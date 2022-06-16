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Украинцы могут рассчитывать на помощь Румынии, сколько потребуется, – президент Йоханнис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

йоганіс

Украина и ее граждане могут рассчитывать на румынское правительство и народ столько, сколько нужно.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, президент сообщил, что в Румынии было создано немало рабочих мест для украинских беженцев.

"1,3 млн украинцев пересекли нашу границу – в основном женщины и дети. Мы предоставили все объекты для нужд образования. Более 2 тыс. украинских детей пошли в школу, 3 тыс. рабочих мест создано для украинцев в моей стране. Мы также имеем мобилизацию гражданского общества – поразительную, небывалую поддержку Украины и украинцев. Нет сомнения в том, что украинцы могут рассчитывать на румынское правительство и народ, сколько нужно", – заявил Йоханнис.

Президент Румынии также сообщил, что в Сучаве в полную силу работает хаб международной гуманитарной помощи Украине. Уже было осуществлено более 40 соответствующих транспортных миссий.

Смотрите: Завершилась встреча Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом. Украина имеет устойчивую поддержку международной коалиции, - Ермак. ФОТО
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Топ комментарии
+30
Справжній друг України! Велике дякую! 💓🇷🇴🙏
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16.06.2022 22:13
+27
Дякуємо румунам!
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16.06.2022 22:14
+22
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16.06.2022 22:14
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Справжній друг України! Велике дякую! 💓🇷🇴🙏
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16.06.2022 22:13 Ответить
Дякуємо румунам!
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16.06.2022 22:14 Ответить
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16.06.2022 22:14 Ответить
Як маєш таких сусідів як підо-рашка, то ще більше цінуєш порядних!
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16.06.2022 22:20 Ответить
Du-te in pula, putin!
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16.06.2022 22:24 Ответить
Одні ****** з Сєрбами портять картину...
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16.06.2022 22:24 Ответить
💙💛❤️🇷🇴🇺🇦💙💛🔱💪
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16.06.2022 22:26 Ответить
на фоні гегемонів Евросоюзу, президент Румунії якось заховався в тіні. Але ця країна зробила дуже багато для допомоги нам. Починаючи зі зброї (транзитку та передачі) і закінчуючи гуманітарною допомогою.
Mulțumim din suflet României pentru ajutorul acordat în momentele dificile. Ucraina își amintește totul.
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16.06.2022 22:27 Ответить
Щиро дякуємо!
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16.06.2022 22:28 Ответить
У президента Румунії зовнішність президента США із кінофільмів) Дякуємо за підтримку, ще один сміливий сусід
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16.06.2022 22:38 Ответить
А чи багато з нас знає що 80 відсотків румун - провославні християни, та слов'янського в них більш за цапів в сотні разів
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16.06.2022 23:12 Ответить
дякую Румунії ,зі слів знайомих які втікли в перший день війни жили в Румунії 2 неділі в таборі відпочинку ..Все було безкоштовно їжа одежа речі гігієни ...І це в перші дні війни румини вже допомагали не то що наприклад Італія яка тільки приймала українців ,а що з ними робити не знала
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16.06.2022 23:32 Ответить
До речі, Клаус Йоганніс - румунський німець (на півночі країни їх багато). Можна ж вибрати пристойного німця керувати країною, а не як на етнічній батьківщині, у Німеччині.
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17.06.2022 00:53 Ответить
ॐ Om Namah Shivaya 🔱🙏
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17.06.2022 02:32 Ответить
Східний кордон Румунії з Радянським Союзом проходив по Дністру, тобто до складу Румунії входили Бессарабія (сьогодні це території Молдавії і південно-західних областей України) і Північна Буковина (Чернівецька область України). Сталін забрав ці землі і румуни ДУЖЕ хочуть повернути їх назад. Одне з правил кінології - якщо бультер'єр ліг вам на груди, він не лащиться, а підбирається до горла.
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17.06.2022 09:14 Ответить
Одне з правил кінології - якщо це ****, то неважливо, що її звати Олег. Якби румуни так були б зайняті думками про повернення територій, то, напевно, давно б вирішили це з Молдовою. І ще, якщо думати, що всі, хто допомагають мають на меті повернути собі якісь історичні території, то насамперед оцініть допомогу Польщі та Литви
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18.06.2022 09:17 Ответить
Бiльше 70 тисяч жителів Буковини мають румунські паспорти,. Отримати румунське громадянство нескладно: треба довести родинні зв'язки з людьми, які народилися і проживали на Буковині до 1940 року, коли територія була румунською, а також прийняти присягу на вірність державі Румунія. За словами експертів, переважна більшість тих, хто отримав румунське громадянство, зробили це заради роботи в ЄС: паспорт дає можливість без проблем перетинати кордони. Всього на Буковинi 500 000 румун.
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17.06.2022 09:38 Ответить
 
 