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ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Донецке, - полковник ФСБ Гиркин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский террорист Гиркин заявил, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированном Донецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
"Донецк весь день под обстрелом (в настоящее время восстановился после некоторого перерыва). Поражен и взорван очередной склад боеприпасов – "гриб" над воинской частью видит почти весь город (боеприпасы детонируют до сих пор)", - сообщил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреливают оккупированный Донецк, чтобы мотивировать местных жителей воевать против Украины, - Центр противодействия дезинформации
Топ комментарии
+74 Dima30
показать весь комментарий18.06.2022 10:12
+37 Вася Шевченко f77d76ba
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+30 Алексей Селезнев
показать весь комментарий18.06.2022 10:12
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Цензор - ти на кого работаешь?
Зачем его так пафосно обзывать - это он у путлера "полковник фсб"?
В Украине он разыскиваемый терорист - так и пишите "терорист гиркин подтвердил ликвидацию..."
папиросы у мавзолейных Крыс начинено Гексогеном путлера
Після цього можна було би перейти до повернення переговорів по Криму, Донецької і Луганської областей, тимчасово окупованих РФ, розглянути політичну угоду, додав він.
Ай-ай-ай! Они же братские народы!
Гражданская война?
Да, вата?