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Среди войск РФ все больше дезертирства, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Войска РФ несут в Украине потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. По имеющейся информации, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили как минимум 30 единиц разной техники и вооружения врага. Пока информация уточняется и будет опубликована чуть позже. Продолжаются взрывы складов боеприпасов врага. Фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов", - говорится в сообщении.

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18.06.2022 10:33 Ответить
Run Forrest. Run!
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18.06.2022 10:42 Ответить
Они дезертируют непрерывно с 2014 года, только вот никак не выдезертируют.
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18.06.2022 10:48 Ответить
Якої к&#вої мами ви постійно годуєте нас інфосміттям про Рашу та ії втрати. Не цікаво, просто нецікаво, що із ними.
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18.06.2022 12:59 Ответить
Якщо пишуть, все більше, значить на справді все менше. Віддзеркалена правда.
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18.06.2022 20:12 Ответить
 
 