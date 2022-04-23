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Anonymous "зламали" найбільшого постачальника гідравліки для енергетики РФ

хакер,киберпреступность,киберпреступление

Хакери групи Anonymous зламали 645 тисяч електронних листів загальним обсягом 432 ГБ компанії Enerpred, яка є найбільшим виробником гідравлічного обладнання в Росії та країнах СНД, спеціалізується на енергетичній, нафтохімічній, вугільній, газовій та будівельній промисловості.

Про це хакери повідомили на своїй сторінці у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Anonymous зламав 645 тисяч електронних листів (432 ГБ) Enerpred, найбільшого виробника гідравлічного обладнання в Росії та СНД, що спеціалізується на енергетичній, нафтохімічній, вугільній, газовій та будівельній промисловості", - повідомили хакери.

Читайте: Хакери Anonymous зламали банк у РФ і обіцяють "злити" 800 гігабайтів даних

Автор: 

хакер (1351) кібератака (410) Anonymous (27)


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Анонімусам-черговий респект...
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23.04.2022 07:58 Відповісти
Мелочь,но приятно
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23.04.2022 08:00 Відповісти
Молодці хлопці. Так далі і працюйте, щоб аж дим і вогонь !!!
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23.04.2022 08:02 Відповісти
Сенс в прочитанні електронних листів навряд чи є. Якщо отримали доступ, то треба зносити всю інформацію з серверів, включаючи технологічні карти та інше, щоб унеможливити виробництво. Ну і резервні копії заодно. Але Анонімусам великий респект. Як вони це роблять?
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23.04.2022 08:20 Відповісти
кожну суку пеленгуйте, please - час прийде, за всіма бучане прийдуть.
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23.04.2022 08:44 Відповісти
Байден застережував, застережував рашку утримуватися від хакерства. І таки втомився.
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23.04.2022 09:21 Відповісти
 
 