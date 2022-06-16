УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11493 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 693 9
війна (56389) Італія (997) Драгі (56) відбудова (275) руйнування (185)

Україна отримає допомогу на відбудову, - прем’єр Італії Драгі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон,шольц,драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Це місце руйнування, але також і надії. Багато чого з того, що мені тут розповідали, стосувалося майбутнього та реконструкції. Війна об'єднала людей, тепер вони можуть робити те, що до війни було неможливо. Світ - на вашому боці", - сказав Драгі.

На питання про те, чи знадобиться план Маршалла, Драгі відповів: "Поговоримо про це пізніше".

"Тут росіяни знищили будинки та дитячі садки. Все буде відновлено. Вони вже розпочали. Вони вже перебувають на дуже просунутій стадії", - заявив Драгі.

Також читайте: Ірпінь - символ неймовірної жорстокості російської війни і безглуздого насилля, - Шольц. ФОТО

Італійський прем'єр у четвер відвідав Ірпінь разом із лідерами Франції, Німеччини та Румунії.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Маріуполі треба згадувати НОВУ ООН . Бо стара вже не то шо треба
показати весь коментар
16.06.2022 14:48 Відповісти
Это для кацапов дороги строить? Зачем ты говоришь бессмысленный бред, если идет война. Может быть, нам придется уничтожать фугасами свои же города и поджигать деревни, чтобы при отступлении в зимнее время враг не мог греться в домах. Война идет в самом разгаре. И пока не уничтожена армия кацапов или Путин собственной персоной, то мира у нас не будет. Слабее чем сейчас, Путин и Россия уже никогда не будут. Только сейчас есть шансы их победить. Дать им полгода, год или два - они станут намного сильнее, намного. Так как их главный недостаток - это тупые начальники. А вот низший состав очень боевой, наглый, преступный, это мощнейшая преступная группировка, живущая по понятиям, таких даже без тяжелого оружия годами еле-еле могли уничтожать. Если Европу кошмарят несколько мигрантов, просто на улице могут дать в лицо женщине и все сотни немцев или французов просто трусливо идут мимо, боятся их, то что говорить про их поведение против вот этих организованных бандитов с преступной моралью.
показати весь коментар
16.06.2022 14:51 Відповісти
Виводьте свій бізнес з росії та відкривайте підприємства в Україні,українцям потрібна робота вдома.
показати весь коментар
16.06.2022 14:55 Відповісти
Вони всі марять замиренням пуйла, газом, нафтою... всі марять тим що Україна кудись зникне, чи здасться... так їм би всім було набагато легше якби Українців і України не було... але куй їм!
показати весь коментар
16.06.2022 14:56 Відповісти
****** как путин. Приехал уговаривать Зеленского на капитуляцию, обещая воздушные зАмки в неопределенном будущем.
Если бы реально хотели помочь эти 3 клоуна - приехали бы не на поезде, а на самолете с тяжелым вооружением.
показати весь коментар
16.06.2022 15:13 Відповісти
Конечно дадут, только потом 50 лет будем расчитываться...
показати весь коментар
16.06.2022 15:26 Відповісти
У кого з трьох Єрмак взяв номер телефону, є там такі хто на рівні А.Джолі?
показати весь коментар
16.06.2022 16:22 Відповісти
 
 