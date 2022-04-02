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Anonymous взломали "Яндекс.Навигатор": теперь он "говорит" голосом Подервянского

хакер,anonymous

Известная хакерская группа Anonymous взломала российский сервис "Яндекс.Навигатор". Теперь приложение "говорит" голосом украинского автора пьес и художника Леся Подервянского и россияне вместо обычного голосового помощника слушают украинскую брань.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Gagadget.

По информации издания, хакеры провели атаку и удалили доступ ко всем клиентским устройствам, на которых было установлено приложение. Кроме того, они удалили все версии голосовых помощников. Вместо них хакеры установили новый голосовой модуль.

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Теперь "Яндекс.Навигатор" получил новый "голос" - с россиянами "разговаривает" украинский художник Лесь Подервянский. Он известен своими матерными пьесами. По информации издания, пользователи приложения смогут оценить множество нецензурной лексики от Подервянского.

В официальном Twitter-аккаунте хакеры пока не комментировали эту информацию и не давали подтверждения атаки на "Яндекс.Навигатор".

Автор: 

хакер (1180) Яндекс (38) Anonumous (15)


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Топ комментарии
+32
Слава ЗСУ! Слава Україні
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02.04.2022 14:59
+24
"
На сцені середньовічна ратуша, зроблена в стилі сталінського бароко. На ратуші великий годинник зі знаками зодіаку та різною іншою х*йньою. Посередині годинника стирчать гарні скульптури робітника і колгоспниці. В руках у робітника молоток, в руках у колгоспниці серп. Стрілки на годиннику показують без пяти дванадцять. Перед ратушею великий майдан, на майдані натовп. Натовп терпляче слухає набридливе тікання годинника уважно спостерігаючи між тим красиві, золоті стрілки зроблені в виді гарних пшеничних колосків. Повільно спливають одна, друга, третя, четверта хвилини. Коли нарешті стрілки з колосками наближаються до цифри дванадцять натовп іздає страшне, статеве мичання. І одночасно з цим, красивий, золотий робітник на годиннику з усією силою п*здить молотком по пиці гарну, золоту колгоспницю, яка у свою чергу п*здить робітника серпом по яйцям. Роздається голосний дзвін. Статеве мичання натовпу переходить в страшне ревіння. І саме в цю мить дверцята на годиннику відчиняються і з них виходить Сталін. Він позолочений і пофарбований. В одній руці у Сталіна трубка в другій знак зодіаку. Зі рта Сталіна йде дим. За Сталіним виходять Малінков, Каганович, Ворошилов, Будьоний, Хрущов і інші. Всього дванадцять штук. Всі вони, за винятком Хрущова тримають у руці знаки зодіаку. У Хрущова в руці здоровенна кукурудза. Під звуки приємної часової музики вони пропливають з одного віконця у друге. Годинник бє дванадцять разів. З останнім ударом дверцята на годиннику страшно захлопуються. Натовп падає на коліна. Серед мертвої тиші на майдані чути приємний к*цапський голос: "Массковсое времяя двенадцать часов".
Завіса. - дуже влучно про той народець )
"
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02.04.2022 15:12
+19
Та вже мабуть прийшли, ***** (с)
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02.04.2022 15:01
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Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ! Слава Україні
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02.04.2022 14:59 Ответить
Надо кровью обмазывать всех , кто работает или поддерживает рашу .
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02.04.2022 16:01 Ответить
Гамлєт, принц кацапський. ..)
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02.04.2022 15:00 Ответить
Купатися , чи не купатися ... Ці блъдсъкі питання за@бують мене .. (С) Лесь
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02.04.2022 15:16 Ответить
Вперед ,чмо японське. (с)
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02.04.2022 15:00 Ответить
Мальвина : Девушка з голубою волосньою ...
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02.04.2022 15:24 Ответить
Лесь Подерв'янський.
Місце встрєчі ізмєніть ніззя, бл"дь!
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02.04.2022 15:26 Ответить
http://www.doslidy.org.ua/stories/st-misce.htm
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02.04.2022 15:27 Ответить
Окурок мокшанский, ***** бункерне.
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02.04.2022 15:01 Ответить
Та вже мабуть прийшли, ***** (с)
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02.04.2022 15:01 Ответить
Надіюсь вставили фрази із п'єси "Кацапи"!
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02.04.2022 15:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YMwsZk-IUDo https://www.youtube.com/watch?v=YMwsZk-IUDo

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02.04.2022 15:20 Ответить
В Беларуси заметили передвижение огромной колоны комплексов С300
https://www.youtube.com/watch?v=5tNjjj4uUKU
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02.04.2022 15:01 Ответить
...а тепер час застановитися над російською службою експрес-доставки СДЕК

Російські окупанти в білорусі відкрили мародерський базар українського майна

В білоруському місті Наровля російські військові облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно.

Про це повідомляє ГУР МО України.

🔻 Мародерський асортимент складають: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, і навіть дитячі іграшки з косметикою.

🔻 Тут також працює «обмінний пункт», де окупанти намагаються обміняти викрадені у українців долари та євро.

