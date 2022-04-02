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Anonymous зламали "Яндекс.Навігатор": тепер він "говорить" голосом Подерв'янського

хакер,anonymous

Відома хакерська група Anonymous зламала російський сервіс "Яндекс.Навігатор". Тепер застосунок "говорить" голосом українського автора п'єс та художника Леся Подерв'янського і росіяни замість звичайного голосового помічника слухають українську лайку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Gagadget.

За інформацією видання, хакери провели атаку та видалили доступ до всіх клієнтських пристроїв, на яких був встановлений застосунок. Окрім цього, вони видалили усі версії голосових помічників. Замість них хакери встановили новий голосовий модуль.

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Тепер "Яндекс.Навігатор" отримав новий "голос" - з росіянами "розмовляє" український митець Лесь Подерв'янський. Він відомий своїми лайливими п'єсами. За інформацією видання, користувачі застосунку теж зможуть оцінити величезну кількість нецензурної лексики від Подерв'янського.

В офіційному Twitter-акаунті хакери поки що не коментували цю інформацію та не давали підтвердження атаки на "Яндекс.Навігатор".

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Автор: 

хакер (1346) Яндекс (176) Anonymous (27)


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Топ коментарі
+32
Слава ЗСУ! Слава Україні
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02.04.2022 14:59
+24
"
На сцені середньовічна ратуша, зроблена в стилі сталінського бароко. На ратуші великий годинник зі знаками зодіаку та різною іншою х*йньою. Посередині годинника стирчать гарні скульптури робітника і колгоспниці. В руках у робітника молоток, в руках у колгоспниці серп. Стрілки на годиннику показують без пяти дванадцять. Перед ратушею великий майдан, на майдані натовп. Натовп терпляче слухає набридливе тікання годинника уважно спостерігаючи між тим красиві, золоті стрілки зроблені в виді гарних пшеничних колосків. Повільно спливають одна, друга, третя, четверта хвилини. Коли нарешті стрілки з колосками наближаються до цифри дванадцять натовп іздає страшне, статеве мичання. І одночасно з цим, красивий, золотий робітник на годиннику з усією силою п*здить молотком по пиці гарну, золоту колгоспницю, яка у свою чергу п*здить робітника серпом по яйцям. Роздається голосний дзвін. Статеве мичання натовпу переходить в страшне ревіння. І саме в цю мить дверцята на годиннику відчиняються і з них виходить Сталін. Він позолочений і пофарбований. В одній руці у Сталіна трубка в другій знак зодіаку. Зі рта Сталіна йде дим. За Сталіним виходять Малінков, Каганович, Ворошилов, Будьоний, Хрущов і інші. Всього дванадцять штук. Всі вони, за винятком Хрущова тримають у руці знаки зодіаку. У Хрущова в руці здоровенна кукурудза. Під звуки приємної часової музики вони пропливають з одного віконця у друге. Годинник бє дванадцять разів. З останнім ударом дверцята на годиннику страшно захлопуються. Натовп падає на коліна. Серед мертвої тиші на майдані чути приємний к*цапський голос: "Массковсое времяя двенадцать часов".
Завіса. - дуже влучно про той народець )
"
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02.04.2022 15:12
+19
Та вже мабуть прийшли, ***** (с)
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02.04.2022 15:01
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Слава ЗСУ! Слава Україні
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02.04.2022 14:59 Відповісти
Надо кровью обмазывать всех , кто работает или поддерживает рашу .
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02.04.2022 16:01 Відповісти
Гамлєт, принц кацапський. ..)
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02.04.2022 15:00 Відповісти
Купатися , чи не купатися ... Ці блъдсъкі питання за@бують мене .. (С) Лесь
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02.04.2022 15:16 Відповісти
Вперед ,чмо японське. (с)
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02.04.2022 15:00 Відповісти
Мальвина : Девушка з голубою волосньою ...
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02.04.2022 15:24 Відповісти
Лесь Подерв'янський.
Місце встрєчі ізмєніть ніззя, бл"дь!
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02.04.2022 15:26 Відповісти
http://www.doslidy.org.ua/stories/st-misce.htm
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02.04.2022 15:27 Відповісти
Окурок мокшанский, ***** бункерне.
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02.04.2022 15:01 Відповісти
Та вже мабуть прийшли, ***** (с)
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02.04.2022 15:01 Відповісти
Надіюсь вставили фрази із п'єси "Кацапи"!
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02.04.2022 15:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YMwsZk-IUDo https://www.youtube.com/watch?v=YMwsZk-IUDo

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02.04.2022 15:20 Відповісти
В Беларуси заметили передвижение огромной колоны комплексов С300
https://www.youtube.com/watch?v=5tNjjj4uUKU
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02.04.2022 15:01 Відповісти
...а тепер час застановитися над російською службою експрес-доставки СДЕК

Російські окупанти в білорусі відкрили мародерський базар українського майна

В білоруському місті Наровля російські військові облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно.

Про це повідомляє ГУР МО України.

🔻 Мародерський асортимент складають: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, і навіть дитячі іграшки з косметикою.

🔻 Тут також працює «обмінний пункт», де окупанти намагаються обміняти викрадені у українців долари та євро.

