Українці можуть розраховувати на допомогу Румунії скільки буде потрібно, – президент Йоганніс
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Україна та її громадяни можуть розраховувати на румунський уряд та народ стільки, скільки потрібно.
Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, президент повідомив, що в Румунії було створено чимало робочих місць для українських біженців.
"1,3 млн українців перетнули наш кордон – здебільшого жінки і діти. Ми надали всі об’єкти для потреб освіти. Понад 2 тис. українських дітей пішли до школи, 3 тис. робочих місць створено для українців у моїй країні. Ми також маємо мобілізацію громадянського суспільства – разючу, небувалу підтримку України та українців. Немає сумніву в тому, що українці можуть розраховувати на румунський уряд та народ, скільки потрібно", – заявив Йоганніс.
Президент Румунії також повідомив, що в Сучаві на повну потужність працює хаб міжнародної гуманітарної допомоги Україні. Вже було здійснено понад 40 відповідних транспортних місій.
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Mulțumim din suflet României pentru ajutorul acordat în momentele dificile. Ucraina își amintește totul.