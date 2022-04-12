Anonymous "слили" в сеть примерно 200 тыс. электронных писем минкульта России

Хакерская группа Anonymous заявила, что "слила" в сеть примерно 200 тысяч электронных писем минкульта РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила группа в Твиттере.

"Эти "слитые" данные содержат более 200 000 электронных писем от министерства культуры Российской Федерации", – заявили в Anonymous.

Отмечается, что всего хакеры "слили" в сеть более 700 Гб данных российского правительства.

В Anonymous подчеркнули, что хакерские атаки против РФ будут продолжаться, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины.

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