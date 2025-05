Anonymous зламали листування експортерів вугілля, нафти та газу з Росії

Хакери Anonymous зламали понад мільйон електронних листів російського митного брокера АЛЕТ з компаніями-експортерами вугілля, нафти та нафтопродуктів, а також скрапленого газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Твіттер хакерів.

Об’єм даних становить 1.1 TB.

Anonymous також анонсували, що найближчими днями оприлюднять ще більше даних російських організацій.

JUST IN: #Anonymous hacked nearly 1.1 million emails (1.1 TB ) from ALET, a Russian customs broker for companies in the fuel and energy industries, handling exports and customs declarations for coal, crude oil, liquefied gases and petroleum products. #OpRussia #DDoSecrets ⤵️ pic.twitter.com/o3tkYV0ErA