Anonymous взломали переписку экспортеров угля, нефти и газа из России

Хакеры Anonymous взломали более миллиона электронных писем российского таможенного брокера АЛЕТ с компаниями-экспортерами угля, нефти и нефтепродуктов, а также сжиженного газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Твиттер хакеров.

Объем данных составляет 1.1 TB.

Anonymous также анонсировали, что в ближайшие дни обнародуют еще больше данных российских организаций.

JUST IN: #Anonymous hacked nearly 1.1 million emails (1.1 TB ) from ALET, a Russian customs broker for companies in the fuel and energy industries, handling exports and customs declarations for coal, crude oil, liquefied gases and petroleum products. #OpRussia #DDoSecrets ⤵️ pic.twitter.com/o3tkYV0ErA — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) April 25, 2022

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С 2011 года АЛЕТ сотрудничала с более чем 400 компаниями, подав 119 000 таможенных деклараций. У брокера есть рекомендации от Газпром, Газпром нефть и Башнефть. Приблизительно 75% бизнеса АЛЕТ поступает от нефтепродуктов, 10% – от нефти и 9% – от углеводородных продуктов.

Как сообщалось, несколько дней назад хакеры Anonymous также сломали 645 тысяч электронных писем общим объемом 432 ГБ компании Enerpred, являющейся крупнейшим производителем гидравлического оборудования в России и странах СНГ, специализирующейся на энергетической, нефтехимической, угольной, газовой и строительной промышленности.