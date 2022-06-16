Макрон, Шольц і Драгі прибули до Києва. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Лідери Франції, Італії та Німеччини планують у четвер зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.
Топ коментарі
+45 частный сектор
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+22 Danilo Kosmina 10be22a1
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+20 govtva
показати весь коментар16.06.2022 08:23
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- Вова ставайся, ти ж сообразітєльний мальчік, вєсйолий і находчівий, ну зачєм тєбє
ета война, а ми тобі путьовку на Лазурне узбережжя з жінкою дамо.