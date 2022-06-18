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ЗСУ знищили склад боєприпасів у Донецьку, - полковник ФСБ Гіркін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський терорист Гіркін заявив, що ЗСУ знищили склад боєприпасів у окупованому Донецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав в Телеграм.
"Донецьк весь день під обстрілом (наразі поновився після деякої перерви). Уражений і підірваний черговий склад боєприпасів – "гриб" над військовою частиною бачить майже все місто (боєприпаси детонують досі)", - повідомив він.
Топ коментарі
+74 Dima30
показати весь коментар18.06.2022 10:12
+37 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.06.2022 10:12
+30 Алексей Селезнев
показати весь коментар18.06.2022 10:12
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Цензор - ти на кого работаешь?
Зачем его так пафосно обзывать - это он у путлера "полковник фсб"?
В Украине он разыскиваемый терорист - так и пишите "терорист гиркин подтвердил ликвидацию..."
папиросы у мавзолейных Крыс начинено Гексогеном путлера
Після цього можна було би перейти до повернення переговорів по Криму, Донецької і Луганської областей, тимчасово окупованих РФ, розглянути політичну угоду, додав він.
Ай-ай-ай! Они же братские народы!
Гражданская война?
Да, вата?