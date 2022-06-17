Спецслужбы США уничтожили российскую хакерскую сеть

Министерство юстиции США совместно с партнерами из правоохранительных органов ФРГ, Нидерландов и Британии ликвидировали инфраструктуру российского ботнета RSOCKS, сломавшую миллионы компьютеров по всему миру.

Об этом сообщила прокуратура Южного округа Калифорнии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что ботнет RSOCKS, управляемый российскими киберпреступниками, первоначально был нацелен на широкий спектр устройств, в частности, промышленные системы управления, маршрутизаторы, устройства потоковой передачи аудио и видео, интеллектуальные открыватели гаражных ворот и тому подобное. Впоследствии он расширил свое вредное действие на устройства Android и компьютеры.

"Ботнет RSOCKS сломал миллионы устройств по всему миру, – заявил прокурор Рэнди Гроссман. – Киберпреступники не убегут от правосудия, независимо от того, где они действуют. Совместно с государственными и частными партнерами по всему миру мы будем постоянно преследовать их, используя все имеющиеся у нас инструменты, чтобы избавиться от угроз и привлечь виновных к ответственности".

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По словам специального агента Стейси Мой, операция ФБР и отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности уголовного управления министерства юстиции США "разрушила сложнейшую российскую организацию, которая проводила кибератаки в Соединенных Штатах и за рубежом".