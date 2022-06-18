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Армия РФ истощена из-за боев за Северодонецк, - The Telegraph

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Международные эксперты активно обсуждают бои за город Северодонецк в Луганской области, который уже третью неделю является горячей точкой на Донбассе.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Издание приводит слова экспертов, отмечающих, что, несмотря на российские массированные обстрелы и попытки россиян взять полностью город, украинские войска все же удерживают позиции в Северодонецке и даже пытаются контратаковать.

Отмечается, что российская армия сильно истощилась в результате безуспешных попыток захватить стратегически важный Северодонецк. Кремлю даже пришлось вовлечь в бой резервистов с минимальным военным опытом. По информации министерства обороны Великобритании, у некоторых российских БТГ, обычно состоящих из 600-800 военнослужащих, осталось до 30 человек.

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Эксперты уверены, что армия РФ будет все чаще оперировать недоукомплектованными БТГ, а обе стороны во время боев в городах будут действовать малыми пехотными группами. По данным Минобороны Британии, Украина вывела большую часть войск на более стратегически выгодные оборонные позиции из Северодонецка.

Впрочем, Россия все еще имеет значительное преимущество в тяжелом оружии, из которого прямо сейчас обстреливает соседний с Северодонецком Лисичанск.
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Топ комментарии
+11
русня не сама краща армія світу - вона мабуть сама найдовша...
(коли ж вона вже виснажиться і передохне від виснаження!!!)
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18.06.2022 16:55
+8
США вже колись казали, якщо рашисти застосують ядерну зброю, то американські бомби знищать бункер куйла.
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18.06.2022 17:08
+6
Якщо виснажена, то це чудово! британські рсзс вже спішать в Україну аби допомогти лаптям відпочити у пеклі.
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18.06.2022 17:06
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русня не сама краща армія світу - вона мабуть сама найдовша...
(коли ж вона вже виснажиться і передохне від виснаження!!!)
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18.06.2022 16:55 Ответить
Кожне місце - це укріплена фортеця. Якщо українці будуть чіплятися за кожне місто, то рашистьска навала захлинеться через півроку, знесилена, без зброї та амуніції. Хай рашики лізуть на бетон, хай втрачають танки між багатоповерхівками, хай витрачають гради та авіабомби. Триматись за кожну цеглину!
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18.06.2022 16:57 Ответить
Да хер с ней... с этой русской Армией.... Сами русские всегда знали, что у них ГАФНО-АРМИЯ... Надежда всегда была на ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ....

А что Украина собирается делать для устранения ядерных угроз русских?
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18.06.2022 16:58 Ответить
США вже колись казали, якщо рашисти застосують ядерну зброю, то американські бомби знищать бункер куйла.
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18.06.2022 17:08 Ответить
Суворов провтикав:
Воевать не числом, но уменьем🤣
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18.06.2022 16:59 Ответить
Авжеж, "пуля - дура, штык -молодец!" (С)
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18.06.2022 17:35 Ответить
Якщо виснажена, то це чудово! британські рсзс вже спішать в Україну аби допомогти лаптям відпочити у пеклі.
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18.06.2022 17:06 Ответить
Але,нажаль,що пруться(Сподіваюсь є вже наступний опорний пункт ЗСУ на випадок відступу,з укриттями залізобетонними в 3метри товжиною бетону.Може й не знадобитися,але страхуватися треба.А тут тільки бажаю перемоги нашим.
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18.06.2022 17:15 Ответить
Все буде Україна! Тримайтеся наші мужні воїни, ви на стороні світла, захищаєте свою землю. Допомога іде і буде ще більше. Не буду казати що то за населенний пункт, але всю ніч їхала техніка, дуже багато, можливо вже доїхала куди треба. Ми багато чого не знаємо, бо публічно не можна все говорити. Дехто допомагає тихо і не гласно. Подяка всім хто скромно працює щоденно на перемогу!
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18.06.2022 17:26 Ответить
армія рф виснажена,а наша армія?потрібно нав'язувати свою війну,бити там де вони не очікують,бо стінка на стінку не на нашу користь буде, ресурси то неспівмірні..
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18.06.2022 18:10 Ответить
І наша, звісно, теж...
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18.06.2022 22:22 Ответить
 
 