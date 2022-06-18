УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16173 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 116 6
війна (56511) обстріл (21114) Харків (3887) Синєгубов (760)

Сьогодні вночі окупанти із РСЗВ завдали ударів по Київському району Харкова, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Вночі окупанти із РСЗВ завдали ударів по Київському району Харкова. Було влучання в одне з комунальних підприємств міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні вночі із РСЗВ завдали ударів по Київському району Харкова. У будинку горіли балкони квартир 3 поверхів. Було влучання в одне з комунальних підприємств міста. На щастя, без жертв.

У місто повертаються харків’яни. Важливо не втрачати пильність. Щоп’ятниці проводимо тренінги для населення. Вчимо, як вести себе під час обстрілів, як надавати медичну допомогу. Війна триває, маємо знати як захистити себе та рідних", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Синєгубов зазначив, що росіяни протягом доби обстрілювали Циркуни, Дергачі, Золочівську громаду.

"Вночі вперше обстріляли село Фартушне. Ракета влучила у приміщення сільгосппідприємства. Жертв немає", - написав він.

Протягом доби госпіталізовано 3 жителів - 2 у Первомайському, 1 - Руській Лозовій.

Читайте також: Ворог обстрілює Харків та область. Окупанти намагаються продовжити наступ в напрямку Слов'янська, - Синєгубов

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз у соцмережах харків'яни розганяють зраду, мол чому Київ не ********, а Харків - ********. Для кухарок-експертів поясняю на пальцях: по Києву б'ють тактичними ракетами з дальністю польоту 1000+ км. Одна ракета коштує 6млн баксів, тому фігачити по спальним районам дуууже дорого, фігачать тільки по стратегічним підприємствам. Харків обстрілюють артилерією або реактивною артилерією бо відстань до рашистських позицій дуже маленька - 20-80 км. В залежності від типу снаряду, кожен постріл коштує від декількох тисяч долларів до 100 тис долл. Від артилерії неможливо закрити небо всякими "залізними куполами" та ін. Тому єдиний спосіб зупинити знищення Харкова - вигнати рашистів з України, аби їхні бабахалки не доставали міста.
показати весь коментар
18.06.2022 13:30 Відповісти
А херачить в ответку не вариант?
показати весь коментар
18.06.2022 14:10 Відповісти
Херячат
показати весь коментар
18.06.2022 14:26 Відповісти
Ми можемо дати гарантію, що в оманських домовленостях не було пункту про не заважання тупiну нанесення максимальної шкоди місту Харкову та обл.?
показати весь коментар
18.06.2022 15:54 Відповісти
Якщо "вигнати рашистів з України", то їхні бабахалки як доставали, наприклад до Харкова, а саме з бєлгородської обл., так i будуть доставати. Майже кожен день після 23 години дуже часто пускають ракети. От якраз учора Пiсочин отримав, вирви 5 м завглибшки. Я учора вже давал ссилку на бєлгородський канал в Телеграмi, https://t.me/zhest_belgorod там кацапи самi знiмають кожен раз коли вiд них летять ракети в сторону Харкiвської обл.
показати весь коментар
18.06.2022 15:50 Відповісти
Скільки за це районів Білгорода було спалено із РСЗО??? Із застосуванням напалму? Жодного.

А отже скоро росіяни мінімум повторять чи зроблять щось гірше...

Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.
показати весь коментар
19.06.2022 00:53 Відповісти
 
 