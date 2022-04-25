Anonymous зламали листування експортерів вугілля, нафти та газу з Росії

Хакери Anonymous зламали понад мільйон електронних листів російського митного брокера АЛЕТ з компаніями-експортерами вугілля, нафти та нафтопродуктів, а також скрапленого газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Твіттер хакерів.

Об’єм даних становить 1.1 TB.

Anonymous також анонсували, що найближчими днями оприлюднять ще більше даних російських організацій.

JUST IN: #Anonymous hacked nearly 1.1 million emails (1.1 TB ) from ALET, a Russian customs broker for companies in the fuel and energy industries, handling exports and customs declarations for coal, crude oil, liquefied gases and petroleum products. #OpRussia #DDoSecrets ⤵️ pic.twitter.com/o3tkYV0ErA — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) April 25, 2022

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З 2011 року АЛЕТ співпрацювала із-понад 400 компаніями, подавши 119 000 митних декларацій. Брокер має рекомендації від Газпром, Газпром нафта та Башнефть. Приблизно 75% бізнесу АЛЕТ надходить від нафтопродуктів, 10% - від нафти і 9% - від вуглеводневих продуктів.

Як повідомлялося, декілька днів тому хакери Anonymous також зламали 645 тисяч електронних листів загальним обсягом 432 ГБ компанії Enerpred, яка є найбільшим виробником гідравлічного обладнання в Росії та країнах СНД, спеціалізується на енергетичній, нафтохімічній, вугільній, газовій та будівельній промисловості.