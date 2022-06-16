Мир должен быть таким, каким его хочет видеть Украина, – премьер Италии Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги на совместной пресс-конференции с лидерами Украины, Германии, Франции и Румынии в Киеве заявил, что воля Украины в вопросе достижения мира является определяющей, он должен быть длительным и таким, каким его хочет видеть Украина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Мы очень хотим мира. Мы хотим, чтобы не пострадали другие города, но Украина должна обороняться для того, чтобы достичь мира. И мы так или иначе не будем ничего делать не принимая во внимание волю Украины. Мир должен быть таким, как его хочет Украина , и он должен быть продолжительным", - подчеркнул Драги.

Он отметил, что Италия полностью поддерживает расследование военных преступлений, будет способствовать этим расследованиям, а также будет оказывать помощь в восстановлении Украины.

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"Результатом обстрелов стал ужас и испуганность (людей – ред.), но я слышал от людей и надежды. Эти надежды мы должны поддержать и помочь Украине отстроить свое будущее", - подчеркнул глава итальянского правительства.

Как сообщалось, 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис находятся в Украине. Европейские лидеры посетили Ирпень в Киевской области и провели переговоры с президентом Владимиром Зеленским.