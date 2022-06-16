Украина получит помощь на восстановление, – премьер Италии Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Ирпень заверил, что Украина получит помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

"Это место разрушения, но также и надежды. Многое из того, что мне здесь рассказывали, касалось будущего и реконструкции. Война объединила людей, теперь они могут делать то, что до войны было невозможно. Мир - на вашей стороне", - сказал Драги.

На вопрос о том, понадобится ли план Маршалла, Драги ответил: "Поговорим об этом позже".

"Здесь россияне уничтожили дома и детские сады. Все будет восстановлено. Они уже приступили. Они уже находятся на очень продвинутой стадии", - заявил Драги.

Смотрите также: Ирпень – символ невероятной жестокости российской войны и бессмысленного насилия, – Шольц. ФОТО

Итальянский премьер в четверг посетил Ирпень вместе с лидерами Франции, Германии и Румынии.