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Хакеры Anonymous рассказали о мизерных шансах rutube на восстановление после взлома

хакер

Хакерская группа Anonymous, взломавшая российскую видеоплатформу rutube, сообщила о ее вероятном исчезновении навсегда из-за объемов уничтожения данных основной версии и ее резервных копий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на страницу группы в твиттере.

"Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии и 90% резервной копии и кластера для восстановления баз данных серьезно пострадали, это означает, что #RuTube, вероятно, ИСЧЕЗАЕТ НАВСЕГДА", - написали хакеры.

К моменту написания новости сайт rutube.ru не открывался.

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Видеохостинг rutube, который считается альтернативой американскому видеохостингу Youtube и который используют российские государственные компании и медиа, подвергся хакерской атаке 9 мая.

хакер (1191) взлом (83) кибератака (187) Anonumous (15)


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Топ комментарии
+32
*** кацапам в рот а ни интернет ,ВатаТВ пусть смотрят .
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11.05.2022 16:43 Ответить
+30
Анонімусам-черговий респект...
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11.05.2022 16:44 Ответить
+26
Сорі за офтоп, ще для діточок
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11.05.2022 16:42 Ответить
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Сорі за офтоп, ще для діточок
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11.05.2022 16:42 Ответить
well done !
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11.05.2022 16:42 Ответить
*** кацапам в рот а ни интернет ,ВатаТВ пусть смотрят .
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11.05.2022 16:43 Ответить
так они его в основном и смотрят - меньше бы смотрели своих пропогондонов может и кошмара всего этого не было бы
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11.05.2022 16:59 Ответить
оні не могут не смотреть- глаза узкіе-значит руские
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11.05.2022 17:12 Ответить
та не...вот это ватаТВ пусть смотрят https://www.youtube.com/channel/UCa2DyezQaSMK81FbYkHZM_g ВАТА TV - YouTube
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11.05.2022 18:04 Ответить
Дякуємо, панове.
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11.05.2022 16:43 Ответить
Анонімусам-черговий респект...
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11.05.2022 16:44 Ответить
Красіва
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11.05.2022 16:46 Ответить
Дєди на парканах писали, без чебурнєта по скрєпному
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11.05.2022 16:51 Ответить
и в окно в бане подглядывали)))))
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11.05.2022 17:10 Ответить
"Мы с боями оставляем интернет..." https://www.youtube.com/watch?v=kn9Cmkz5C0c
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11.05.2022 17:03 Ответить
🤣🤣🤣
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11.05.2022 17:17 Ответить
а є вакансіі у анонімусов-хочу навчитися і записатися
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11.05.2022 17:16 Ответить
Навіть не знаю, добре це чи погано - їм тепер нічим себе буде зайняти та й будуть плодитися як таргани.
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11.05.2022 17:17 Ответить
Смерть рашистам!
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11.05.2022 17:18 Ответить
А от за це "Анонімусам" дійсно подяка. Ні, за те, що вони робили раніше (зливали компромат) теж дяка, але так можна боротися з тим, хто має совість. А це не про кацапів. Сподіваюся, "анонімуси" це вже зрозуміли і далі "працюватимуть" уже по суттєвіших цілях, ніж кацапська "совість".
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11.05.2022 17:20 Ответить
Кацапи? Так, згоден.
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11.05.2022 17:50 Ответить
Так рутуб то працює чи ні? 😁🖕
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11.05.2022 17:51 Ответить
Добряче тебе плющить! Було б якомусь айтішнику твої адреси зламати.
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11.05.2022 18:00 Ответить
пращюйте хлопаки -ви на фронті-дякую!
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11.05.2022 18:54 Ответить
Спасибо!!
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11.05.2022 19:11 Ответить
Ну а я шо казала - усі санкції такі хиленькі, шо кацапські олігархи ще не стогнуть!!!
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11.05.2022 19:11 Ответить
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11.05.2022 20:36 Ответить
 
 