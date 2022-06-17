Олена Зеленська закликала ЄС надати Україні статус кандидата на членство

Перша леді України Олена Зеленська виступила в онлайн-режимі на міжнародній конференції WomenNOW, яка вже вчетверте відбувається у столиці Іспанії Мадриді. Захід присвячений лідерству в нестабільні часи, силі змін та необхідності того, щоб їх очолювали жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

Дружина Президента подякувала Іспанії за прийом понад 100 тисяч українських тимчасових переселенців.

"Уявіть: Іспанія врятувала фактично ціле місто. Таке, як Сєвєродонецьк, який росіяни нищать бомбами в ці хвилини, коли ми розмовляємо. Іспанія приймає на лікування наших воїнів і діток з онкологією. Так, ви зберігаєте життя! Українці не забудуть цього", – сказала вона.

Олена Зеленська також звернулася до представників Європейського Союзу із закликом надати Україні статус кандидата на членство: "23-24 червня на засіданні Європейської ради буде розглянуто питання надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Це те, чого зараз чекають у кожному окопі та в кожному бомбосховищі. Щоб нас запросили у Європу вже не як біженців, а як однодумців і союзників. Людей, які б’ються зараз не лише за себе, а й за те, щоб агресор не прийшов у Європу. Хтось спитає: а що ми маємо для вступу в ЄС? Я скажу: у нас є головне – ми цінуємо людське життя".

У конференції також взяли участь інші жінки-лідерки, зокрема третя віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань екології та демографічних викликів уряду Іспанії Тереза Рібера, економістка та професорка Університетського коледжу Лондона Маріана Мацукато, директорка відділення розвитку бізнесу банку Santander Крістіна Альварес, учасниця паралімпійських ігор Сара Андрес (Іспанія), колишня віце-президентка Національної асамблеї Афганістану Фавзлі Коофі.

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