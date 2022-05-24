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Новости Война
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Anonymous официально объявили кибервойну российской хакерской группировке Killnet

хакер,anonymous

Хакерская группа Anonymous официально объявила кибервойну российской хакерской группировке Killnet.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом группа Anonymous сообщила в Твиттере.

"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российской хакерской группы Killnet", – говорится в сообщении группы.

Anonymous добавили, что уже взломали и обнародовали список электронных писем и паролей, которые использовали прокремлевские хакеры Killnet, чтобы дискредитировать их и нарушить их деятельность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакеры Anonymous рассказали о мизерных шансах rutube на восстановление после взлома

хакер (1181) кибербезопасность (673) Anonumous (15)


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кацапам місце на болоті.
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24.05.2022 10:30 Ответить
Рашка гадит везде, где только может в том числе и киберпространстве, а и это уже угроза международной безопасности
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24.05.2022 10:38 Ответить
А вот этот месседж всех злее! "Клаву в помощь" хлопці!
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24.05.2022 10:39 Ответить
Свинохакеров лучше денацифицировать в духе Моссад, вешая их на сетевом кабеле.
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24.05.2022 10:41 Ответить
вопиющий акт оголтелой русафобии
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24.05.2022 10:48 Ответить
В мире будет намного спокойнее, если у хакеров из рф компьютеры будут только такие

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24.05.2022 11:31 Ответить
Дитячий садочок від ботанів, ой вибачте АйТішників! Будуть все життя за компами сидіти і батлитися з реальними ворогами, які своїми діями провокують реальну ( а не віртуальну) смерть і руйнування і знущання! Якщо ті хакери не створять додатковий підрозділ для фізичної ліквідації ворожих хакерів....ну то це просто смішна новина і не більше.
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24.05.2022 15:35 Ответить
третья мировая пошла в разнос...
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25.05.2022 09:23 Ответить
 
 