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Anonymous взломали переписку экспортеров угля, нефти и газа из России

хакер,anonymous

Хакеры Anonymous взломали более миллиона электронных писем российского таможенного брокера АЛЕТ с компаниями-экспортерами угля, нефти и нефтепродуктов, а также сжиженного газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Твиттер хакеров.

Объем данных составляет 1.1 TB. 

Anonymous также анонсировали, что в ближайшие дни обнародуют еще больше данных российских организаций.

JUST IN: #Anonymous hacked nearly 1.1 million emails (1.1 TB ) from ALET, a Russian customs broker for companies in the fuel and energy industries, handling exports and customs declarations for coal, crude oil, liquefied gases and petroleum products. #OpRussia #DDoSecrets ⤵️ pic.twitter.com/o3tkYV0ErA

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) April 25, 2022

Читайте: Anonymous "слили" в сеть примерно 200 тыс. электронных писем минкульта России

С 2011 года АЛЕТ сотрудничала с более чем 400 компаниями, подав 119 000 таможенных деклараций. У брокера есть рекомендации от Газпром, Газпром нефть и Башнефть. Приблизительно 75% бизнеса АЛЕТ поступает от нефтепродуктов, 10% – от нефти и 9% – от углеводородных продуктов.

Как сообщалось, несколько дней назад хакеры Anonymous также сломали 645 тысяч электронных писем общим объемом 432 ГБ компании Enerpred, являющейся крупнейшим производителем гидравлического оборудования в России и странах СНГ, специализирующейся на энергетической, нефтехимической, угольной, газовой и строительной промышленности.

Газ (10232) нефть (1920) хакер (1185) уголь (1001) Anonumous (15)


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Топ комментарии
+19
Фрау Меркель та Штангенциркуль напружились...
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25.04.2022 16:38
+16
Молодці. Дякуємо за допомогу.
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25.04.2022 16:35
+13
Anonymous - красавчики
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25.04.2022 16:42
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Молодці. Дякуємо за допомогу.
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25.04.2022 16:35 Ответить
Фрау Меркель та Штангенциркуль напружились...
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25.04.2022 16:38 Ответить
Anonymous - красавчики
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25.04.2022 16:42 Ответить
лутьше взломайте телемеханику атомных станций и от балды там кнопки понажимайте, придурки в масках дблд
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25.04.2022 16:51 Ответить
Там изи. ломаем сайт станции. в приказе пишем шо дадим денег. сотрудники переходят. получают в комп ратник. все. делай чо хоч. ****
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25.04.2022 16:55 Ответить
Ой жопки у Європі хруснули...))
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25.04.2022 17:05 Ответить
Цікаво чи хоч хтось аналізує весь здобутий ними масив інфи...
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25.04.2022 17:11 Ответить
Потрібні роки для аналізу та многіє лєта в судах .. но час прідьот. Я так думаю. Мужики, вам песня, і ви песня )

https://m.youtube.com/watch?v=1EORbL8N-R8&list=RD1EORbL8N-R8&index=1
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25.04.2022 18:12 Ответить
Все це добре, але мені от цікаво, коли могутні та безстрашні з Anonimous перестануть вже вести себе, як колективний Захід за тмждень до і два тижні після початку нової активної фази війни, і, в кінці кінців, почнуть бути "британцями", і, накінець, довбануть по маршрутникам залізниці московії? Ну скока можна ждать??
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26.04.2022 00:07 Ответить
 
 