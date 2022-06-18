Сегодня ночью оккупанты из РСЗО нанесли удары по Киевскому району Харькова, - Синегубов

Ночью оккупанты из РСЗО нанесли удары по Киевскому району Харькова. Было попадание в одно из коммунальных предприятий города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня ночью из РСЗО нанесли удары по Киевскому району Харькова. В доме горели балконы квартир 3 этажей. Было попадание в одно из коммунальных предприятий города. К счастью, без жертв.

В город возвращаются харьковчане. Важно не терять бдительность. Каждую пятницу проводим тренинги для населения. Учим, как вести себя при обстреле, как оказывать медицинскую помощь. Война продолжается, нужно знать, как защитить себя и родных", - говорится в сообщении.

Кроме того, Синегубов отметил, что россияне в течение суток обстреливали Циркуны, Дергачи, Золочевскую громаду.

"Ночью впервые обстреляли село Фартушное. Ракета попала в помещение сельхозпредприятия. Жертв нет", - написал он.

В течение суток госпитализированы 3 жителя: 2 - в Первомайском, 1 - Русской Лозовой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстреливает Харьков и область. Оккупанты пытаются продолжить наступление в направлении Славянска, - Синегубов