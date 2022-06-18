РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17444 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 116 6
война (46847) обстрел (20205) Харьков (6522) Синегубов (481)

Сегодня ночью оккупанты из РСЗО нанесли удары по Киевскому району Харькова, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Ночью оккупанты из РСЗО нанесли удары по Киевскому району Харькова. Было попадание в одно из коммунальных предприятий города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня ночью из РСЗО нанесли удары по Киевскому району Харькова. В доме горели балконы квартир 3 этажей. Было попадание в одно из коммунальных предприятий города. К счастью, без жертв.

В город возвращаются харьковчане. Важно не терять бдительность. Каждую пятницу проводим тренинги для населения. Учим, как вести себя при обстреле, как оказывать медицинскую помощь. Война продолжается, нужно знать, как защитить себя и родных", - говорится в сообщении.

Кроме того, Синегубов отметил, что россияне в течение суток обстреливали Циркуны, Дергачи, Золочевскую громаду.

"Ночью впервые обстреляли село Фартушное. Ракета попала в помещение сельхозпредприятия. Жертв нет", - написал он.

В течение суток госпитализированы 3 жителя: 2 - в Первомайском, 1 - Русской Лозовой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстреливает Харьков и область. Оккупанты пытаются продолжить наступление в направлении Славянска, - Синегубов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз у соцмережах харків'яни розганяють зраду, мол чому Київ не ********, а Харків - ********. Для кухарок-експертів поясняю на пальцях: по Києву б'ють тактичними ракетами з дальністю польоту 1000+ км. Одна ракета коштує 6млн баксів, тому фігачити по спальним районам дуууже дорого, фігачать тільки по стратегічним підприємствам. Харків обстрілюють артилерією або реактивною артилерією бо відстань до рашистських позицій дуже маленька - 20-80 км. В залежності від типу снаряду, кожен постріл коштує від декількох тисяч долларів до 100 тис долл. Від артилерії неможливо закрити небо всякими "залізними куполами" та ін. Тому єдиний спосіб зупинити знищення Харкова - вигнати рашистів з України, аби їхні бабахалки не доставали міста.
показать весь комментарий
18.06.2022 13:30 Ответить
А херачить в ответку не вариант?
показать весь комментарий
18.06.2022 14:10 Ответить
Херячат
показать весь комментарий
18.06.2022 14:26 Ответить
Ми можемо дати гарантію, що в оманських домовленостях не було пункту про не заважання тупiну нанесення максимальної шкоди місту Харкову та обл.?
показать весь комментарий
18.06.2022 15:54 Ответить
Якщо "вигнати рашистів з України", то їхні бабахалки як доставали, наприклад до Харкова, а саме з бєлгородської обл., так i будуть доставати. Майже кожен день після 23 години дуже часто пускають ракети. От якраз учора Пiсочин отримав, вирви 5 м завглибшки. Я учора вже давал ссилку на бєлгородський канал в Телеграмi, https://t.me/zhest_belgorod там кацапи самi знiмають кожен раз коли вiд них летять ракети в сторону Харкiвської обл.
показать весь комментарий
18.06.2022 15:50 Ответить
Скільки за це районів Білгорода було спалено із РСЗО??? Із застосуванням напалму? Жодного.

А отже скоро росіяни мінімум повторять чи зроблять щось гірше...

Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.
показать весь комментарий
19.06.2022 00:53 Ответить
 
 