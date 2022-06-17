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Зброя від партнерів майже миттєво опиняється на передовій, - Мотузяник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

м777,гаубиці

Зброя, яку Україна отримує як допомогу від міжнародних партнерів, майже миттєво опиняється на передовій.

Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зброя йде, і вона фактично миттєво опиняється на передовій. Ми бачимо результати застосування американських гармат 777. Генштаб повідомляв також про успіхи застосування фарнцузських артилерійських систем CAESAR, це дуже ефективна зброя, яка дозволяє вражати ворога на відстані точними ударами", - пояснив він.

Мотузяник додав, що процес постачання озброєння триває, і щойно Україна отримає його в достатній кількості, це дозволить переламати ситуацію на фронті.

Читайте: Противник контролює центр Сєверодонецька, там тривають бої високої інтенсивності, - Мотузяник

Автор: Богдан Гуньковський
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если Мотузяник начал рассказывать, что оружие от партнеров почти мгновенно оказывается на передовой, то это верный признак того, что хаймарсы подтягиваются к Новодонецку.
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17.06.2022 16:39 Відповісти
Супер!
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17.06.2022 16:41 Відповісти
Ще бажано що стулили пельку кремлівські гниди ,ніби то посли,які докладають масу зусиль з метою посварити Ураїну з євроатлантичними друзями!!!))
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17.06.2022 17:09 Відповісти
Румыния расконсервирует и возобновляет массовое производство снарядов калибра 152 и замену стволов артиллерии калибра 152 для ВСУ
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17.06.2022 17:12 Відповісти
От це мене чогось радує навіть більше ніж новини про 4 himarsa
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17.06.2022 17:14 Відповісти
Румунії респект! Артилерії 152-го ще трохи є. А ось із снарядами напряг був...
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17.06.2022 17:31 Відповісти
Кораблі зі Штатів вже мають бути у Європі. Наближається гала-концерт Кобзона для кацапської наволочі.
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17.06.2022 17:13 Відповісти
зал не вмещает уже. Пора уже какому-нибудь расторгуеву подтягиваться с концертами...
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17.06.2022 17:38 Відповісти
Співоче поле всіх прийме.
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18.06.2022 02:51 Відповісти
Навряд чи це правда, бо ще ж і навчити людей треба
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17.06.2022 17:37 Відповісти
научить водить М113 - это часы, научить обслуживать - это дни, а научить ремонтировать - это месяцы.
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17.06.2022 17:42 Відповісти
Оце хотілося давно почути. Тільки медичне обладнання, турнікети, аптечки та польові шпиталі не доходять до фронту, а опиняються у продажу та приватній власності.
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17.06.2022 17:59 Відповісти
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17.06.2022 18:39 Відповісти
 
 