Anonymous "слили" в сеть примерно 200 тыс. электронных писем минкульта России
Хакерская группа Anonymous заявила, что "слила" в сеть примерно 200 тысяч электронных писем минкульта РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила группа в Твиттере.
"Эти "слитые" данные содержат более 200 000 электронных писем от министерства культуры Российской Федерации", – заявили в Anonymous.
Отмечается, что всего хакеры "слили" в сеть более 700 Гб данных российского правительства.
В Anonymous подчеркнули, что хакерские атаки против РФ будут продолжаться, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины.
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- *********! Ета міністєрство культури!
Надо попросить Anonimous чтобы по всей рашке включали воздушную тревогу по всем городам и одновременно сообщать о минировании кинотеатров и прочих людных мест. И поверьте через неделю или две ху"ло они сами зарежут из за стресса вечного.
С уважением Ра.