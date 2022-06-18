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ЗСУ знищили склад боєприпасів у Донецьку, - полковник ФСБ Гіркін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гиркин

Російський терорист Гіркін заявив, що ЗСУ знищили склад боєприпасів у окупованому Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав в Телеграм.

"Донецьк весь день під обстрілом (наразі поновився після деякої перерви). Уражений і підірваний черговий склад боєприпасів – "гриб" над військовою частиною бачить майже все місто (боєприпаси детонують досі)", - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстрілюють окупований Донецьк, щоб мотивувати місцевих жителів воювати проти України, - Центр протидії дезінформації
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Топ коментарі
+74
нехай збирають "гриби".. ці ******** вісім років розповідали про бавовну,дочекалися..
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18.06.2022 10:12
+37
гиркин идет нах.... падло!
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18.06.2022 10:12
+30
Минобороны предупреждает - курение опасно для здоровья
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18.06.2022 10:12
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нехай збирають "гриби".. ці ******** вісім років розповідали про бавовну,дочекалися..
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18.06.2022 10:12 Відповісти
гиркин идет нах.... падло!
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18.06.2022 10:12 Відповісти
Все правильно.
Цензор - ти на кого работаешь?
Зачем его так пафосно обзывать - это он у путлера "полковник фсб"?
В Украине он разыскиваемый терорист - так и пишите "терорист гиркин подтвердил ликвидацию..."
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18.06.2022 11:45 Відповісти
терорист і військовий злочинець
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18.06.2022 12:45 Відповісти
Минобороны предупреждает - курение опасно для здоровья
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18.06.2022 10:12 Відповісти
Чомусь я йому вірю.
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18.06.2022 10:13 Відповісти
Он просто в лагере против Пу, вот и все, но не факт, далеко не факт что те будут лучше. Да, сейчас он много правды скажет, но это его не оправдает....
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18.06.2022 10:29 Відповісти
еще хуже.
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18.06.2022 10:38 Відповісти
Ти тільки не "врубаєшся"- в якому саме "легере" Гіркін! Він на "сонцеликого" "бочку котить", чому той на розпочав повномасштабну війну і окупацію України ще в 2014-му!
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18.06.2022 12:17 Відповісти
Ага. И тот лагерь для Украины и западного образа жизни в общем ещё вреднее.
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18.06.2022 12:28 Відповісти
тре зменшити до села Маріупільської області
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18.06.2022 10:13 Відповісти
Чесно?Я не розумію для чого публікувати висловлювання цього терориста.Він же свідомо може давати новини,щоб скаламутити воду й тільки на користь своїм.
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18.06.2022 10:15 Відповісти
бо добра новина, хоч і від ворога
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18.06.2022 10:24 Відповісти
Це, мабуть, фейк?: https://twitter.com/babaikit/status/1537855594903785483
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18.06.2022 10:40 Відповісти
Це добра новина ,хай відчують орки в своємув мордері те що ці гади роблять на окупованих територіях вони нічим не кращі рашистів ,а іноді і гірші тому жодного жалю до колоборантів лднр не повино бути, ця мерзота має зникнути.
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18.06.2022 10:17 Відповісти
То файно є
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18.06.2022 10:22 Відповісти
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18.06.2022 10:23 Відповісти
Обережніше треба з ************...
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18.06.2022 10:30 Відповісти
Хтось курив. І коли вони вже накуряться?
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18.06.2022 10:37 Відповісти
Байден на дал гранат из той системы... белого солнца сраной пустыни...
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18.06.2022 10:37 Відповісти
Павлины говоришь?
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18.06.2022 10:43 Відповісти
Досить піарити терориста, він алкаш-маніпулятор який виступає за знищення України, краще в розшук Інтерполу його б подали.
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18.06.2022 10:38 Відповісти
Крейсер Мацковия утонул внезапно...что подлодка Курск...
папиросы у мавзолейных Крыс начинено Гексогеном путлера
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18.06.2022 10:45 Відповісти
Не збрехав: https://twitter.com/babaikit/status/1537800978640080896
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18.06.2022 10:46 Відповісти
Мавпа хоче преговорів як і мордор і сойтісь посередіне по Криму-"Приблизно в кінці серпня. Україна відновить переговори з РФ після контрнаступу і повернення на позиції 23 лютого - Арахамія Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої сили завдяки контрнаступу і коли окупанти повернуться до позицій 23 лютого.Про це Голосу Америки розповіли учасники переговорної групи з Росією - Давид Арахамія та Рустем Умеров.За словами Арахамії, це може відбутися у кінці серпня після низки контратак.«Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях», - зазначив глава української переговорної групи.

Після цього можна було би перейти до повернення переговорів по Криму, Донецької і Луганської областей, тимчасово окупованих РФ, розглянути політичну угоду, додав він.
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18.06.2022 10:47 Відповісти
чому інтереси про позицію України оголошують якісь арахамії і умерови???коли і при яких обставинах вони отримали українське громадянство?
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18.06.2022 11:20 Відповісти
там склад був влаштований з чисто розмахом рузге. На фоці, де дебіл хизувався снарядом,, ящики стояли на висоту складського підйомника, метрів 10. І в торговому центрі. Скільки зберегли людських життів. В рузге міряють ********** вагонами, так повелося ще з громадянської війни. Там декількьа сотень вагонів припасів. В Красному Лучі 2 корпусу взірвали, а тут першого. Верблюдами,б...., будуть возити, або бурятськими кониками.
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18.06.2022 10:56 Відповісти
Макеевская Народная Республика хочет поставить на колени Донецкую Народную Республику!
Ай-ай-ай! Они же братские народы!
Гражданская война?
Да, вата?
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18.06.2022 10:58 Відповісти
Світове співтовариство закликає керівництво МНВ та ДНР до стриманості при вирішенні спірних питань та нагадує їм та всім зацікавленим сторонам, що вирішення означенного конфлікту можливе лише дипломатичним шляхом.
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18.06.2022 13:41 Відповісти
Гриб у тебе в трусах
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18.06.2022 11:05 Відповісти
Ракетки "Вільха" спокойно делают свое дело. КВО 5 метров
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18.06.2022 11:12 Відповісти
8 лєт бамбілі і тільки зараз попали 😄
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18.06.2022 11:25 Відповісти
шо за хрень!!! ми ж по роддомам били!!!
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18.06.2022 13:50 Відповісти
 
 