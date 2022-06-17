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Олена Зеленська закликала ЄС надати Україні статус кандидата на членство

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленська

Перша леді України Олена Зеленська виступила в онлайн-режимі на міжнародній конференції WomenNOW, яка вже вчетверте відбувається у столиці Іспанії Мадриді. Захід присвячений лідерству в нестабільні часи, силі змін та необхідності того, щоб їх очолювали жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави. 

Дружина Президента подякувала Іспанії за прийом понад 100 тисяч українських тимчасових переселенців.

"Уявіть: Іспанія врятувала фактично ціле місто. Таке, як Сєвєродонецьк, який росіяни нищать бомбами в ці хвилини, коли ми розмовляємо. Іспанія приймає на лікування наших воїнів і діток з онкологією. Так, ви зберігаєте життя! Українці не забудуть цього", – сказала вона.

Олена Зеленська також звернулася до представників Європейського Союзу із закликом надати Україні статус кандидата на членство: "23-24 червня на засіданні Європейської ради буде розглянуто питання надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Це те, чого зараз чекають у кожному окопі та в кожному бомбосховищі. Щоб нас запросили у Європу вже не як біженців, а як однодумців і союзників. Людей, які б’ються зараз не лише за себе, а й за те, щоб агресор не прийшов у Європу. Хтось спитає: а що ми маємо для вступу в ЄС? Я скажу: у нас є головне – ми цінуємо людське життя".

У конференції також взяли участь інші жінки-лідерки, зокрема третя віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань екології та демографічних викликів уряду Іспанії Тереза Рібера, економістка та професорка Університетського коледжу Лондона Маріана Мацукато, директорка відділення розвитку бізнесу банку Santander Крістіна Альварес, учасниця паралімпійських ігор Сара Андрес (Іспанія), колишня віце-президентка Національної асамблеї Афганістану Фавзлі Коофі.

Також читайте: Завтра Єврокомісія оголосить висновки щодо статусу кандидата в ЄС для України, Молдови і Грузії

