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Хакери зламали інтернет-сервіс російської пропаганди "Смотрим.ру" і закликали зупинити війну
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Інтернет-сервіс "Смотрим.ру", призначений для перегляду російських телевізійних каналів з персональних комп'ютерів, власником якого є Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія (ВДТРК), був зламаний у неділю ввечері невідомими хакерами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода
Упродовж пів години на сторінці сервісу транслювалася заставка з написом "Путін знищує росіян і українців! Зупиніть війну!" Телевізійні програми на той час були недоступні. Пізніше стартова сторінка "Смотрим.ру" перестала працювати повністю. Коментарі від власників сервісу не надходили.
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