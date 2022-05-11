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Хакери Anonymous розповіли про мізерні шанси rutube на відновлення після зламу

хакер

Хакерська група Anonymous, яка зламала російську відеоплатформу rutube, повідомила про її ймовірне зникнення назавжди через обсяги знищення даних основної версії та її резервних копій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку групи у твіттері.

"Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії та 90% резервної копії та кластера для відновлення баз даних серйозно постраждали, це означає, що #RuTube, ймовірно, ЗНИКНЕ НАЗАВЖДИ", - написали хакери.

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’

Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) May 10, 2022

На момент написання новини сайт rutube.ru не відкривався.

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Відеохостинг rutube, який вважається альтернативою американському відеохостингу Youtube та який використовують російські державні компанії й медіа, зазнав хакерської атаки 9 травня.

Автор: 

хакер (1362) злам (60) кібератака (419) Anonymous (27)


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Топ коментарі
+32
*** кацапам в рот а ни интернет ,ВатаТВ пусть смотрят .
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11.05.2022 16:43 Відповісти
+30
Анонімусам-черговий респект...
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11.05.2022 16:44 Відповісти
+26
Сорі за офтоп, ще для діточок
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11.05.2022 16:42 Відповісти
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11.05.2022 16:42 Відповісти
well done !
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11.05.2022 16:42 Відповісти
*** кацапам в рот а ни интернет ,ВатаТВ пусть смотрят .
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11.05.2022 16:43 Відповісти
так они его в основном и смотрят - меньше бы смотрели своих пропогондонов может и кошмара всего этого не было бы
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11.05.2022 16:59 Відповісти
оні не могут не смотреть- глаза узкіе-значит руские
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11.05.2022 17:12 Відповісти
та не...вот это ватаТВ пусть смотрят https://www.youtube.com/channel/UCa2DyezQaSMK81FbYkHZM_g ВАТА TV - YouTube
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11.05.2022 18:04 Відповісти
Дякуємо, панове.
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11.05.2022 16:43 Відповісти
Анонімусам-черговий респект...
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11.05.2022 16:44 Відповісти
Красіва
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11.05.2022 16:46 Відповісти
Дєди на парканах писали, без чебурнєта по скрєпному
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11.05.2022 16:51 Відповісти
и в окно в бане подглядывали)))))
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11.05.2022 17:10 Відповісти
"Мы с боями оставляем интернет..." https://www.youtube.com/watch?v=kn9Cmkz5C0c
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11.05.2022 17:03 Відповісти
🤣🤣🤣
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11.05.2022 17:17 Відповісти
а є вакансіі у анонімусов-хочу навчитися і записатися
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11.05.2022 17:16 Відповісти
Навіть не знаю, добре це чи погано - їм тепер нічим себе буде зайняти та й будуть плодитися як таргани.
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11.05.2022 17:17 Відповісти
Смерть рашистам!
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11.05.2022 17:18 Відповісти
А от за це "Анонімусам" дійсно подяка. Ні, за те, що вони робили раніше (зливали компромат) теж дяка, але так можна боротися з тим, хто має совість. А це не про кацапів. Сподіваюся, "анонімуси" це вже зрозуміли і далі "працюватимуть" уже по суттєвіших цілях, ніж кацапська "совість".
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11.05.2022 17:20 Відповісти
Кацапи? Так, згоден.
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11.05.2022 17:50 Відповісти
Так рутуб то працює чи ні? 😁🖕
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11.05.2022 17:51 Відповісти
Добряче тебе плющить! Було б якомусь айтішнику твої адреси зламати.
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11.05.2022 18:00 Відповісти
пращюйте хлопаки -ви на фронті-дякую!
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11.05.2022 18:54 Відповісти
Спасибо!!
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11.05.2022 19:11 Відповісти
Ну а я шо казала - усі санкції такі хиленькі, шо кацапські олігархи ще не стогнуть!!!
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11.05.2022 19:11 Відповісти
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11.05.2022 20:36 Відповісти
 
 