ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Донецке, - полковник ФСБ Гиркин

Российский террорист Гиркин заявил, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"Донецк весь день под обстрелом (в настоящее время восстановился после некоторого перерыва). Поражен и взорван очередной склад боеприпасов – "гриб" над воинской частью видит почти весь город (боеприпасы детонируют до сих пор)", - сообщил он.

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