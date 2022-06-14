Росіяни обстрілюють окупований Донецьк, щоб мотивувати місцевих жителів воювати проти України, - Центр протидії дезінформації
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Поширювані роспропагандою повідомлення нібито про обстріли окупованого Донецька українською армією є дезінформацією для дискредитації ЗСУ.
Про це йдеться у повідомленні Центра протидії дезінформації в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Для чого рашисти обстрілюють Донецьк та інші міста Донбасу?
Для цього є декілька причин:
По-перше: провокація допоможе залучити колаборантам додаткову зброю і військову допомогу Росії.
По-друге: мотивація більшості солдат ОРДЛО практично нульова і вони не розуміють, чиї інтереси відвойовують, тому обстріл Донбасу стане для них додатковою мотивацією і розумінням того, що вони правильно вчиняють, воюючи з Україною.
Нагадаємо: саме з провокаційних обстрілів прикордонного пункту в Курській області почалась повномасштабна війна Росії проти України в лютому", - повідомили в ЦПД.
Будь ласка, зачекайте...
Зы. Как можно было не понимать вопрос остаётся открытым..
Добігались з прапорами раисси.
де чуються постріли і прилети за дві секунди ( швидкість польоту снаряда максимум 800 метрів на секунду).
https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/287172340_720809569169498_8010164219748870966_n.mp4?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjU1NiwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=mzgNP7sk9JQAX8_t_va&rl=556&vabr=309&_nc_ht=video.fdnk3-2.fna&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT9qmZQuPJ8VRCCLr2zJJIvlvRQqko7thINRpKi2IWFV9g&oe=62A8BCE7
Во-вторых - чтобы услышать сначала выстрел, а через пару секунд взрыв, ты должен находится в такой точке, в которую звуки от выстрела и от взрыва придут с такой разницей. Фактическое же расстояние от точки выстрела до точки падения может быть в десяток километров. Это касается пушечных выстрелов и к пушке ты должен быть чуть ближе, чем к месту взрыва. Чтобы было более понятно попробую объяснить "на пальцах".
Скорость звука 330м\с, снаряда возьмем 900м\с. Предположим ты находишься на одной линии с пушкой и местом падения на расстоянии 1 км от пушки. Выстрел ты услышишь через 3 секунды, снаряд за это время пролетит 2,7 км, звук разрыва ты услышишь через 2,7км\0,33км/с=8 секунд.
Ну а дальше уже всё зависит от твоего места нахождения, такие и будут твои слуховые ощущения
на мой вопрос - а где будет Украина - заказчик поняла, что не все Дончане пророссийские и быстренько свалила. Я видел, как в Донецке появились первые танки под российским флагом. Когда с постамента сняли танк т-34 и гоняли его по трассе Донецк-Макеевка... а потом, я кобы его починили и сразу появилось 6 танков. Донецк сдал ахметов Донецк террорезировала каких-то сто россиян - миллионный город. В то время, когда в Харькове Аваков эту звиздоту в течение получаса положил мордой в асфальт. Везде была ЗРАДА! И когда и когда окруженный Донецк и Луганск, не имевшие между собой сообщения - за ночь россияне продвинулись под самый Мариуполь.
в Донецке на Артема - на площади Ленина собирался Антимайдан, напротиив памятника Шевченко собирался Евромайдан... да, менты и сбушники процентов 90-95 сразу сдались россиянам.. менты во время майдана подъезжали на площадь, открывали двери машин, а там уже лежали трубы, арматура, которыми нас потом уже и били, догоняя во дворах, среди домов.
Донецк, как мог защищался, в то время, как ахметов "гудел"... все его предприятия по Донецку гудели. Погоняло в Донецке у ахметова - "гудок". В любом городе Украины.. примерно 50 на 50 проукраинских и пророссийской нечисти. Нам просто не повезло! Нас сдали.