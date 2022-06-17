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Оружие от партнеров почти мгновенно оказывается на передовой, - Мотузяник
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оружие, которое Украина получает в качестве помощи от международных партнеров почти мгновенно оказывается на передовой.
Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Оружие идет, и оно фактически мгновенно оказывается на передовой. Мы видим результаты применения американских пушек 777. Генштаб сообщал также об успехах применения фарнцузских артиллерийских систем CAESAR, это очень эффективное оружие, которое дает возможность поражать врага на расстоянии точными ударами", - сказал Мотузяник.
Он добавил, что процесс поставки вооружения продолжается, и как только Украина получит его в достаточном количестве, это позволит переломить ситуацию на фронте.
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