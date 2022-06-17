Полиция завела 17 дел по фактам изнасилований военными РФ, - Клименко

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские полицейские начали 17 уголовных производств по фактам изнасилований захватчиками.

Об этом в интервью итальянскому изданию ADNKronos сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.

"Полиция начала 17 уголовных производств по фактам изнасилований военными РФ, большая часть из них уже передана на дальнейшее расследование в СБУ, поскольку эти преступления документируются в рамках статьи о нарушении законов и обычаев войны", - пояснил глава НПУ.

Он уточнил, что подследственность этой статьи УКУ определена именно за Службой безопасности Украины, и заявил, что полиция со своей стороны также регистрирует эти преступления, фиксирует, собирает доказательную базу и передает материалы коллегам.

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Говоря о спецгруппе для работы над преступлениями изнасилований, Клименко отметил, что эта рабочая группа была создана как раз для работы над заявлениями, которые правоохранители получили от женщин – жертв насилия. По информации главы НПУ, большинство из этих преступлений полиция обнаруживает при отработке освобожденных населенных пунктов.

Он уточнил, что сейчас большой объем работы занимает расследование военных преступлений. Полиция уже начала более 17 тысяч уголовных производств по этим фактам, более 160 человек - военнослужащих РФ и их пособников уже задержаны, более 300 - получили уведомление о подозрении, в том числе заочно.

"Мы наработали свою собственную систему расследования и успешно ею пользуемся. И нам удается устанавливать личности российских военнослужащих, совершавших преступления на территории Украины", - отметил Клименко.

В качестве примера он привел ситуацию, когда в Киевской области при осмотре одного из домов, обокравших захватчики, полиция обнаружила отпечатки пальцев на аквариуме. Клименко проинформировал, что это был наш гражданин, ранее судимый, перешедший 8 лет назад на сторону боевиков "ДНР".

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"А теперь он в рядах российской оккупационной армии войной пришел на родину. Уже из него мы раскрутили военных, которые были с ним в Киевской области. И в общем-то нам удалось установить, что там было по меньшей мере 6 батальонно-тактических групп десантно-штурмовых полков и одна механизированная бригада Вооруженных сил РФ", – сказал Клименко.

Он уточнил, что полиция знает их имена.