🔻 Централізоване постачання награбованого у українців майна відбувається КАМАЗами та іншими вантажівками з міста Буринь (Сумська обл.) та з білоруського міста Мозир.

🔻 Награбоване також відправляється до рф російською службою експрес-доставки СДЕК.
https://t.me/spravdi/4249
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02.04.2022 15:45 Ответить
Партизаны могут сделать съёмки базара с фотками продавцов и покупателей и в Интернет грузить
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02.04.2022 16:04 Ответить
Оце на кацапії буде розрив мозку в дупі
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02.04.2022 15:03 Ответить
Гендиректор «Яндекса» покинула должность Совпадение какое
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02.04.2022 16:44 Ответить
ну-ну...хоть би ще дали цю красу послухать )))))
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02.04.2022 15:04 Ответить
"Опанас. Х#йня якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…"
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02.04.2022 15:05 Ответить
"Там масла да#уя!" (с) Це для кацапів зараз актуально.
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02.04.2022 15:05 Ответить
***
Усі перевороти, юний друже,
одне начало мають і кінець:
спочатку розбивається склотара,
а потім підкрадається пиз**ць…
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02.04.2022 15:08 Ответить
"Стоїть кацапське крісло позбавлене художнього смаку" і багато-багато чого іншого )))
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02.04.2022 15:10 Ответить
Треба поважному Митцю записати окремо побажання кацапам у той інтерпретації яку ми всі дуже любимо і цінуємо! Бажаю ніскінченного натхнення творчій Людині!
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02.04.2022 15:10 Ответить
"
На сцені середньовічна ратуша, зроблена в стилі сталінського бароко. На ратуші великий годинник зі знаками зодіаку та різною іншою х*йньою. Посередині годинника стирчать гарні скульптури робітника і колгоспниці. В руках у робітника молоток, в руках у колгоспниці серп. Стрілки на годиннику показують без пяти дванадцять. Перед ратушею великий майдан, на майдані натовп. Натовп терпляче слухає набридливе тікання годинника уважно спостерігаючи між тим красиві, золоті стрілки зроблені в виді гарних пшеничних колосків. Повільно спливають одна, друга, третя, четверта хвилини. Коли нарешті стрілки з колосками наближаються до цифри дванадцять натовп іздає страшне, статеве мичання. І одночасно з цим, красивий, золотий робітник на годиннику з усією силою п*здить молотком по пиці гарну, золоту колгоспницю, яка у свою чергу п*здить робітника серпом по яйцям. Роздається голосний дзвін. Статеве мичання натовпу переходить в страшне ревіння. І саме в цю мить дверцята на годиннику відчиняються і з них виходить Сталін. Він позолочений і пофарбований. В одній руці у Сталіна трубка в другій знак зодіаку. Зі рта Сталіна йде дим. За Сталіним виходять Малінков, Каганович, Ворошилов, Будьоний, Хрущов і інші. Всього дванадцять штук. Всі вони, за винятком Хрущова тримають у руці знаки зодіаку. У Хрущова в руці здоровенна кукурудза. Під звуки приємної часової музики вони пропливають з одного віконця у друге. Годинник бє дванадцять разів. З останнім ударом дверцята на годиннику страшно захлопуються. Натовп падає на коліна. Серед мертвої тиші на майдані чути приємний к*цапський голос: "Массковсое времяя двенадцать часов".
Завіса. - дуже влучно про той народець )
"
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02.04.2022 15:12 Ответить
Я знал, я вєріл, етот дєнь прідьот, наступіт! А ти нє аєріла (ц) 😁👍🇺🇦
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02.04.2022 15:16 Ответить
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02.04.2022 15:18 Ответить
,,я е*ала его так тащить..,
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02.04.2022 15:24 Ответить
Для москалів слово ..ядь,як комплімент.
Вони звичні
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02.04.2022 15:26 Ответить
Бля..,хуйло таки не пабіділо Леся.
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02.04.2022 15:29 Ответить
Ага, падлюки, всім скидать штани і стати раком! Щас піздець вам буде, слівайте воду, ****** масони, чи як вас там. (с)
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02.04.2022 15:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jUdF6V41Aus&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://www.youtube.com/watch?v=jUdF6V41Aus&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9

Щоб довго на шукали
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02.04.2022 15:41 Ответить
Ось у такий спосіб і долучили орків до мистецтва.
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02.04.2022 15:40 Ответить
Падйом, *****, доктор прийшов (с)
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02.04.2022 15:44 Ответить
оце круто а де вIдео ?
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02.04.2022 15:54 Ответить
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02.04.2022 16:05 Ответить
Миша. О, диви… Кацапи…



Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?



Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…



Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…



Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!



Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома!

Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.



Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!



Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают!

Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
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02.04.2022 16:11 Ответить
Дайте теперь ему охрану.
Вокруг него аж кишит от гнид, радостно укажущих его координаты
и распорядок дня.
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02.04.2022 16:21 Ответить
- Скажи ка мне навинатар, как праєхать на Варонеж
- їдь **** прямо патаму шта нехай щастить.
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02.04.2022 17:02 Ответить
 
 