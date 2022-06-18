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Норвегия присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

флаг,норвегия

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хуитфельдт в пятницу объявила о присоединении страны к шестому пакету санкций Европейского Союза против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы совместно с ЕС поддерживаем санкции против России, чтобы поддерживать давление на правительство и элиту этой страны. Теперь мы запрещаем импорт нефти, транспортировавшейся морем из России в Норвегию", – сказала Хюитфельдт на пресс-конференции.

Запрет на импорт российской нефти начинает действовать уже сейчас, но правительство Норвегии предусмотрело переходные периоды для ее внедрения: до 5 декабря 2022 – для сырой нефти и до 5 февраля 2023 – для нефтепродуктов.

"Санкции с каждым пакетом усиливались. Запрет импорта нефти, ограничения в отношении нескольких крупнейших банков и запрет экспорта определенных товаров могут оказать влияние на военную мощь России", - подчеркнула глава МИД Норвегии.

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Автор: Анастасія Потіха
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18.06.2022 01:33 Ответить
Тю! А що, Норвегія купляла нафту у мордора? Вона ж свою продає
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18.06.2022 01:52 Ответить
голос Африки має бути почутий! https://www.youtube.com/watch?v=6dSPNjVO85g
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18.06.2022 02:43 Ответить
ЕС не смог принять санкции против гундяева вследствие блокированию мадьяр. Почему бы всем странам ЕС (без мадьяр) не принять эти санкции по отдельности, но общим списком.
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18.06.2022 04:13 Ответить
 
 