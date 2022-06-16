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Макрон, Шольц і Драгі прибули до Києва. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Лідери Франції, Італії та Німеччини планують у четвер зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

Макрон, Шольц і Драгі прибули до Києва 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон, Драгі та Шольц приїдуть до Києва перед ключовим рішенням про статус кандидата на вступ до ЄС, - ЗМІ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+45
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16.06.2022 08:25
+22
добре, що приїхали у Київ.. подивимось..
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16.06.2022 08:23
+20
Сейчас будут нас умиротворять пустыми обещаниями.Вот вам яркий пример политической коррупции,когда Старая Европа сидит на подсосе у Кремля.
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16.06.2022 08:23
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Будуть всі утрьох вмовляти Зе :

- Вова ставайся, ти ж сообразітєльний мальчік, вєсйолий і находчівий, ну зачєм тєбє
ета война, а ми тобі путьовку на Лазурне узбережжя з жінкою дамо.
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16.06.2022 12:54 Відповісти
Кабачок "12 стульев" Шольц - пан Вотруба . Кто помнит.
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16.06.2022 17:11 Відповісти
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