Anonymous офіційно оголосили кібервійну російському хакерському угрупованню Killnet

Хакерська група Anonymous офіційно оголосила кібервійну російському хакерському угрупованню Killnet.

Як передає Цензор.НЕТ, про це група Anonymous повідомила у Твіттері.

"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російської хакерської групи Killnet", – йдеться у повідомленні групи.

В Anonymous додали, що вже зламали та оприлюднили список електронних листів і паролів, які використовували прокремлівські хакери Killnet, щоб дискредитувати їх та порушити їхню діяльність.

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