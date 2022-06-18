ЗСУ знищили склад боєприпасів у Донецьку, - полковник ФСБ Гіркін

Російський терорист Гіркін заявив, що ЗСУ знищили склад боєприпасів у окупованому Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав в Телеграм.

"Донецьк весь день під обстрілом (наразі поновився після деякої перерви). Уражений і підірваний черговий склад боєприпасів – "гриб" над військовою частиною бачить майже все місто (боєприпаси детонують досі)", - повідомив він.

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