В Україні потрібно розмінувати 270 тис. квадратних кілометрів території, - Монастирський

Україні потрібно розмінувати ще приблизно 270 тис. квадратних кілометрів території.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Якщо говорити про кількість, то на сьогодні ми розуміємо, що треба розмінувати приблизно 270 тисяч квадратних кілометрів. Це включно з окупованими територіями", – сказав міністр.

За його словами, МВС України орієнтує підрозділи ДСНС України на проведення первинного оперативного розмінування впродовж року.

"Простими словами, має бути розмінована дорога між населеними пунктами, має бути повністю розмінований населений пункт, прибудинкові території, а також території навколо населених пунктів. Але повне розмінування, яке включає в себе дороги, лісосмуги, водойми займе роки", – пояснив Монастирський.

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Щодо купання на пляжах міністр попередив, що у більшості водойм у Київській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях купатися небезпечно через наявність вибухових пристроїв. Місцева влада самостійно визначає, чи можна купатися у тих чи інших водоймах. Також він наголосив, що для дослідження водойм потрібне особливе професійне обладнання, якого в Україні наразі небагато.

Монастирський додав: "Ми звернулись до наших міжнародних партнерів-колег з Євросоюзу. Вони будуть нам допомагати і командами, які приїздитимуть з-за кордону, і безпосередньо самою технікою для такого розмінування".

Як приклад він навів розмінування одного з озер в Гостомелі Київської області, яке тривало довгий час через відсутність видимості під водою, що надзвичайно ускладнювало весь процес розмінування.

"Якщо говорити про море, то дійсно, декілька днів тому в селі Грибівка Одеської області відбувся підрив на міні, загинув один із відпочивальників. Там, саме на Одещині, місцева влада забороняє купання", - наголосив міністр.

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Відтак очільник МВС закликав українців поки що не відвідувати водойми через мінну небезпеку.