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Новости Война в Украине
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Италия (1510) Драги (47)

Мир должен быть таким, каким его хочет видеть Украина, – премьер Италии Драги

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,драгі

Премьер-министр Италии Марио Драги на совместной пресс-конференции с лидерами Украины, Германии, Франции и Румынии в Киеве заявил, что воля Украины в вопросе достижения мира является определяющей, он должен быть длительным и таким, каким его хочет видеть Украина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Мы очень хотим мира. Мы хотим, чтобы не пострадали другие города, но Украина должна обороняться для того, чтобы достичь мира. И мы так или иначе не будем ничего делать не принимая во внимание волю Украины. Мир должен быть таким, как его хочет Украина , и он должен быть продолжительным", - подчеркнул Драги.

Он отметил, что Италия полностью поддерживает расследование военных преступлений, будет способствовать этим расследованиям, а также будет оказывать помощь в восстановлении Украины.

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"Результатом обстрелов стал ужас и испуганность (людей – ред.), но я слышал от людей и надежды. Эти надежды мы должны поддержать и помочь Украине отстроить свое будущее", - подчеркнул глава итальянского правительства.

Как сообщалось, 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис находятся в Украине. Европейские лидеры посетили Ирпень в Киевской области и провели переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
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Топ комментарии
+7
Зрада заховалась на півдні і в Маріуполі.
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16.06.2022 18:54
+6
в тому що КращеБтиВтік бачить цей мир у кордонах 23 лютого 2022 року
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16.06.2022 18:52
+6
Неголений поц як бомжара.
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16.06.2022 19:05
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Мир буде таким як його басить Україна , але не за святим духом , як мінімум зброї повинно бути поставлено на 100 млрд долл
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16.06.2022 18:50 Ответить
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16.06.2022 19:18 Ответить
Смотрела бы вечно! 😍
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16.06.2022 19:38 Ответить
Цікаво, і навіть не тиснуть домовлятися з ******? А де ж зрада заховалась?
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16.06.2022 18:50 Ответить
в тому що КращеБтиВтік бачить цей мир у кордонах 23 лютого 2022 року
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16.06.2022 18:52 Ответить
Зрада заховалась на півдні і в Маріуполі.
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16.06.2022 18:54 Ответить
То, шо тебе ничего не говорят, еще не значит, что ничего не говорят. Это разные вещи, понимаешь?
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16.06.2022 19:26 Ответить
Навпаки, "потрібно домовлятись" вони охоче тиражували для СМІ, щоб ***** почув, які вони його друзі (розраховуючи на бонуси)
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16.06.2022 19:31 Ответить
Неголений поц як бомжара.
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16.06.2022 19:05 Ответить
А почему не Бучанский район?
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16.06.2022 19:22 Ответить
Жаль , що таке позорище стало президентом...
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16.06.2022 19:18 Ответить
А ты хочешь стать таким, каким тебя хочет видеть коломойский?
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16.06.2022 19:24 Ответить
Любителям "зрадьі" : за возврат территорий по состоянию на 23.02.22 еще воевать и воевать . По результатам военной операции станет ясно , стоит ли останавливаться . Война покажет .
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16.06.2022 19:35 Ответить
Мы хотим такой мир, в котором от Параши остался бы радиоактивный пепел.
В этом наше желание мира противоречит и европроститутам, и Куйлоклоунам.
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16.06.2022 21:53 Ответить
Мир без русни.
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16.06.2022 21:54 Ответить
Драг, не балаболь. Лучше поставь Centauro и побольше.
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16.06.2022 22:36 Ответить
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів! Тим,блат,хто уже здійснив сотню нападів на оманськогохрипатого.....,ви,-сліпі,чи п"яні...чи качаєте гроші ?
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18.06.2022 08:11 Ответить
 
 