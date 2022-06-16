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"Суди" над захисниками Маріуполя - середньовічне варварство для пропаганди усередині РФ, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь

Майбутні так звані міжнародні суди над захисниками "Азовсталі" – це дикість, яка не має нічого спільного з юриспруденцією.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це дикість не лише для нас, а й для всього цивілізованого світу (суди над полоненими українськими бійцями, які захищають свою країну. – Ред.). Ми дуже ретельно стежимо за цією ситуацією, у нас багато оперативної інформації. Щойно вона перейде у процесуальну площину, будемо її комунікувати інакше", - зазначила Венедіктова, коментуючи ситуацію з майбутніми так званими міжнародними судами над захисниками Маріуполя з "Азовсталі".

Дивіться: Дружини захисників "Азовсталі" звернулися до журналістів: Покажіть, в яких умовах утримують наших героїв. ВIДЕО

"Усе, що відбуватиметься, – мало нагадує юриспруденцію. Це виключно внутрішній продукт, який вироблятимуть на свою внутрішню пропаганду, для внутрішнього споживача… ми бачимо варварство, яке притаманне середньовіччю. Тому все це буде відстежено, процесуально оформлено", - повідомила генпрокурор.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
А шо це гівнокомандуюче наче у воду впало? Чому не забацає відосик що звільнить азовців? А ввечері знов вилізе вихвалятись який він маладєтс.
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16.06.2022 14:03
+4
а беня диктова и её суды вместе с их решениями это не дикость?
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16.06.2022 13:48
+3
,,Видстэжэно и процэсуально оформлэно" (с). И ВСЁ??? Будете стэжить, як кацапы будут казнить Азовцев???? Суки zeлёные. Продали их и теперь со спокойной душой будете наблюдать за смертями Героев. К счастью, Карма - та ещё ****. Казнят и вас
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16.06.2022 14:26
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де ви бачили за все вікове існування кацапів суди???у здичавілої татарви ніколи ніяких судів не було(((
хіба що мова може вестись про судилища
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16.06.2022 13:47 Відповісти
а беня диктова и её суды вместе с их решениями это не дикость?
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16.06.2022 13:48 Відповісти
фіфті-фіфті
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16.06.2022 13:52 Відповісти
це абсурд, і знущання на здоровим глуздом, і було б здорово щоб і самі від здорового глузду не відходили, бо вічно намогаються звинуватити активістів, а зрадниками і корупціонерами зайнятися немає часу, і, якщо і повідомляють про підозру то в крайньому випадку і здебільшого заочно. Не опускайтеся до дикості.
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16.06.2022 13:52 Відповісти
Alina Mykhailova

@Mykhailova_A

Дружини бійців Захисників Маріуполя після того як їх чоловіки потрапили в полон - звернулись по процедурі до поліції,написали відп.заяви і лишили свої данні (дом.адреси,телефони ітд) І що ви думаєте? Адреси деяких вже злиті в пабліках рсні,на телефони відбуваються атаки росіян
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16.06.2022 13:54 Відповісти
А шо це гівнокомандуюче наче у воду впало? Чому не забацає відосик що звільнить азовців? А ввечері знов вилізе вихвалятись який він маладєтс.
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16.06.2022 14:03 Відповісти
...така тема не на часі А от Франція, Німеччина та Італия у Ірпені - оце да, буде черговий "кінематографічний шедевр"...
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16.06.2022 14:08 Відповісти
,,Видстэжэно и процэсуально оформлэно" (с). И ВСЁ??? Будете стэжить, як кацапы будут казнить Азовцев???? Суки zeлёные. Продали их и теперь со спокойной душой будете наблюдать за смертями Героев. К счастью, Карма - та ещё ****. Казнят и вас
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16.06.2022 14:26 Відповісти
І,що ти ***** хочеш цим сказати своїм *****вчанам?
Що,тіпа прийшла нова реальність полінезійська?
Таке може влізти тільки зазомбованим оркам які скоро будуть їсти котів і мишей і ненавидіти курей, коров і свиней тільки тому,що їх їдять піндоси інацикі.
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16.06.2022 14:46 Відповісти
А кото-то говорил, что это операция по эвакуации.
Зачем было врать он ответит?
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16.06.2022 15:43 Відповісти
 
 