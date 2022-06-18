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В Украине нужно разминировать 270 тыс. квадратных километров территории, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

богачук,розмінування

Украине нужно разминировать еще около 270 тыс. квадратных километров территории.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Если говорить о количестве, то на сегодняшний день мы понимаем, что нужно разминировать примерно 270 тысяч квадратных километров. Это включая оккупированные территории", – сказал министр.

По его словам, МВД Украины ориентирует подразделения ГСЧС Украины на проведение первичного оперативного разминирования в течение года.

"Простыми словами, должна быть разминирована дорога между населенными пунктами, должен быть полностью разминирован населенный пункт, придомовые территории, а также территории вокруг населенных пунктов. Но полное разминирование, которое включает в себя дороги, лесополосы, водоемы займет годы", - пояснил Монастырский.

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Относительно купания на пляжах министр предупредил, что в большинстве водоемов в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях купаться опасно из-за взрывных устройств. Местные власти самостоятельно определяют, можно ли купаться в тех или иных водоемах. Также он подчеркнул, что для исследования водоемов нужно особое профессиональное оборудование, которого в Украине немного.

Монастырский добавил: "Мы обратились к нашим международным партнерам-коллегам из Евросоюза. Они будут нам помогать и командами, которые будут приезжать из-за границы, и непосредственно самой техникой для такого разминирования".

В качестве примера он привел разминирование одного из озер в Гостомеле Киевской области, которое длилось долгое время из-за отсутствия видимости под водой, что чрезвычайно усложняло весь процесс разминирования.

"Если говорить о море, то действительно, несколько дней назад в селе Грибовка Одесской области произошел подрыв на мине, погиб один из отдыхающих. Там, именно в Одесской области, местные власти запрещают купание", - подчеркнул министр.

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Поэтому глава МВД призвал украинцев пока не посещать водоемы из-за минной опасности.
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Сформировать из Офиса Президента саперную группу с обновляемым составом и отправить на разминирование.
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18.06.2022 00:18 Ответить
з цією проблемою до Єрмака
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18.06.2022 00:29 Ответить
А що? Війна закінчилась? А нахіба розміновувати?
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18.06.2022 00:32 Ответить
нахрена розмінували Чонгар? Хто тобі дав таку команду?
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18.06.2022 00:39 Ответить
Хліб-соль мають округлу форму, таку ж мають й більшість мін... Хліба що хліб-солі звіру тарганівському ніколи в Україні не буде, а от усе це мьясо праш-непотребу, що з військових полонених, слід кинути на розмінування своїх "караваїв", що самі ж підлесенько й сотнями накидали-закопамши у містах-полях мирної України. Чортяка вам у поміч! А як чогось не так піде для ваших "душонок" мародерських і звірячих - то й земля най буде залізо-бетоном!
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18.06.2022 00:47 Ответить
а наших полонених на кого будемо міняти,лугандонів наловимо?
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18.06.2022 00:49 Ответить
Якби ще цьому зеленому "знавцеві" і горе-міністру хтось сказав , що це суцільна площа 10 чи 12 областей України. Балабол від зе.
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18.06.2022 01:12 Ответить
взагалі-то площа України трохи більше 603 тис км2. тобто пан "міністр" хоче сказати, що в Україні заміновано майже половину території?? нічого цей йовбак не плутає? чи там жеж "цікавий коефіцієнт" у коштах, які виділять на рохмінування з держбюджету, а, пане Монастирський?? проХВесіонали. хєрові!
Слава ЗСУ!!!
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18.06.2022 01:50 Ответить
 
 