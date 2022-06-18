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Среди войск РФ все больше дезертирства, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ несут в Украине потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. По имеющейся информации, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили как минимум 30 единиц разной техники и вооружения врага. Пока информация уточняется и будет опубликована чуть позже. Продолжаются взрывы складов боеприпасов врага. Фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов", - говорится в сообщении.
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