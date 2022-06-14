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Россияне обстреливают оккупированный Донецк, чтобы мотивировать местных жителей воевать против Украины, - Центр противодействия дезинформации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,донецьк

Распространяемые роспропагандой сообщения якобы об обстрелах оккупированного Донецка украинской армией являются дезинформацией для дискредитации ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Для чего рашисты обстреливают Донецк и другие города Донбасса?"

Для этого есть несколько причин:

Во-первых: провокация поможет привлечь коллаборантам дополнительное оружие и военную помощь России.

Во-вторых: мотивация большинства солдат ОРДЛО практически нулевая и они не понимают, чьи интересы отвоевывают, поэтому обстрел Донбасса станет для них дополнительной мотивацией и пониманием того, что они правильно поступают, воюя с Украиной.

Напомним: именно с провокационных обстрелов пограничного пункта в Курской области началась полномасштабная война России против Украины в феврале", - сообщили в ЦПИ.

Смотрите: "Выхлоп – 2 секунды - разрыв", - оккупированный Донецк расстреливают из пушек российские военные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+10
Ага, нехай виходять із зони комфорту!
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14.06.2022 17:00
+9
Так. Вибір у динирівців не великий. Не підеш на фронт, щоб тебе вбили ВСУ - тебе вбють ординці.
Добігались з прапорами раисси.
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14.06.2022 17:19
+8
та їхні воякі довбані були в тому числі і в Маріуполі, хиба побачили нарешті як це, коли дійсно обстрілюють і ********, і 8 років не знадобилося, щоб нещасне місто зрівняти із землею, а людей кого вбили, кого вислали, але долю занепастили їм всім. Ось таке воно "освобождєніє".
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14.06.2022 17:31
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А как же "8 лет?!" мотивації
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14.06.2022 16:56 Ответить
Восім лєт дамбілі бамбас!!
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14.06.2022 17:44 Ответить
Ага, нехай виходять із зони комфорту!
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14.06.2022 17:00 Ответить
Судя по донецким чатам там каждый второй уже понимает кто их обстреливает. Такая себе мотивация

Зы. Как можно было не понимать вопрос остаётся открытым..
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14.06.2022 17:09 Ответить
та їхні воякі довбані були в тому числі і в Маріуполі, хиба побачили нарешті як це, коли дійсно обстрілюють і ********, і 8 років не знадобилося, щоб нещасне місто зрівняти із землею, а людей кого вбили, кого вислали, але долю занепастили їм всім. Ось таке воно "освобождєніє".
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14.06.2022 17:31 Ответить
Хай гатят,як дужче!!Донбосити,це зайвохромосомні мутовані потвори кремлівської селекції,істоти без рода та племені!!!)))
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14.06.2022 17:10 Ответить
Через донбаситів та їм подібним українці мають те що мають!!!))
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14.06.2022 17:13 Ответить
как то пихуй кто эту нечисть там бомбит. лишь бы меньше осталось
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14.06.2022 17:14 Ответить
Так. Вибір у динирівців не великий. Не підеш на фронт, щоб тебе вбили ВСУ - тебе вбють ординці.
Добігались з прапорами раисси.
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14.06.2022 17:19 Ответить
Старый трюк ВЧК времен Дзержинского и чЛенина..
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14.06.2022 17:19 Ответить
Судячи по ватним висе.ам про восьмирічні обстріли "бедних домбасітов" ЗСУ, невже зберіглось хтось чи щось, по чому можна гатити?
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14.06.2022 17:30 Ответить
Цікаво яким ідіотам в Донецьку ще не ясно що це кацапи обстрілюють? Е відео
де чуються постріли і прилети за дві секунди ( швидкість польоту снаряда максимум 800 метрів на секунду).
https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/287172340_720809569169498_8010164219748870966_n.mp4?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjU1NiwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=mzgNP7sk9JQAX8_t_va&rl=556&vabr=309&_nc_ht=video.fdnk3-2.fna&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT9qmZQuPJ8VRCCLr2zJJIvlvRQqko7thINRpKi2IWFV9g&oe=62A8BCE7
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14.06.2022 17:30 Ответить
Ты не правильно понимаешь физику процесса. Во-первых у снарядов бывает скорость и 900м\с, и даже выше.
Во-вторых - чтобы услышать сначала выстрел, а через пару секунд взрыв, ты должен находится в такой точке, в которую звуки от выстрела и от взрыва придут с такой разницей. Фактическое же расстояние от точки выстрела до точки падения может быть в десяток километров. Это касается пушечных выстрелов и к пушке ты должен быть чуть ближе, чем к месту взрыва. Чтобы было более понятно попробую объяснить "на пальцах".
Скорость звука 330м\с, снаряда возьмем 900м\с. Предположим ты находишься на одной линии с пушкой и местом падения на расстоянии 1 км от пушки. Выстрел ты услышишь через 3 секунды, снаряд за это время пролетит 2,7 км, звук разрыва ты услышишь через 2,7км\0,33км/с=8 секунд.
Ну а дальше уже всё зависит от твоего места нахождения, такие и будут твои слуховые ощущения
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15.06.2022 14:07 Ответить
С минометом другая история, там скорость мины дозвуковая, поэтому и звуковая картинка иная, но тоже объясняется физикой.
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15.06.2022 14:13 Ответить
То "рязанський сахарок" прилітає!
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14.06.2022 17:41 Ответить
А ведь реально во всем происшедшем тогда в 14 г и с 24 февраля именно они твари в даунбасе и лугандоне виноваты полностью!!! По Крыму другие причины были совсем. А здесь позвали только они. Ну вот и вернулась австралийская палка ветка!
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14.06.2022 21:46 Ответить
Я бы не стал гнать, как тут многие гонят на дончан потому, как сам Дончанин и все прошел и видел с декабря 2013 года. В декабре 2013 года, еще толком, когда не біло Майдана, ко мне приехала заказчик из Макеевки и на радостях сообщила, что скоро здесь будет ДНР, российская армия, танки, что их обучает, как захватывать гор / рай /сельсоветы - Кургинян - советник х у й ла... кстати у меня дома осталось видео этого обучения, скачал в Ютюбе, но сейчас этого видео уже нет - удалили.
на мой вопрос - а где будет Украина - заказчик поняла, что не все Дончане пророссийские и быстренько свалила. Я видел, как в Донецке появились первые танки под российским флагом. Когда с постамента сняли танк т-34 и гоняли его по трассе Донецк-Макеевка... а потом, я кобы его починили и сразу появилось 6 танков. Донецк сдал ахметов Донецк террорезировала каких-то сто россиян - миллионный город. В то время, когда в Харькове Аваков эту звиздоту в течение получаса положил мордой в асфальт. Везде была ЗРАДА! И когда и когда окруженный Донецк и Луганск, не имевшие между собой сообщения - за ночь россияне продвинулись под самый Мариуполь.
в Донецке на Артема - на площади Ленина собирался Антимайдан, напротиив памятника Шевченко собирался Евромайдан... да, менты и сбушники процентов 90-95 сразу сдались россиянам.. менты во время майдана подъезжали на площадь, открывали двери машин, а там уже лежали трубы, арматура, которыми нас потом уже и били, догоняя во дворах, среди домов.

Донецк, как мог защищался, в то время, как ахметов "гудел"... все его предприятия по Донецку гудели. Погоняло в Донецке у ахметова - "гудок". В любом городе Украины.. примерно 50 на 50 проукраинских и пророссийской нечисти. Нам просто не повезло! Нас сдали.
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15.06.2022 11:35 Ответить
 
 