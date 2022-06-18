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Армія РФ виснажена від боїв за Сєверодонецк, - The Telegraph

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Міжнародні експерти активно обговорюють бої за місто Сєверодонецьк у Луганській області, який вже третій тиждень є найгарячішою точкою на Донбасі.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Воно наводить слова експертів, які зазначають, що незважаючи на російські масовані обстріли і спроби росіян взяти повністю місто, українські війська все ж утримують позиції в Сєверодонецьку і навіть намагаються контратакувати.

Видання пише, що російська армія сильно виснажилась внаслідок безуспішних спроб захопити стратегічно важливий Сєверодонецьк. Кремлю навіть довелося залучити до бою резервістів з мінімальним військовим досвідом. За інформацією міністерства оборони Великої Британії, в деяких російських БТГ, які зазвичай складаються з 600-800 військовослужбовців, залишилося до 30 людей.

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Експерти впевнені, що армія РФ дедалі частіше оперуватиме недоукомплектованими БТГ, а обидві сторони під час боїв у містах діятимуть малими піхотними групами. За даними Міноборони Британії, Україна вивела більшу частину військ на стратегічно вигідніші оборонні позиції з Сєверодонецька.

Утім, Росія все ще має значну перевагу у важкій зброї, з якої просто зараз обстрілює сусідній з Сєверодонецьком Лисичанськ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
русня не сама краща армія світу - вона мабуть сама найдовша...
(коли ж вона вже виснажиться і передохне від виснаження!!!)
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18.06.2022 16:55
+8
США вже колись казали, якщо рашисти застосують ядерну зброю, то американські бомби знищать бункер куйла.
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18.06.2022 17:08
+6
Якщо виснажена, то це чудово! британські рсзс вже спішать в Україну аби допомогти лаптям відпочити у пеклі.
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18.06.2022 17:06
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русня не сама краща армія світу - вона мабуть сама найдовша...
(коли ж вона вже виснажиться і передохне від виснаження!!!)
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18.06.2022 16:55 Відповісти
Кожне місце - це укріплена фортеця. Якщо українці будуть чіплятися за кожне місто, то рашистьска навала захлинеться через півроку, знесилена, без зброї та амуніції. Хай рашики лізуть на бетон, хай втрачають танки між багатоповерхівками, хай витрачають гради та авіабомби. Триматись за кожну цеглину!
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18.06.2022 16:57 Відповісти
Да хер с ней... с этой русской Армией.... Сами русские всегда знали, что у них ГАФНО-АРМИЯ... Надежда всегда была на ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ....

А что Украина собирается делать для устранения ядерных угроз русских?
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18.06.2022 16:58 Відповісти
США вже колись казали, якщо рашисти застосують ядерну зброю, то американські бомби знищать бункер куйла.
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18.06.2022 17:08 Відповісти
Суворов провтикав:
Воевать не числом, но уменьем🤣
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18.06.2022 16:59 Відповісти
Авжеж, "пуля - дура, штык -молодец!" (С)
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18.06.2022 17:35 Відповісти
Якщо виснажена, то це чудово! британські рсзс вже спішать в Україну аби допомогти лаптям відпочити у пеклі.
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18.06.2022 17:06 Відповісти
Але,нажаль,що пруться(Сподіваюсь є вже наступний опорний пункт ЗСУ на випадок відступу,з укриттями залізобетонними в 3метри товжиною бетону.Може й не знадобитися,але страхуватися треба.А тут тільки бажаю перемоги нашим.
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18.06.2022 17:15 Відповісти
Все буде Україна! Тримайтеся наші мужні воїни, ви на стороні світла, захищаєте свою землю. Допомога іде і буде ще більше. Не буду казати що то за населенний пункт, але всю ніч їхала техніка, дуже багато, можливо вже доїхала куди треба. Ми багато чого не знаємо, бо публічно не можна все говорити. Дехто допомагає тихо і не гласно. Подяка всім хто скромно працює щоденно на перемогу!
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18.06.2022 17:26 Відповісти
армія рф виснажена,а наша армія?потрібно нав'язувати свою війну,бити там де вони не очікують,бо стінка на стінку не на нашу користь буде, ресурси то неспівмірні..
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18.06.2022 18:10 Відповісти
І наша, звісно, теж...
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18.06.2022 22:22 Відповісти
 
 