, і було б здорово щоб і самі від здорового глузду не відходили, бо вічно намогаються звинуватити активістів, а зрадниками і корупціонерами зайнятися немає часу, і, якщо і повідомляють про підозру то в крайньому випадку і здебільшого заочно. Не опускайтеся до дикості.
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16.06.2022 13:52 Ответить
Alina Mykhailova

@Mykhailova_A

Дружини бійців Захисників Маріуполя після того як їх чоловіки потрапили в полон - звернулись по процедурі до поліції,написали відп.заяви і лишили свої данні (дом.адреси,телефони ітд) І що ви думаєте? Адреси деяких вже злиті в пабліках рсні,на телефони відбуваються атаки росіян
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16.06.2022 13:54 Ответить
А шо це гівнокомандуюче наче у воду впало? Чому не забацає відосик що звільнить азовців? А ввечері знов вилізе вихвалятись який він маладєтс.
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16.06.2022 14:03 Ответить
...така тема не на часі А от Франція, Німеччина та Італия у Ірпені - оце да, буде черговий "кінематографічний шедевр"...
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16.06.2022 14:08 Ответить
,,Видстэжэно и процэсуально оформлэно" (с). И ВСЁ??? Будете стэжить, як кацапы будут казнить Азовцев???? Суки zeлёные. Продали их и теперь со спокойной душой будете наблюдать за смертями Героев. К счастью, Карма - та ещё ****. Казнят и вас
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16.06.2022 14:26 Ответить
І,що ти ***** хочеш цим сказати своїм *****вчанам?
Що,тіпа прийшла нова реальність полінезійська?
Таке може влізти тільки зазомбованим оркам які скоро будуть їсти котів і мишей і ненавидіти курей, коров і свиней тільки тому,що їх їдять піндоси інацикі.
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16.06.2022 14:46 Ответить
А кото-то говорил, что это операция по эвакуации.
Зачем было врать он ответит?
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16.06.2022 15:43 Ответить
 
 