🔻 Централізоване постачання награбованого у українців майна відбувається КАМАЗами та іншими вантажівками з міста Буринь (Сумська обл.) та з білоруського міста Мозир.

🔻 Награбоване також відправляється до рф російською службою експрес-доставки СДЕК.
https://t.me/spravdi/4249
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02.04.2022 15:45 Відповісти
Партизаны могут сделать съёмки базара с фотками продавцов и покупателей и в Интернет грузить
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02.04.2022 16:04 Відповісти
Оце на кацапії буде розрив мозку в дупі
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02.04.2022 15:03 Відповісти
Гендиректор «Яндекса» покинула должность Совпадение какое
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02.04.2022 16:44 Відповісти
ну-ну...хоть би ще дали цю красу послухать )))))
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02.04.2022 15:04 Відповісти
"Опанас. Х#йня якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…"
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02.04.2022 15:05 Відповісти
"Там масла да#уя!" (с) Це для кацапів зараз актуально.
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02.04.2022 15:05 Відповісти
***
Усі перевороти, юний друже,
одне начало мають і кінець:
спочатку розбивається склотара,
а потім підкрадається пиз**ць…
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02.04.2022 15:08 Відповісти
"Стоїть кацапське крісло позбавлене художнього смаку" і багато-багато чого іншого )))
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02.04.2022 15:10 Відповісти
Треба поважному Митцю записати окремо побажання кацапам у той інтерпретації яку ми всі дуже любимо і цінуємо! Бажаю ніскінченного натхнення творчій Людині!
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02.04.2022 15:10 Відповісти
"
На сцені середньовічна ратуша, зроблена в стилі сталінського бароко. На ратуші великий годинник зі знаками зодіаку та різною іншою х*йньою. Посередині годинника стирчать гарні скульптури робітника і колгоспниці. В руках у робітника молоток, в руках у колгоспниці серп. Стрілки на годиннику показують без пяти дванадцять. Перед ратушею великий майдан, на майдані натовп. Натовп терпляче слухає набридливе тікання годинника уважно спостерігаючи між тим красиві, золоті стрілки зроблені в виді гарних пшеничних колосків. Повільно спливають одна, друга, третя, четверта хвилини. Коли нарешті стрілки з колосками наближаються до цифри дванадцять натовп іздає страшне, статеве мичання. І одночасно з цим, красивий, золотий робітник на годиннику з усією силою п*здить молотком по пиці гарну, золоту колгоспницю, яка у свою чергу п*здить робітника серпом по яйцям. Роздається голосний дзвін. Статеве мичання натовпу переходить в страшне ревіння. І саме в цю мить дверцята на годиннику відчиняються і з них виходить Сталін. Він позолочений і пофарбований. В одній руці у Сталіна трубка в другій знак зодіаку. Зі рта Сталіна йде дим. За Сталіним виходять Малінков, Каганович, Ворошилов, Будьоний, Хрущов і інші. Всього дванадцять штук. Всі вони, за винятком Хрущова тримають у руці знаки зодіаку. У Хрущова в руці здоровенна кукурудза. Під звуки приємної часової музики вони пропливають з одного віконця у друге. Годинник бє дванадцять разів. З останнім ударом дверцята на годиннику страшно захлопуються. Натовп падає на коліна. Серед мертвої тиші на майдані чути приємний к*цапський голос: "Массковсое времяя двенадцать часов".
Завіса. - дуже влучно про той народець )
"
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02.04.2022 15:12 Відповісти
Я знал, я вєріл, етот дєнь прідьот, наступіт! А ти нє аєріла (ц) 😁👍🇺🇦
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02.04.2022 15:16 Відповісти
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02.04.2022 15:18 Відповісти
,,я е*ала его так тащить..,
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02.04.2022 15:24 Відповісти
Для москалів слово ..ядь,як комплімент.
Вони звичні
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02.04.2022 15:26 Відповісти
Бля..,хуйло таки не пабіділо Леся.
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02.04.2022 15:29 Відповісти
Ага, падлюки, всім скидать штани і стати раком! Щас піздець вам буде, слівайте воду, ****** масони, чи як вас там. (с)
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02.04.2022 15:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jUdF6V41Aus&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://www.youtube.com/watch?v=jUdF6V41Aus&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9

Щоб довго на шукали
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02.04.2022 15:41 Відповісти
Ось у такий спосіб і долучили орків до мистецтва.
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02.04.2022 15:40 Відповісти
Падйом, *****, доктор прийшов (с)
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02.04.2022 15:44 Відповісти
оце круто а де вIдео ?
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02.04.2022 15:54 Відповісти
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02.04.2022 16:05 Відповісти
Миша. О, диви… Кацапи…



Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?



Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…



Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…



Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!



Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома!

Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.



Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!



Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают!

Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
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02.04.2022 16:11 Відповісти
Дайте теперь ему охрану.
Вокруг него аж кишит от гнид, радостно укажущих его координаты
и распорядок дня.
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02.04.2022 16:21 Відповісти
- Скажи ка мне навинатар, как праєхать на Варонеж
- їдь **** прямо патаму шта нехай щастить.
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02.04.2022 17:02 Відповісти
 
 