Anonymous "зламали" найбільшого постачальника гідравліки для енергетики РФ

Хакери групи Anonymous зламали 645 тисяч електронних листів загальним обсягом 432 ГБ компанії Enerpred, яка є найбільшим виробником гідравлічного обладнання в Росії та країнах СНД, спеціалізується на енергетичній, нафтохімічній, вугільній, газовій та будівельній промисловості.

Про це хакери повідомили на своїй сторінці у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Anonymous зламав 645 тисяч електронних листів (432 ГБ) Enerpred, найбільшого виробника гідравлічного обладнання в Росії та СНД, що спеціалізується на енергетичній, нафтохімічній, вугільній, газовій та будівельній промисловості", - повідомили хакери.

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