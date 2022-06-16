Украинцы могут рассчитывать на помощь Румынии, сколько потребуется, – президент Йоханнис
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Украина и ее граждане могут рассчитывать на румынское правительство и народ столько, сколько нужно.
Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, президент сообщил, что в Румынии было создано немало рабочих мест для украинских беженцев.
"1,3 млн украинцев пересекли нашу границу – в основном женщины и дети. Мы предоставили все объекты для нужд образования. Более 2 тыс. украинских детей пошли в школу, 3 тыс. рабочих мест создано для украинцев в моей стране. Мы также имеем мобилизацию гражданского общества – поразительную, небывалую поддержку Украины и украинцев. Нет сомнения в том, что украинцы могут рассчитывать на румынское правительство и народ, сколько нужно", – заявил Йоханнис.
Президент Румынии также сообщил, что в Сучаве в полную силу работает хаб международной гуманитарной помощи Украине. Уже было осуществлено более 40 соответствующих транспортных миссий.
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Mulțumim din suflet României pentru ajutorul acordat în momentele dificile. Ucraina își amintește totul.