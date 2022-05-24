Anonymous официально объявили кибервойну российской хакерской группировке Killnet

Хакерская группа Anonymous официально объявила кибервойну российской хакерской группировке Killnet.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом группа Anonymous сообщила в Твиттере.

"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российской хакерской группы Killnet", – говорится в сообщении группы.

Anonymous добавили, что уже взломали и обнародовали список электронных писем и паролей, которые использовали прокремлевские хакеры Killnet, чтобы дискредитировать их и нарушить их деятельность.

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