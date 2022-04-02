Anonymous зламали "Яндекс.Навігатор": тепер він "говорить" голосом Подерв'янського
Відома хакерська група Anonymous зламала російський сервіс "Яндекс.Навігатор". Тепер застосунок "говорить" голосом українського автора п'єс та художника Леся Подерв'янського і росіяни замість звичайного голосового помічника слухають українську лайку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Gagadget.
За інформацією видання, хакери провели атаку та видалили доступ до всіх клієнтських пристроїв, на яких був встановлений застосунок. Окрім цього, вони видалили усі версії голосових помічників. Замість них хакери встановили новий голосовий модуль.
Тепер "Яндекс.Навігатор" отримав новий "голос" - з росіянами "розмовляє" український митець Лесь Подерв'янський. Він відомий своїми лайливими п'єсами. За інформацією видання, користувачі застосунку теж зможуть оцінити величезну кількість нецензурної лексики від Подерв'янського.
В офіційному Twitter-акаунті хакери поки що не коментували цю інформацію та не давали підтвердження атаки на "Яндекс.Навігатор".
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https://www.youtube.com/watch?v=5tNjjj4uUKU
Російські окупанти в білорусі відкрили мародерський базар українського майна
В білоруському місті Наровля російські військові облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно.
Про це повідомляє ГУР МО України.
🔻 Мародерський асортимент складають: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, і навіть дитячі іграшки з косметикою.
🔻 Тут також працює «обмінний пункт», де окупанти намагаються обміняти викрадені у українців долари та євро.
🔻 Централізоване постачання награбованого у українців майна відбувається КАМАЗами та іншими вантажівками з міста Буринь (Сумська обл.) та з білоруського міста Мозир.
🔻 Награбоване також відправляється до рф російською службою експрес-доставки СДЕК.
https://t.me/spravdi/4249
Усі перевороти, юний друже,
одне начало мають і кінець:
спочатку розбивається склотара,
а потім підкрадається пиз**ць…
На сцені середньовічна ратуша, зроблена в стилі сталінського бароко. На ратуші великий годинник зі знаками зодіаку та різною іншою х*йньою. Посередині годинника стирчать гарні скульптури робітника і колгоспниці. В руках у робітника молоток, в руках у колгоспниці серп. Стрілки на годиннику показують без пяти дванадцять. Перед ратушею великий майдан, на майдані натовп. Натовп терпляче слухає набридливе тікання годинника уважно спостерігаючи між тим красиві, золоті стрілки зроблені в виді гарних пшеничних колосків. Повільно спливають одна, друга, третя, четверта хвилини. Коли нарешті стрілки з колосками наближаються до цифри дванадцять натовп іздає страшне, статеве мичання. І одночасно з цим, красивий, золотий робітник на годиннику з усією силою п*здить молотком по пиці гарну, золоту колгоспницю, яка у свою чергу п*здить робітника серпом по яйцям. Роздається голосний дзвін. Статеве мичання натовпу переходить в страшне ревіння. І саме в цю мить дверцята на годиннику відчиняються і з них виходить Сталін. Він позолочений і пофарбований. В одній руці у Сталіна трубка в другій знак зодіаку. Зі рта Сталіна йде дим. За Сталіним виходять Малінков, Каганович, Ворошилов, Будьоний, Хрущов і інші. Всього дванадцять штук. Всі вони, за винятком Хрущова тримають у руці знаки зодіаку. У Хрущова в руці здоровенна кукурудза. Під звуки приємної часової музики вони пропливають з одного віконця у друге. Годинник бє дванадцять разів. З останнім ударом дверцята на годиннику страшно захлопуються. Натовп падає на коліна. Серед мертвої тиші на майдані чути приємний к*цапський голос: "Массковсое времяя двенадцать часов".
Завіса. - дуже влучно про той народець )
"
Вони звичні
Щоб довго на шукали
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!
Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома!
Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.
Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!
Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают!
Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
Вокруг него аж кишит от гнид, радостно укажущих его координаты
и распорядок дня.
- їдь **** прямо патаму шта нехай щастить.