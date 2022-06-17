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Спецслужби США знищили російську хакерську мережу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністерство юстиції США спільно з партнерами з правоохоронних органів ФРН, Нідерландів та Британії ліквідували інфраструктуру російського ботнету RSOCKS, що зламала мільйони комп'ютерів по всьому світу.

Про це повідомила прокуратура Південного округу Каліфорнії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що ботнет RSOCKS, керований російськими кіберзлочинцями, спочатку був націлений на широкий спектр пристроїв, зокрема промислові системи управління, маршрутизатори, пристрої потокової передачі аудіо й відео, інтелектуальні відкривачі гаражних воріт тощо. Згодом він розширив свою шкідливу дію на пристрої Android та комп'ютери.

"Ботнет RSOCKS зламав мільйони пристроїв по всьому світу, - заявив прокурор Ренді Гроссман. - Кіберзлочинці не втечуть від правосуддя, незалежно від того, де вони діють. Спільно з державними й приватними партнерами по всьому світу ми невпинно переслідуватимемо їх, використовуючи всі наявні в нас інструменти, аби позбутися загроз і притягнути винних до відповідальності".

За словами спеціального агента Стейсі Мой, операція ФБР і відділу комп'ютерних злочинів та інтелектуальної власності кримінального управління міністерства юстиції США "зруйнувала дуже складну російську організацію, яка проводила кібератаки в Сполучених Штатах і за кордоном".

Також читайте: Хакери зламали інтернет-сервіс російської пропаганди "Смотрим.ру" і закликали зупинити війну

Автор: Ірина Дашківська
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Наказание в сфере киберпреступности давно пора ужесточить. Сидит такой талантливый ботан и портит жизнь тысяч людей, ворует их деньги, вносит сбой в работу инфраструктур. И за это смешные сроки. Электрический стул или пожизненное - вот адекватное наказание за такие делишки
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17.06.2022 07:38 Відповісти
Ну, якби знищили, то орковські тушки прикрашали б декотрі дерева
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17.06.2022 07:56 Відповісти
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17.06.2022 08:10 Відповісти
До чого тут пика сухорукого?
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17.06.2022 09:30 Відповісти
А украинские спецслужбы собираются расследовать КТО ПОДСУНУЛ БЕЗМОЗГЛОЙ ЗАКОН ПРО РАССТРЕЛ ВОЕННЫХ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ ?
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17.06.2022 08:11 Відповісти
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17.06.2022 08:13 Відповісти
Парашка - це тотальне зло. Її необхідно стерти з лиця землі.
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17.06.2022 09:28 Відповісти
 
 