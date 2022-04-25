УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11077 відвідувачів онлайн
Новини
11 456 10

Anonymous зламали листування експортерів вугілля, нафти та газу з Росії

хакер,anonymous

Хакери Anonymous зламали понад мільйон електронних листів російського митного брокера АЛЕТ з компаніями-експортерами вугілля, нафти та нафтопродуктів, а також скрапленого газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Твіттер хакерів.

Об’єм даних становить 1.1 TB. 

Anonymous також анонсували, що найближчими днями оприлюднять ще більше даних російських організацій.

JUST IN: #Anonymous hacked nearly 1.1 million emails (1.1 TB ) from ALET, a Russian customs broker for companies in the fuel and energy industries, handling exports and customs declarations for coal, crude oil, liquefied gases and petroleum products. #OpRussia #DDoSecrets ⤵️ pic.twitter.com/o3tkYV0ErA

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) April 25, 2022

Читайте також: Хакери Anonymous зламали банк у РФ і обіцяють "злити" 800 гігабайтів даних

З 2011 року АЛЕТ співпрацювала із-понад 400 компаніями, подавши 119 000 митних декларацій. Брокер має рекомендації від Газпром, Газпром нафта та Башнефть. Приблизно 75% бізнесу АЛЕТ надходить від нафтопродуктів, 10% - від нафти і 9% - від вуглеводневих продуктів.

Як повідомлялося, декілька днів тому хакери Anonymous також зламали 645 тисяч електронних листів загальним обсягом 432 ГБ компанії Enerpred, яка є найбільшим виробником гідравлічного обладнання в Росії та країнах СНД, спеціалізується на енергетичній, нафтохімічній, вугільній, газовій та будівельній промисловості.

Автор: 

газ (10452) нафта (5529) хакер (1353) вугілля (2474) Anonymous (27)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Фрау Меркель та Штангенциркуль напружились...
показати весь коментар
25.04.2022 16:38
+16
Молодці. Дякуємо за допомогу.
показати весь коментар
25.04.2022 16:35
+13
Anonymous - красавчики
показати весь коментар
25.04.2022 16:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці. Дякуємо за допомогу.
показати весь коментар
25.04.2022 16:35 Відповісти
Фрау Меркель та Штангенциркуль напружились...
показати весь коментар
25.04.2022 16:38 Відповісти
Anonymous - красавчики
показати весь коментар
25.04.2022 16:42 Відповісти
лутьше взломайте телемеханику атомных станций и от балды там кнопки понажимайте, придурки в масках дблд
показати весь коментар
25.04.2022 16:51 Відповісти
Там изи. ломаем сайт станции. в приказе пишем шо дадим денег. сотрудники переходят. получают в комп ратник. все. делай чо хоч. ****
показати весь коментар
25.04.2022 16:55 Відповісти
Ой жопки у Європі хруснули...))
показати весь коментар
25.04.2022 17:05 Відповісти
Цікаво чи хоч хтось аналізує весь здобутий ними масив інфи...
показати весь коментар
25.04.2022 17:11 Відповісти
Потрібні роки для аналізу та многіє лєта в судах .. но час прідьот. Я так думаю. Мужики, вам песня, і ви песня )

https://m.youtube.com/watch?v=1EORbL8N-R8&list=RD1EORbL8N-R8&index=1
показати весь коментар
25.04.2022 18:12 Відповісти
Все це добре, але мені от цікаво, коли могутні та безстрашні з Anonimous перестануть вже вести себе, як колективний Захід за тмждень до і два тижні після початку нової активної фази війни, і, в кінці кінців, почнуть бути "британцями", і, накінець, довбануть по маршрутникам залізниці московії? Ну скока можна ждать??
показати весь коментар
26.04.2022 00:07 Відповісти
 
 