Хакери Anonymous розповіли про мізерні шанси rutube на відновлення після зламу

Хакерська група Anonymous, яка зламала російську відеоплатформу rutube, повідомила про її ймовірне зникнення назавжди через обсяги знищення даних основної версії та її резервних копій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку групи у твіттері.

"Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії та 90% резервної копії та кластера для відновлення баз даних серйозно постраждали, це означає, що #RuTube, ймовірно, ЗНИКНЕ НАЗАВЖДИ", - написали хакери.

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’



Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u