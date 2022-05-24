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Anonymous офіційно оголосили кібервійну російському хакерському угрупованню Killnet

хакер,anonymous

Хакерська група Anonymous офіційно оголосила кібервійну російському хакерському угрупованню Killnet.

Як передає Цензор.НЕТ, про це група Anonymous повідомила у Твіттері.

"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російської хакерської групи Killnet", – йдеться у повідомленні групи.

В Anonymous додали, що вже зламали та оприлюднили список електронних листів і паролів, які використовували прокремлівські хакери Killnet, щоб дискредитувати їх та порушити їхню діяльність.

Також читайте: Хакери Anonymous розповіли про мізерні шанси rutube на відновлення після зламу

Автор: 

хакер (1346) кібербезпека (1161) Anonymous (27)


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кацапам місце на болоті.
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24.05.2022 10:30 Відповісти
Рашка гадит везде, где только может в том числе и киберпространстве, а и это уже угроза международной безопасности
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24.05.2022 10:38 Відповісти
А вот этот месседж всех злее! "Клаву в помощь" хлопці!
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24.05.2022 10:39 Відповісти
Свинохакеров лучше денацифицировать в духе Моссад, вешая их на сетевом кабеле.
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24.05.2022 10:41 Відповісти
вопиющий акт оголтелой русафобии
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24.05.2022 10:48 Відповісти
В мире будет намного спокойнее, если у хакеров из рф компьютеры будут только такие

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24.05.2022 11:31 Відповісти
Дитячий садочок від ботанів, ой вибачте АйТішників! Будуть все життя за компами сидіти і батлитися з реальними ворогами, які своїми діями провокують реальну ( а не віртуальну) смерть і руйнування і знущання! Якщо ті хакери не створять додатковий підрозділ для фізичної ліквідації ворожих хакерів....ну то це просто смішна новина і не більше.
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24.05.2022 15:35 Відповісти
третья мировая пошла в разнос...
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25.05.2022 09:23 Відповісти
 
 