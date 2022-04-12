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Anonymous "злили" в мережу приблизно 200 тис. електронних листів мінкульту Росії

хакер,anonymous

Хакерська група Anonymous заявила, що "злила" в мережу приблизно 200 тисяч електронних листів мінкульту РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила група у Твітері.

"Ці "злиті" дані містять понад 200 000 електронних листів від міністерства культури Російської Федерації", - заявили в Anonymous.

Зазначається, що всього хакери "злили" в мережу понад 700 Гб даних російського уряду.

В Anonymous наголосили, що хакерські атаки проти РФ триватимуть, поки Росія не припинить свою агресію проти України.

Також читайте: Anonymous отримали доступ до відеоспостереження Кремля, - Центр протидії дезінформації

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Топ коментарі
+4
Культуры нет, а министерство есть. Так бывает. К тому же это министерство финансирует многих наших предателей и "крымских подписантов"
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12.04.2022 11:06
+3
а хіба в цій гнилій країни є міністерство культури?
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12.04.2022 11:03
+3
- Алло! Ета прачєчная?
- *********! Ета міністєрство культури!
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12.04.2022 11:39
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а хіба в цій гнилій країни є міністерство культури?
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12.04.2022 11:03 Відповісти
Культуры нет, а министерство есть. Так бывает. К тому же это министерство финансирует многих наших предателей и "крымских подписантов"
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12.04.2022 11:06 Відповісти
Где можно ознакомиться?
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12.04.2022 11:05 Відповісти
який сенс з цього? як це вплине на перебіг війни? це маячня ! Якби зупинили їхні атомні станціі, чи великі промислові об.єкти, чи перевели великі кошти з їх рахунків... а так це ніщо!
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12.04.2022 11:10 Відповісти
теж зайшла це ж саме написати. витрачають свій ресурс на таку фігню.
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12.04.2022 11:24 Відповісти
Для розумних розвідників це супер-цінний матеріал.
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12.04.2022 11:38 Відповісти
Культура лаптів,онуч,голодоморів,гулагів і як вершина їхньої культури-культура мочєнія в сортірє від головного сортірного мочільщіка.
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12.04.2022 11:26 Відповісти
- Алло! Ета прачєчная?
- *********! Ета міністєрство культури!
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12.04.2022 11:39 Відповісти
Нарештi. Саме цієї стратегічної інформації не вистачало Генштабу ЗСУ.
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12.04.2022 12:09 Відповісти
Добрый день Всем.

Надо попросить Anonimous чтобы по всей рашке включали воздушную тревогу по всем городам и одновременно сообщать о минировании кинотеатров и прочих людных мест. И поверьте через неделю или две ху"ло они сами зарежут из за стресса вечного.

С уважением Ра.
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12.04.2022 12:57 Відповісти
 
 