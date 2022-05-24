Anonymous официально объявили кибервойну российской хакерской группировке Killnet
Хакерская группа Anonymous официально объявила кибервойну российской хакерской группировке Killnet.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом группа Anonymous сообщила в Твиттере.
"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российской хакерской группы Killnet", – говорится в сообщении группы.
Anonymous добавили, что уже взломали и обнародовали список электронных писем и паролей, которые использовали прокремлевские хакеры Killnet, чтобы дискредитировать их и нарушить их деятельность.
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Garry Dron #477536
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Vladimir Petrov #509748
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Сергей Бадещенков
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Krotow
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частный сектор
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Alexey Prus #505938
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