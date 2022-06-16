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Новини Війна в Україні
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Італія (997) Драгі (56)

Мир має бути таким, яким його хоче бачити Україна, - прем’єр Італії Драгі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,драгі

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі на спільній пресконференції з лідерами України, Німеччини, Франції та Румунії у Києві заявив, що воля України у питанні досягнення миру є визначальною, він має бути тривалим і таким, яким його хоче бачити Україна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Ми дуже хочемо миру. Ми хочемо, щоб не постраждали інші міста, але Україна має оборонятися для того, щоб досягнути миру. І ми так чи інакше нічого не робитимемо не беручи до уваги волю України. Мир має бути таким, як його хоче Україна, і він має бути тривалим", - наголосив Драгі.

Він зауважив, що Італія повністю підтримує розслідування воєнних злочинів, сприятиме цим розслідуванням, а також надаватиме допомогу у відбудові України.

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"Результатом обстрілів став жах і переляканість (людей - ред.), але я чув від людей і сподівання. Ці сподівання ми повинні підтримати і допомогти Україні відбудувати своє майбутнє", - наголосив глава італійського уряду.

Як повідомлялося, 16 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс перебувають в Україні. Європейські лідери відвідали Ірпінь на Київщині та провели переговори з президентом Володимиром Зеленським.
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Топ коментарі
+7
Зрада заховалась на півдні і в Маріуполі.
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16.06.2022 18:54
+6
в тому що КращеБтиВтік бачить цей мир у кордонах 23 лютого 2022 року
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16.06.2022 18:52
+6
Неголений поц як бомжара.
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16.06.2022 19:05
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Мир буде таким як його басить Україна , але не за святим духом , як мінімум зброї повинно бути поставлено на 100 млрд долл
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16.06.2022 18:50 Відповісти
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16.06.2022 19:18 Відповісти
Смотрела бы вечно! 😍
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16.06.2022 19:38 Відповісти
Цікаво, і навіть не тиснуть домовлятися з ******? А де ж зрада заховалась?
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16.06.2022 18:50 Відповісти
в тому що КращеБтиВтік бачить цей мир у кордонах 23 лютого 2022 року
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16.06.2022 18:52 Відповісти
Зрада заховалась на півдні і в Маріуполі.
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16.06.2022 18:54 Відповісти
То, шо тебе ничего не говорят, еще не значит, что ничего не говорят. Это разные вещи, понимаешь?
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16.06.2022 19:26 Відповісти
Навпаки, "потрібно домовлятись" вони охоче тиражували для СМІ, щоб ***** почув, які вони його друзі (розраховуючи на бонуси)
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16.06.2022 19:31 Відповісти
Неголений поц як бомжара.
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16.06.2022 19:05 Відповісти
А почему не Бучанский район?
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16.06.2022 19:22 Відповісти
Жаль , що таке позорище стало президентом...
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16.06.2022 19:18 Відповісти
А ты хочешь стать таким, каким тебя хочет видеть коломойский?
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16.06.2022 19:24 Відповісти
Любителям "зрадьі" : за возврат территорий по состоянию на 23.02.22 еще воевать и воевать . По результатам военной операции станет ясно , стоит ли останавливаться . Война покажет .
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16.06.2022 19:35 Відповісти
Мы хотим такой мир, в котором от Параши остался бы радиоактивный пепел.
В этом наше желание мира противоречит и европроститутам, и Куйлоклоунам.
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16.06.2022 21:53 Відповісти
Мир без русни.
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16.06.2022 21:54 Відповісти
Драг, не балаболь. Лучше поставь Centauro и побольше.
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16.06.2022 22:36 Відповісти
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів! Тим,блат,хто уже здійснив сотню нападів на оманськогохрипатого.....,ви,-сліпі,чи п"яні...чи качаєте гроші ?
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18.06.2022 08:11 Відповісти
 
 