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
«Елена хочет членства»- это мем)))
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17.06.2022 01:33
+20
А у зели как там с членством? Он же из-за елдака семью не видит
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17.06.2022 01:24
+19
О "Скумбрія" спливла.... правду кажуть що воно оте не тоне....
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17.06.2022 01:52
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А у зели как там с членством? Он же из-за елдака семью не видит
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17.06.2022 01:24 Відповісти
Чєтверх - рибный дєнь...
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17.06.2022 02:01 Відповісти
совпадєніє?
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17.06.2022 06:47 Відповісти
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17.06.2022 09:25 Відповісти
«Елена хочет членства»- это мем)))
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17.06.2022 01:33 Відповісти
Ну а что ей остается делать, если буба сказал прямо, на весь мир, когда люди требовали изгнания ФСБешного шпиона Дерьмака : Ермак уйдет только со мной. То-есть признался, что они дружат организмами. А Ленка - симпатичная баба, молодая, сильная, и ей тоже хочется. Членства.
То-есть не члена а членства. Во множественном числе. Видать, буба в охрану ей специально назначил сплошных импотентов, гад такой.
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17.06.2022 06:32 Відповісти
вова шо, вже навіть язиком не може?
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17.06.2022 08:45 Відповісти
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17.06.2022 09:29 Відповісти
Прикольная картине. Я буду развивать эту тему.
Надо в ВР для ЗЕбанутых депутатов тоже поставить такой автомат. Для проверки ЗЕленой плесени на верность бубе. Только вместо Ленки нарисовать тухес Бени КАЛомойского или бубы криворожского.
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17.06.2022 12:03 Відповісти
О "Скумбрія" спливла.... правду кажуть що воно оте не тоне....
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17.06.2022 01:52 Відповісти
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17.06.2022 09:27 Відповісти
що це за ****...кхм... що це за членство?
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17.06.2022 01:54 Відповісти
xa xa xa xa xa ... вот это поворот...
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17.06.2022 02:12 Відповісти
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17.06.2022 09:28 Відповісти
закликала міністерок сценаристка кварталу..жестяк, аднака
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17.06.2022 02:26 Відповісти
Членограя мало...
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17.06.2022 02:32 Відповісти
він нє па єтім ділам, єрмак підтвердить
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17.06.2022 08:46 Відповісти
Реинкарнация Раисы Горбачевой, не иначе, бесполезное открывание рта когда никто не просил и даже не предлагал его открыть, впрочем, сын же может «разрабатывать» военные операции, так почему ей нельзя «призывать»
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17.06.2022 03:48 Відповісти
Які ви сьогодні на сайті зібралися усі злі. Ну попросила людина що б прийняли нас Євросоюз і начебто приймають. Навіщо зловтішатися.
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17.06.2022 04:07 Відповісти
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17.06.2022 06:51 Відповісти
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17.06.2022 09:30 Відповісти
Олена, українці єдині у світі, хто з величезною повагою і шаною ставляться до українок. Але суттєве значення має колір/відтінок жіночого роту)
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17.06.2022 06:54 Відповісти
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17.06.2022 09:33 Відповісти
Ленка и бубын избиратель.
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17.06.2022 12:04 Відповісти
Вот это насадил, куда бубе браться.
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17.06.2022 12:06 Відповісти
З таким же результатом міг попросить якийсь вася-обриган-обісцян з бомжарні. дєвочка за 3 роки так і не зрозуміла ані своє місце, ані єтикет. звісно, вона лізе в медійку зараз, щоп на хайпі перебити факт її вивозу з дітьми з України перед початком війни, коли дітей в Бучі, Ірпені, Бородянці, Маріуполі, Чернігові, Миколаєві, Охтирці, Херсоні, Мелітополі, Балаклії, Ізюмі, Сумах, Смілі, Глухові, і т.д. кинули напризволяще казламордим потворам
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17.06.2022 08:51 Відповісти
...все по ...ленінскі: кухарки,свинарки і так далі.
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17.06.2022 04:58 Відповісти
Дайте їй оселедця,для "успокоения".Бо вона скумбрією об'їлася
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17.06.2022 05:55 Відповісти
А где борода и футболка?
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17.06.2022 06:16 Відповісти
в штанцях
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17.06.2022 07:00 Відповісти
у цієї борода, мабуть, в трусах, хвутболочка - під одягом, все сходиться
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17.06.2022 08:52 Відповісти
Щось давно не було її чути, переоцінку скумбрії робила?
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17.06.2022 06:23 Відповісти
Ну ЄС немає вибору, сама Лєнка Зеленська закликала надати статус.
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17.06.2022 07:11 Відповісти
Скумбрія по вісім...
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17.06.2022 07:58 Відповісти
На фоне Ленки Скумбрии и ХЕРеналисимуса Безмозглой, даже Людка Янукович выглядит интеллектуалкой.
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17.06.2022 08:00 Відповісти
сама так, та тільки два рази виступила, і то, другий з "батя, я стараюся" її підловили журналісти і розвели, решту часу вона ховалась, тому і розумна. я ця свою дурість хоче всім показати
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17.06.2022 08:54 Відповісти
Рівняється на свого чоловіка-полудурка.Сім'я нікчем.
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17.06.2022 09:17 Відповісти
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17.06.2022 09:40 Відповісти
ёпрст... ну а она куда лезет... корона на голову давит?
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17.06.2022 08:14 Відповісти
Під час другої світової війни британська королева була санітаркою у військовому шпиталі. Нагадайте мені, чим займалася перша ляді України у перші 100 днів війни для перемоги нашої країни? Чи може це не її війна, не її країна? Вони тут прібарахлітся і сваліть.
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17.06.2022 08:18 Відповісти
сиділа в ЕС і приїздила на зйомку відосиків в Україну
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17.06.2022 08:55 Відповісти
Хватит унижаться ради бесполезной бумажки. Это же бред. Это заставляет выглядеть бесполезную бумажку как одолжение. Нам итак предоставят статус, иначе избиратели будут недовольны. Это за просто так дается.

Судьбы страны решают поставки вооружений. Танки и самолеты, американские, насчет ПВО в принципе нет уверенности, что ПВО вообще существует, чтобы надежно щелкать целый ряд ракет, включая искандеры и калибры, а также с ту22м запущенных. У США никогда не было военной необходимости бороться с ними, они материк занимают, а в остальном они уничтожают точки запуска самолетами и ракетами, а не терпят и пытаются сбить ракеты.
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17.06.2022 08:21 Відповісти
Европейцы думают что без этой бумажки украинцы будут хуже сопротивляться. 8 лет Украина им была не нужна и вдруг захотели как бы принять, когда в стране началась война. Это же абсурд.
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17.06.2022 09:38 Відповісти
Ну если первая ледя просять значит - фсе, мы одной ногой в Европе!!!
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17.06.2022 08:59 Відповісти
Лєнка астанавитесь...иначе путлєр точно капут с его бандой Гопников и не Воров...
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17.06.2022 09:11 Відповісти
Чья бы корова мычала... Вари борщи с Клопотенко. Проснулась))))
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17.06.2022 09:34 Відповісти
піпець.Закликальщиця
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17.06.2022 10:01 Відповісти
 
 