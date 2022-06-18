В Украине нужно разминировать 270 тыс. квадратных километров территории, - Монастырский

Украине нужно разминировать еще около 270 тыс. квадратных километров территории.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Если говорить о количестве, то на сегодняшний день мы понимаем, что нужно разминировать примерно 270 тысяч квадратных километров. Это включая оккупированные территории", – сказал министр.

По его словам, МВД Украины ориентирует подразделения ГСЧС Украины на проведение первичного оперативного разминирования в течение года.

"Простыми словами, должна быть разминирована дорога между населенными пунктами, должен быть полностью разминирован населенный пункт, придомовые территории, а также территории вокруг населенных пунктов. Но полное разминирование, которое включает в себя дороги, лесополосы, водоемы займет годы", - пояснил Монастырский.

Смотрите также: Технику для разминирования презентовали на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Относительно купания на пляжах министр предупредил, что в большинстве водоемов в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях купаться опасно из-за взрывных устройств. Местные власти самостоятельно определяют, можно ли купаться в тех или иных водоемах. Также он подчеркнул, что для исследования водоемов нужно особое профессиональное оборудование, которого в Украине немного.

Монастырский добавил: "Мы обратились к нашим международным партнерам-коллегам из Евросоюза. Они будут нам помогать и командами, которые будут приезжать из-за границы, и непосредственно самой техникой для такого разминирования".

В качестве примера он привел разминирование одного из озер в Гостомеле Киевской области, которое длилось долгое время из-за отсутствия видимости под водой, что чрезвычайно усложняло весь процесс разминирования.

"Если говорить о море, то действительно, несколько дней назад в селе Грибовка Одесской области произошел подрыв на мине, погиб один из отдыхающих. Там, именно в Одесской области, местные власти запрещают купание", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британская компания предоставит Украине 10 роботов-саперов. ФОТО

Поэтому глава МВД призвал украинцев пока не посещать водоемы из-за минной опасности.