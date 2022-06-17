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Новости Война в Украине
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Евросоюз (15877) Елена Зеленская (206)

Елена Зеленская призвала ЕС предоставить Украине статус кандидата в членство

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленська

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила в онлайн-режиме на международной конференции WomenNOW, которая уже в четвертый раз проходит в столице Испании Мадриде. Мероприятие посвящено лидерству в нестабильные времена, силе перемен и необходимости того, чтобы их возглавляли женщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Супруга Президента поблагодарила Испанию за прием более 100 тысяч украинских временных переселенцев.

"Представьте: Испания спасла фактически целый город. Такой, как Северодонецк, который россияне уничтожают бомбами в эти минуты, когда мы разговариваем. Испания принимает на лечение наших воинов и деток с онкологией. Да, вы сохраняете жизнь! Украинцы не забудут этого", – сказала она.

Елена Зеленская также обратилась к представителям Европейского Союза с призывом предоставить Украине статус кандидата на членство: "23-24 июня на заседании Европейского совета будет рассмотрен вопрос предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Это то, чего сейчас ждут в каждом окопе и каждом бомбоубежище. Чтобы нас пригласили в Европу уже не как беженцев, а как единомышленников и союзников. Люди, которые бьются сейчас не только за себя, но и за то, чтобы агрессор не пришел в Европу. Кто-то спросит: а что мы имеем для вступления в ЕС? Я скажу: у нас есть главное – мы ценим человеческую жизнь".

