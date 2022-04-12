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Anonymous "слили" в сеть примерно 200 тыс. электронных писем минкульта России

хакер,anonymous

Хакерская группа Anonymous заявила, что "слила" в сеть примерно 200 тысяч электронных писем минкульта РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила группа в Твиттере.

"Эти "слитые" данные содержат более 200 000 электронных писем от министерства культуры Российской Федерации", – заявили в Anonymous.

Отмечается, что всего хакеры "слили" в сеть более 700 Гб данных российского правительства.

В Anonymous подчеркнули, что хакерские атаки против РФ будут продолжаться, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины.

Читайте: Anonymous получили доступ к видеонаблюдению Кремля, - Центр противодействия дезинформации
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Топ комментарии
+4
Культуры нет, а министерство есть. Так бывает. К тому же это министерство финансирует многих наших предателей и "крымских подписантов"
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12.04.2022 11:06
+3
а хіба в цій гнилій країни є міністерство культури?
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12.04.2022 11:03
+3
- Алло! Ета прачєчная?
- *********! Ета міністєрство культури!
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12.04.2022 11:39
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а хіба в цій гнилій країни є міністерство культури?
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12.04.2022 11:03 Ответить
Культуры нет, а министерство есть. Так бывает. К тому же это министерство финансирует многих наших предателей и "крымских подписантов"
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12.04.2022 11:06 Ответить
Где можно ознакомиться?
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12.04.2022 11:05 Ответить
який сенс з цього? як це вплине на перебіг війни? це маячня ! Якби зупинили їхні атомні станціі, чи великі промислові об.єкти, чи перевели великі кошти з їх рахунків... а так це ніщо!
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12.04.2022 11:10 Ответить
теж зайшла це ж саме написати. витрачають свій ресурс на таку фігню.
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12.04.2022 11:24 Ответить
Для розумних розвідників це супер-цінний матеріал.
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12.04.2022 11:38 Ответить
Культура лаптів,онуч,голодоморів,гулагів і як вершина їхньої культури-культура мочєнія в сортірє від головного сортірного мочільщіка.
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12.04.2022 11:26 Ответить
- Алло! Ета прачєчная?
- *********! Ета міністєрство культури!
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12.04.2022 11:39 Ответить
Нарештi. Саме цієї стратегічної інформації не вистачало Генштабу ЗСУ.
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12.04.2022 12:09 Ответить
Добрый день Всем.

Надо попросить Anonimous чтобы по всей рашке включали воздушную тревогу по всем городам и одновременно сообщать о минировании кинотеатров и прочих людных мест. И поверьте через неделю или две ху"ло они сами зарежут из за стресса вечного.

С уважением Ра.
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12.04.2022 12:57 Ответить
 
 