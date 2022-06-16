Макрон, Шольц і Драгі прибули до Києва. ФОТО

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Лідери Франції, Італії та Німеччини планують у четвер зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

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