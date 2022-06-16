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Українці можуть розраховувати на допомогу Румунії скільки буде потрібно, – президент Йоганніс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

йоганіс

Україна та її громадяни можуть розраховувати на румунський уряд та народ стільки, скільки потрібно.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, президент повідомив, що в Румунії було створено чимало робочих місць для українських біженців.

"1,3 млн українців перетнули наш кордон – здебільшого жінки і діти. Ми надали всі об’єкти для потреб освіти. Понад 2 тис. українських дітей пішли до школи, 3 тис. робочих місць створено для українців у моїй країні. Ми також маємо мобілізацію громадянського суспільства – разючу, небувалу підтримку України та українців. Немає сумніву в тому, що українці можуть розраховувати на румунський уряд та народ, скільки потрібно", – заявив Йоганніс.

Президент Румунії також повідомив, що в Сучаві на повну потужність працює хаб міжнародної гуманітарної допомоги Україні. Вже було здійснено понад 40 відповідних транспортних місій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наполегливо закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності, - президент Румунії Йоганніс

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
Справжній друг України! Велике дякую! 💓🇷🇴🙏
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16.06.2022 22:13
+27
Дякуємо румунам!
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16.06.2022 22:14
+22
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16.06.2022 22:14
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Справжній друг України! Велике дякую! 💓🇷🇴🙏
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16.06.2022 22:13 Відповісти
Дякуємо румунам!
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16.06.2022 22:14 Відповісти
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16.06.2022 22:14 Відповісти
Як маєш таких сусідів як підо-рашка, то ще більше цінуєш порядних!
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16.06.2022 22:20 Відповісти
Du-te in pula, putin!
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16.06.2022 22:24 Відповісти
Одні ****** з Сєрбами портять картину...
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16.06.2022 22:24 Відповісти
💙💛❤️🇷🇴🇺🇦💙💛🔱💪
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16.06.2022 22:26 Відповісти
на фоні гегемонів Евросоюзу, президент Румунії якось заховався в тіні. Але ця країна зробила дуже багато для допомоги нам. Починаючи зі зброї (транзитку та передачі) і закінчуючи гуманітарною допомогою.
Mulțumim din suflet României pentru ajutorul acordat în momentele dificile. Ucraina își amintește totul.
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16.06.2022 22:27 Відповісти
Щиро дякуємо!
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16.06.2022 22:28 Відповісти
У президента Румунії зовнішність президента США із кінофільмів) Дякуємо за підтримку, ще один сміливий сусід
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16.06.2022 22:38 Відповісти
А чи багато з нас знає що 80 відсотків румун - провославні християни, та слов'янського в них більш за цапів в сотні разів
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16.06.2022 23:12 Відповісти
дякую Румунії ,зі слів знайомих які втікли в перший день війни жили в Румунії 2 неділі в таборі відпочинку ..Все було безкоштовно їжа одежа речі гігієни ...І це в перші дні війни румини вже допомагали не то що наприклад Італія яка тільки приймала українців ,а що з ними робити не знала
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16.06.2022 23:32 Відповісти
До речі, Клаус Йоганніс - румунський німець (на півночі країни їх багато). Можна ж вибрати пристойного німця керувати країною, а не як на етнічній батьківщині, у Німеччині.
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17.06.2022 00:53 Відповісти
ॐ Om Namah Shivaya 🔱🙏
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17.06.2022 02:32 Відповісти
Східний кордон Румунії з Радянським Союзом проходив по Дністру, тобто до складу Румунії входили Бессарабія (сьогодні це території Молдавії і південно-західних областей України) і Північна Буковина (Чернівецька область України). Сталін забрав ці землі і румуни ДУЖЕ хочуть повернути їх назад. Одне з правил кінології - якщо бультер'єр ліг вам на груди, він не лащиться, а підбирається до горла.
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17.06.2022 09:14 Відповісти
Одне з правил кінології - якщо це ****, то неважливо, що її звати Олег. Якби румуни так були б зайняті думками про повернення територій, то, напевно, давно б вирішили це з Молдовою. І ще, якщо думати, що всі, хто допомагають мають на меті повернути собі якісь історичні території, то насамперед оцініть допомогу Польщі та Литви
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18.06.2022 09:17 Відповісти
Бiльше 70 тисяч жителів Буковини мають румунські паспорти,. Отримати румунське громадянство нескладно: треба довести родинні зв'язки з людьми, які народилися і проживали на Буковині до 1940 року, коли територія була румунською, а також прийняти присягу на вірність державі Румунія. За словами експертів, переважна більшість тих, хто отримав румунське громадянство, зробили це заради роботи в ЄС: паспорт дає можливість без проблем перетинати кордони. Всього на Буковинi 500 000 румун.
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17.06.2022 09:38 Відповісти
 
 