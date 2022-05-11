Хакеры Anonymous рассказали о мизерных шансах rutube на восстановление после взлома

Хакерская группа Anonymous, взломавшая российскую видеоплатформу rutube, сообщила о ее вероятном исчезновении навсегда из-за объемов уничтожения данных основной версии и ее резервных копий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на страницу группы в твиттере.

"Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии и 90% резервной копии и кластера для восстановления баз данных серьезно пострадали, это означает, что #RuTube, вероятно, ИСЧЕЗАЕТ НАВСЕГДА", - написали хакеры.

К моменту написания новости сайт rutube.ru не открывался.

Читайте: Anonymous взломали переписку экспортеров угля, нефти и газа из России

Видеохостинг rutube, который считается альтернативой американскому видеохостингу Youtube и который используют российские государственные компании и медиа, подвергся хакерской атаке 9 мая.