С целью возобновления маршрутов снабжения оккупанты планируют прокладку дополнительных железнодорожных веток на Харьковском направлении, - Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении враг пытается не допустить выхода сил обороны на государственную границу Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 18 июня в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто пятнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Харьковском направлении враг пытается не допустить выхода Сил обороны на государственную границу Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. С целью восстановления маршрутов поставки через железнодорожные путепроводы планирует прокладку дополнительных железнодорожных веток. Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.

На Славянском направлении основные усилия враг продолжает сосредоточивать на ведении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. Агрессор осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дубровно, Долина, Краснополье, Грушуваха, Адамовка. В районе населенного пункта Краснополье пытался возобновить штурмовые действия, бои продолжаются.

На Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг сосредотачивает усилия на продолжении наступления в направлении Славянска и установлении полного контроля над Северодонецком, - Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Сидорового и Маяков.

На Северодонецком направлении противник продолжает огневое воздействие из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре недалеко от Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Воронового.

Продолжаются боевые действия за город Северодонецк. В целях улучшения тактического положения подразделения противника пытались вести штурмовые действия за пределами города, успеха не имели.

На Бахмутском направлении, кроме наших позиций, враг обстреливал из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золотое, Спорное, Берестово, Соледар, Клиново, Троицкое.

Недалеко от Горского, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли.

В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщине у врага значительные потери в живой силе, - Генштаб

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Опытное, Владимировка, Новоселка и Щербаки.

На Южнобужском направлении с целью сдерживания наших войск враг обстреливал из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибужское и Тополиное. Одновременно противник пытается совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль реки Ингулец.

Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. По имеющейся информации, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили как минимум 30 единиц разной техники и вооружения врага. В настоящее время информация уточняется. Продолжаются подрывы складов боеприпасов врага. Фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов.