РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10768 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
31 489 33
война (46847) Донецк (6300) ВСУ (5154)

ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Донецке, - полковник ФСБ Гиркин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гиркин

Российский террорист Гиркин заявил, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"Донецк весь день под обстрелом (в настоящее время восстановился после некоторого перерыва). Поражен и взорван очередной склад боеприпасов – "гриб" над воинской частью видит почти весь город (боеприпасы детонируют до сих пор)", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреливают оккупированный Донецк, чтобы мотивировать местных жителей воевать против Украины, - Центр противодействия дезинформации
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+74
нехай збирають "гриби".. ці ******** вісім років розповідали про бавовну,дочекалися..
показать весь комментарий
18.06.2022 10:12
+37
гиркин идет нах.... падло!
показать весь комментарий
18.06.2022 10:12
+30
Минобороны предупреждает - курение опасно для здоровья
показать весь комментарий
18.06.2022 10:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нехай збирають "гриби".. ці ******** вісім років розповідали про бавовну,дочекалися..
показать весь комментарий
18.06.2022 10:12 Ответить
гиркин идет нах.... падло!
показать весь комментарий
18.06.2022 10:12 Ответить
Все правильно.
Цензор - ти на кого работаешь?
Зачем его так пафосно обзывать - это он у путлера "полковник фсб"?
В Украине он разыскиваемый терорист - так и пишите "терорист гиркин подтвердил ликвидацию..."
показать весь комментарий
18.06.2022 11:45 Ответить
терорист і військовий злочинець
показать весь комментарий
18.06.2022 12:45 Ответить
Минобороны предупреждает - курение опасно для здоровья
показать весь комментарий
18.06.2022 10:12 Ответить
Чомусь я йому вірю.
показать весь комментарий
18.06.2022 10:13 Ответить
Он просто в лагере против Пу, вот и все, но не факт, далеко не факт что те будут лучше. Да, сейчас он много правды скажет, но это его не оправдает....
показать весь комментарий
18.06.2022 10:29 Ответить
еще хуже.
показать весь комментарий
18.06.2022 10:38 Ответить
Ти тільки не "врубаєшся"- в якому саме "легере" Гіркін! Він на "сонцеликого" "бочку котить", чому той на розпочав повномасштабну війну і окупацію України ще в 2014-му!
показать весь комментарий
18.06.2022 12:17 Ответить
Ага. И тот лагерь для Украины и западного образа жизни в общем ещё вреднее.
показать весь комментарий
18.06.2022 12:28 Ответить
тре зменшити до села Маріупільської області
показать весь комментарий
18.06.2022 10:13 Ответить
Чесно?Я не розумію для чого публікувати висловлювання цього терориста.Він же свідомо може давати новини,щоб скаламутити воду й тільки на користь своїм.
показать весь комментарий
18.06.2022 10:15 Ответить
бо добра новина, хоч і від ворога
показать весь комментарий
18.06.2022 10:24 Ответить
Це, мабуть, фейк?: https://twitter.com/babaikit/status/1537855594903785483
показать весь комментарий
18.06.2022 10:40 Ответить
Це добра новина ,хай відчують орки в своємув мордері те що ці гади роблять на окупованих територіях вони нічим не кращі рашистів ,а іноді і гірші тому жодного жалю до колоборантів лднр не повино бути, ця мерзота має зникнути.
показать весь комментарий
18.06.2022 10:17 Ответить
То файно є
показать весь комментарий
18.06.2022 10:22 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2022 10:23 Ответить
Обережніше треба з ************...
показать весь комментарий
18.06.2022 10:30 Ответить
Хтось курив. І коли вони вже накуряться?
показать весь комментарий
18.06.2022 10:37 Ответить
Байден на дал гранат из той системы... белого солнца сраной пустыни...
показать весь комментарий
18.06.2022 10:37 Ответить
Павлины говоришь?
показать весь комментарий
18.06.2022 10:43 Ответить
Досить піарити терориста, він алкаш-маніпулятор який виступає за знищення України, краще в розшук Інтерполу його б подали.
показать весь комментарий
18.06.2022 10:38 Ответить
Крейсер Мацковия утонул внезапно...что подлодка Курск...
папиросы у мавзолейных Крыс начинено Гексогеном путлера
показать весь комментарий
18.06.2022 10:45 Ответить
Не збрехав: https://twitter.com/babaikit/status/1537800978640080896
показать весь комментарий
18.06.2022 10:46 Ответить
Мавпа хоче преговорів як і мордор і сойтісь посередіне по Криму-"Приблизно в кінці серпня. Україна відновить переговори з РФ після контрнаступу і повернення на позиції 23 лютого - Арахамія Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої сили завдяки контрнаступу і коли окупанти повернуться до позицій 23 лютого.Про це Голосу Америки розповіли учасники переговорної групи з Росією - Давид Арахамія та Рустем Умеров.За словами Арахамії, це може відбутися у кінці серпня після низки контратак.«Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях», - зазначив глава української переговорної групи.

Після цього можна було би перейти до повернення переговорів по Криму, Донецької і Луганської областей, тимчасово окупованих РФ, розглянути політичну угоду, додав він.
показать весь комментарий
18.06.2022 10:47 Ответить
чому інтереси про позицію України оголошують якісь арахамії і умерови???коли і при яких обставинах вони отримали українське громадянство?
показать весь комментарий
18.06.2022 11:20 Ответить
там склад був влаштований з чисто розмахом рузге. На фоці, де дебіл хизувався снарядом,, ящики стояли на висоту складського підйомника, метрів 10. І в торговому центрі. Скільки зберегли людських життів. В рузге міряють ********** вагонами, так повелося ще з громадянської війни. Там декількьа сотень вагонів припасів. В Красному Лучі 2 корпусу взірвали, а тут першого. Верблюдами,б...., будуть возити, або бурятськими кониками.
показать весь комментарий
18.06.2022 10:56 Ответить
Макеевская Народная Республика хочет поставить на колени Донецкую Народную Республику!
Ай-ай-ай! Они же братские народы!
Гражданская война?
Да, вата?
показать весь комментарий
18.06.2022 10:58 Ответить
Світове співтовариство закликає керівництво МНВ та ДНР до стриманості при вирішенні спірних питань та нагадує їм та всім зацікавленим сторонам, що вирішення означенного конфлікту можливе лише дипломатичним шляхом.
показать весь комментарий
18.06.2022 13:41 Ответить
Гриб у тебе в трусах
показать весь комментарий
18.06.2022 11:05 Ответить
Ракетки "Вільха" спокойно делают свое дело. КВО 5 метров
показать весь комментарий
18.06.2022 11:12 Ответить
8 лєт бамбілі і тільки зараз попали 😄
показать весь комментарий
18.06.2022 11:25 Ответить
шо за хрень!!! ми ж по роддомам били!!!
показать весь комментарий
18.06.2022 13:50 Ответить
 
 