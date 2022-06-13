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Хакери зламали інтернет-сервіс російської пропаганди "Смотрим.ру" і закликали зупинити війну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хакер

Інтернет-сервіс "Смотрим.ру", призначений для перегляду російських телевізійних каналів з персональних комп'ютерів, власником якого є Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія (ВДТРК), був зламаний у неділю ввечері невідомими хакерами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода

Упродовж пів години на сторінці сервісу транслювалася заставка з написом "Путін знищує росіян і українців! Зупиніть війну!" Телевізійні програми на той час були недоступні. Пізніше стартова сторінка "Смотрим.ру" перестала працювати повністю. Коментарі від власників сервісу не надходили.

Хакери зламали інтернет-сервіс російської пропаганди Смотрим.ру і закликали зупинити війну 01

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Заклики вже нічого не змінять, потрібні кадри розірваних та гниючих кацапів і якщо можливо то й поранених й загиблих дітей, потрібно ломати їм психіку й шокувати, від війни й насильства їх повинно нудити, от тоді щось буде мінятися.
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13.06.2022 16:07 Відповісти
Психіка в них поламана від народження, то в них генетичне! Так що ніякі кадри на них не подіють. Точніше, ефект буде з точністю до навпаки...
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13.06.2022 16:20 Відповісти
Ще й як, пошматовані тіла й вид нутрощів подіє на будь-кого хто не є психопатом, особливо жінок, гляньте на ту ж поклонську, подивилася важкі кадри і зразу стала z символом страждань.
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13.06.2022 17:02 Відповісти
Кацапи кончені, скажуть що це все укри винні і треба їхати "вбивати нацистів"
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13.06.2022 17:18 Відповісти
Подивився їхні інтрерв'ю - ми вбиваємо самі себе ,бомбим,а вони нас спасають. Це говорить 80%.
тому це все марно.
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13.06.2022 16:09 Відповісти
 
 