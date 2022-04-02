Anonymous взломали "Яндекс.Навигатор": теперь он "говорит" голосом Подервянского

Известная хакерская группа Anonymous взломала российский сервис "Яндекс.Навигатор". Теперь приложение "говорит" голосом украинского автора пьес и художника Леся Подервянского и россияне вместо обычного голосового помощника слушают украинскую брань.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Gagadget.

По информации издания, хакеры провели атаку и удалили доступ ко всем клиентским устройствам, на которых было установлено приложение. Кроме того, они удалили все версии голосовых помощников. Вместо них хакеры установили новый голосовой модуль.

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Теперь "Яндекс.Навигатор" получил новый "голос" - с россиянами "разговаривает" украинский художник Лесь Подервянский. Он известен своими матерными пьесами. По информации издания, пользователи приложения смогут оценить множество нецензурной лексики от Подервянского.

В официальном Twitter-аккаунте хакеры пока не комментировали эту информацию и не давали подтверждения атаки на "Яндекс.Навигатор".