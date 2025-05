Anonymous взломали переписку экспортеров угля, нефти и газа из России

Хакеры Anonymous взломали более миллиона электронных писем российского таможенного брокера АЛЕТ с компаниями-экспортерами угля, нефти и нефтепродуктов, а также сжиженного газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Твиттер хакеров.

Объем данных составляет 1.1 TB.

Anonymous также анонсировали, что в ближайшие дни обнародуют еще больше данных российских организаций.

JUST IN: #Anonymous hacked nearly 1.1 million emails (1.1 TB ) from ALET, a Russian customs broker for companies in the fuel and energy industries, handling exports and customs declarations for coal, crude oil, liquefied gases and petroleum products. #OpRussia #DDoSecrets ⤵️ pic.twitter.com/o3tkYV0ErA