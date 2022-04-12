Anonymous "злили" в мережу приблизно 200 тис. електронних листів мінкульту Росії
Хакерська група Anonymous заявила, що "злила" в мережу приблизно 200 тисяч електронних листів мінкульту РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила група у Твітері.
"Ці "злиті" дані містять понад 200 000 електронних листів від міністерства культури Російської Федерації", - заявили в Anonymous.
Зазначається, що всього хакери "злили" в мережу понад 700 Гб даних російського уряду.
В Anonymous наголосили, що хакерські атаки проти РФ триватимуть, поки Росія не припинить свою агресію проти України.
Топ коментарі
+4 Гептимирон
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+3 Болунгарвік Віталій
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+3 Belzedor
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- *********! Ета міністєрство культури!
Надо попросить Anonimous чтобы по всей рашке включали воздушную тревогу по всем городам и одновременно сообщать о минировании кинотеатров и прочих людных мест. И поверьте через неделю или две ху"ло они сами зарежут из за стресса вечного.
С уважением Ра.