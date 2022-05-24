Anonymous офіційно оголосили кібервійну російському хакерському угрупованню Killnet
Хакерська група Anonymous офіційно оголосила кібервійну російському хакерському угрупованню Killnet.
Як передає Цензор.НЕТ, про це група Anonymous повідомила у Твіттері.
"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російської хакерської групи Killnet", – йдеться у повідомленні групи.
В Anonymous додали, що вже зламали та оприлюднили список електронних листів і паролів, які використовували прокремлівські хакери Killnet, щоб дискредитувати їх та порушити їхню діяльність.
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Garry Dron #477536
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Vladimir Petrov #509748
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Alexey Prus #505938
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