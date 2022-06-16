"Суди" над захисниками Маріуполя - середньовічне варварство для пропаганди усередині РФ, - Венедіктова

Майбутні так звані міжнародні суди над захисниками "Азовсталі" – це дикість, яка не має нічого спільного з юриспруденцією.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це дикість не лише для нас, а й для всього цивілізованого світу (суди над полоненими українськими бійцями, які захищають свою країну. – Ред.). Ми дуже ретельно стежимо за цією ситуацією, у нас багато оперативної інформації. Щойно вона перейде у процесуальну площину, будемо її комунікувати інакше", - зазначила Венедіктова, коментуючи ситуацію з майбутніми так званими міжнародними судами над захисниками Маріуполя з "Азовсталі".

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"Усе, що відбуватиметься, – мало нагадує юриспруденцію. Це виключно внутрішній продукт, який вироблятимуть на свою внутрішню пропаганду, для внутрішнього споживача… ми бачимо варварство, яке притаманне середньовіччю. Тому все це буде відстежено, процесуально оформлено", - повідомила генпрокурор.