РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10893 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
7 891 13
война (46795) оружие (9386) Мотузяник (483)

Оружие от партнеров почти мгновенно оказывается на передовой, - Мотузяник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

м777,гаубиці

Оружие, которое Украина получает в качестве помощи от международных партнеров почти мгновенно оказывается на передовой.

Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оружие  идет, и оно фактически мгновенно оказывается на передовой. Мы видим результаты применения американских пушек 777. Генштаб сообщал также об успехах применения фарнцузских артиллерийских систем CAESAR, это очень эффективное оружие, которое дает возможность поражать врага на расстоянии точными ударами", - сказал Мотузяник.

Он добавил, что процесс поставки вооружения продолжается, и как только Украина получит его в достаточном количестве, это позволит переломить ситуацию на фронте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреливают Лисичанск, продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, - Гайдай. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
если Мотузяник начал рассказывать, что оружие от партнеров почти мгновенно оказывается на передовой, то это верный признак того, что хаймарсы подтягиваются к Новодонецку.
показать весь комментарий
17.06.2022 16:39 Ответить
Супер!
показать весь комментарий
17.06.2022 16:41 Ответить
Ще бажано що стулили пельку кремлівські гниди ,ніби то посли,які докладають масу зусиль з метою посварити Ураїну з євроатлантичними друзями!!!))
показать весь комментарий
17.06.2022 17:09 Ответить
Румыния расконсервирует и возобновляет массовое производство снарядов калибра 152 и замену стволов артиллерии калибра 152 для ВСУ
показать весь комментарий
17.06.2022 17:12 Ответить
От це мене чогось радує навіть більше ніж новини про 4 himarsa
показать весь комментарий
17.06.2022 17:14 Ответить
Румунії респект! Артилерії 152-го ще трохи є. А ось із снарядами напряг був...
показать весь комментарий
17.06.2022 17:31 Ответить
Кораблі зі Штатів вже мають бути у Європі. Наближається гала-концерт Кобзона для кацапської наволочі.
показать весь комментарий
17.06.2022 17:13 Ответить
зал не вмещает уже. Пора уже какому-нибудь расторгуеву подтягиваться с концертами...
показать весь комментарий
17.06.2022 17:38 Ответить
Співоче поле всіх прийме.
показать весь комментарий
18.06.2022 02:51 Ответить
Навряд чи це правда, бо ще ж і навчити людей треба
показать весь комментарий
17.06.2022 17:37 Ответить
научить водить М113 - это часы, научить обслуживать - это дни, а научить ремонтировать - это месяцы.
показать весь комментарий
17.06.2022 17:42 Ответить
Оце хотілося давно почути. Тільки медичне обладнання, турнікети, аптечки та польові шпиталі не доходять до фронту, а опиняються у продажу та приватній власності.
показать весь комментарий
17.06.2022 17:59 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2022 18:39 Ответить
 
 