Росіяни обстрілюють окупований Донецьк, щоб мотивувати місцевих жителів воювати проти України, - Центр протидії дезінформації

Поширювані роспропагандою повідомлення нібито про обстріли окупованого Донецька українською армією є дезінформацією для дискредитації ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні Центра протидії дезінформації в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Для чого рашисти обстрілюють Донецьк та інші міста Донбасу?

Для цього є декілька причин:

По-перше: провокація допоможе залучити колаборантам додаткову зброю і військову допомогу Росії.

По-друге: мотивація більшості солдат ОРДЛО практично нульова і вони не розуміють, чиї інтереси відвойовують, тому обстріл Донбасу стане для них додатковою мотивацією і розумінням того, що вони правильно вчиняють, воюючи з Україною.

Нагадаємо: саме з провокаційних обстрілів прикордонного пункту в Курській області почалась повномасштабна війна Росії проти України в лютому", - повідомили в ЦПД.

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