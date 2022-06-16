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Украина получит помощь на восстановление, – премьер Италии Драги

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон,шольц,драгі

Премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Ирпень заверил, что Украина получит помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

"Это место разрушения, но также и надежды. Многое из того, что мне здесь рассказывали, касалось будущего и реконструкции. Война объединила людей, теперь они могут делать то, что до войны было невозможно. Мир - на вашей стороне", - сказал Драги.

На вопрос о том, понадобится ли план Маршалла, Драги ответил: "Поговорим об этом позже".

"Здесь россияне уничтожили дома и детские сады. Все будет восстановлено. Они уже приступили. Они уже находятся на очень продвинутой стадии", - заявил Драги.

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Итальянский премьер в четверг посетил Ирпень вместе с лидерами Франции, Германии и Румынии.
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А в Маріуполі треба згадувати НОВУ ООН . Бо стара вже не то шо треба
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16.06.2022 14:48 Ответить
Это для кацапов дороги строить? Зачем ты говоришь бессмысленный бред, если идет война. Может быть, нам придется уничтожать фугасами свои же города и поджигать деревни, чтобы при отступлении в зимнее время враг не мог греться в домах. Война идет в самом разгаре. И пока не уничтожена армия кацапов или Путин собственной персоной, то мира у нас не будет. Слабее чем сейчас, Путин и Россия уже никогда не будут. Только сейчас есть шансы их победить. Дать им полгода, год или два - они станут намного сильнее, намного. Так как их главный недостаток - это тупые начальники. А вот низший состав очень боевой, наглый, преступный, это мощнейшая преступная группировка, живущая по понятиям, таких даже без тяжелого оружия годами еле-еле могли уничтожать. Если Европу кошмарят несколько мигрантов, просто на улице могут дать в лицо женщине и все сотни немцев или французов просто трусливо идут мимо, боятся их, то что говорить про их поведение против вот этих организованных бандитов с преступной моралью.
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16.06.2022 14:51 Ответить
Виводьте свій бізнес з росії та відкривайте підприємства в Україні,українцям потрібна робота вдома.
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16.06.2022 14:55 Ответить
Вони всі марять замиренням пуйла, газом, нафтою... всі марять тим що Україна кудись зникне, чи здасться... так їм би всім було набагато легше якби Українців і України не було... але куй їм!
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16.06.2022 14:56 Ответить
****** как путин. Приехал уговаривать Зеленского на капитуляцию, обещая воздушные зАмки в неопределенном будущем.
Если бы реально хотели помочь эти 3 клоуна - приехали бы не на поезде, а на самолете с тяжелым вооружением.
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16.06.2022 15:13 Ответить
Конечно дадут, только потом 50 лет будем расчитываться...
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16.06.2022 15:26 Ответить
У кого з трьох Єрмак взяв номер телефону, є там такі хто на рівні А.Джолі?
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16.06.2022 16:22 Ответить
 
 