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В конференции также приняли участие другие женщины-лидеры, в частности третья вице-премьер-министр, министр по вопросам экологии и демографических вызовов правительства Испании Тереза Рибера, экономист и профессор Университетского колледжа Лондона Мариана Маццукато, директор отделения развития бизнеса банка Santander Кристина Альварес, участница паралимпийских игр Сара Андрес (Испания), бывшая вице-президент Национальной ассамблеи Афганистана Фаузли Коофи.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
«Елена хочет членства»- это мем)))
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17.06.2022 01:33
+20
А у зели как там с членством? Он же из-за елдака семью не видит
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17.06.2022 01:24
+19
О "Скумбрія" спливла.... правду кажуть що воно оте не тоне....
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17.06.2022 01:52
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А у зели как там с членством? Он же из-за елдака семью не видит
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17.06.2022 01:24 Ответить
Чєтверх - рибный дєнь...
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17.06.2022 02:01 Ответить
совпадєніє?
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17.06.2022 06:47 Ответить
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17.06.2022 09:25 Ответить
«Елена хочет членства»- это мем)))
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17.06.2022 01:33 Ответить
Ну а что ей остается делать, если буба сказал прямо, на весь мир, когда люди требовали изгнания ФСБешного шпиона Дерьмака : Ермак уйдет только со мной. То-есть признался, что они дружат организмами. А Ленка - симпатичная баба, молодая, сильная, и ей тоже хочется. Членства.
То-есть не члена а членства. Во множественном числе. Видать, буба в охрану ей специально назначил сплошных импотентов, гад такой.
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17.06.2022 06:32 Ответить
вова шо, вже навіть язиком не може?
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17.06.2022 08:45 Ответить
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17.06.2022 09:29 Ответить
Прикольная картине. Я буду развивать эту тему.
Надо в ВР для ЗЕбанутых депутатов тоже поставить такой автомат. Для проверки ЗЕленой плесени на верность бубе. Только вместо Ленки нарисовать тухес Бени КАЛомойского или бубы криворожского.
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17.06.2022 12:03 Ответить
О "Скумбрія" спливла.... правду кажуть що воно оте не тоне....
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17.06.2022 01:52 Ответить
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17.06.2022 09:27 Ответить
що це за ****...кхм... що це за членство?
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17.06.2022 01:54 Ответить
xa xa xa xa xa ... вот это поворот...
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17.06.2022 02:12 Ответить
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17.06.2022 09:28 Ответить
закликала міністерок сценаристка кварталу..жестяк, аднака
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17.06.2022 02:26 Ответить
Членограя мало...
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17.06.2022 02:32 Ответить
він нє па єтім ділам, єрмак підтвердить
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17.06.2022 08:46 Ответить
Реинкарнация Раисы Горбачевой, не иначе, бесполезное открывание рта когда никто не просил и даже не предлагал его открыть, впрочем, сын же может «разрабатывать» военные операции, так почему ей нельзя «призывать»
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17.06.2022 03:48 Ответить
Які ви сьогодні на сайті зібралися усі злі. Ну попросила людина що б прийняли нас Євросоюз і начебто приймають. Навіщо зловтішатися.
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17.06.2022 04:07 Ответить
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17.06.2022 06:51 Ответить
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17.06.2022 09:30 Ответить
Олена, українці єдині у світі, хто з величезною повагою і шаною ставляться до українок. Але суттєве значення має колір/відтінок жіночого роту)
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17.06.2022 06:54 Ответить
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17.06.2022 09:33 Ответить
Ленка и бубын избиратель.
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17.06.2022 12:04 Ответить
Вот это насадил, куда бубе браться.
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17.06.2022 12:06 Ответить
З таким же результатом міг попросить якийсь вася-обриган-обісцян з бомжарні. дєвочка за 3 роки так і не зрозуміла ані своє місце, ані єтикет. звісно, вона лізе в медійку зараз, щоп на хайпі перебити факт її вивозу з дітьми з України перед початком війни, коли дітей в Бучі, Ірпені, Бородянці, Маріуполі, Чернігові, Миколаєві, Охтирці, Херсоні, Мелітополі, Балаклії, Ізюмі, Сумах, Смілі, Глухові, і т.д. кинули напризволяще казламордим потворам
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17.06.2022 08:51 Ответить
...все по ...ленінскі: кухарки,свинарки і так далі.
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17.06.2022 04:58 Ответить
Дайте їй оселедця,для "успокоения".Бо вона скумбрією об'їлася
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17.06.2022 05:55 Ответить
А где борода и футболка?
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17.06.2022 06:16 Ответить
в штанцях
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17.06.2022 07:00 Ответить
у цієї борода, мабуть, в трусах, хвутболочка - під одягом, все сходиться
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17.06.2022 08:52 Ответить
Щось давно не було її чути, переоцінку скумбрії робила?
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17.06.2022 06:23 Ответить
Ну ЄС немає вибору, сама Лєнка Зеленська закликала надати статус.
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17.06.2022 07:11 Ответить
Скумбрія по вісім...
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17.06.2022 07:58 Ответить
На фоне Ленки Скумбрии и ХЕРеналисимуса Безмозглой, даже Людка Янукович выглядит интеллектуалкой.
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17.06.2022 08:00 Ответить
сама так, та тільки два рази виступила, і то, другий з "батя, я стараюся" її підловили журналісти і розвели, решту часу вона ховалась, тому і розумна. я ця свою дурість хоче всім показати
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17.06.2022 08:54 Ответить
Рівняється на свого чоловіка-полудурка.Сім'я нікчем.
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17.06.2022 09:17 Ответить
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17.06.2022 09:40 Ответить
ёпрст... ну а она куда лезет... корона на голову давит?
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17.06.2022 08:14 Ответить
Під час другої світової війни британська королева була санітаркою у військовому шпиталі. Нагадайте мені, чим займалася перша ляді України у перші 100 днів війни для перемоги нашої країни? Чи може це не її війна, не її країна? Вони тут прібарахлітся і сваліть.
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17.06.2022 08:18 Ответить
сиділа в ЕС і приїздила на зйомку відосиків в Україну
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17.06.2022 08:55 Ответить
Хватит унижаться ради бесполезной бумажки. Это же бред. Это заставляет выглядеть бесполезную бумажку как одолжение. Нам итак предоставят статус, иначе избиратели будут недовольны. Это за просто так дается.

Судьбы страны решают поставки вооружений. Танки и самолеты, американские, насчет ПВО в принципе нет уверенности, что ПВО вообще существует, чтобы надежно щелкать целый ряд ракет, включая искандеры и калибры, а также с ту22м запущенных. У США никогда не было военной необходимости бороться с ними, они материк занимают, а в остальном они уничтожают точки запуска самолетами и ракетами, а не терпят и пытаются сбить ракеты.
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17.06.2022 08:21 Ответить
Европейцы думают что без этой бумажки украинцы будут хуже сопротивляться. 8 лет Украина им была не нужна и вдруг захотели как бы принять, когда в стране началась война. Это же абсурд.
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17.06.2022 09:38 Ответить
Ну если первая ледя просять значит - фсе, мы одной ногой в Европе!!!
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17.06.2022 08:59 Ответить
Лєнка астанавитесь...иначе путлєр точно капут с его бандой Гопников и не Воров...
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17.06.2022 09:11 Ответить
Чья бы корова мычала... Вари борщи с Клопотенко. Проснулась))))
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17.06.2022 09:34 Ответить
піпець.Закликальщиця
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17.06.2022 10:01 Ответить
 
 