Рада запретила российскую музыку в публичных местах

Верховная Рада поддержала проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора.

Соответствующий закон был принят 19 июня, передает Цензор.НЕТ.

Законом 7273-д определили понятие национального музыкального продукта, внедрили программы его поддержки и развития, в т.ч. путем грантирования, запретили публичное исполнение, показ, демонстрацию фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, осуществленных певцом (певицей), который после 1991 года был гражданином государства-агрессора или зарегистрированным в РФ физ/юр лицом.

Публичное исполнение и демонстрация, а также использование фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов исполнителей, поддерживающих российскую агрессию, будут запрещены.

Ограничения будут действовать на период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны России.

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В Украине отдельно создадут список исполнителей, осуждающих агрессию РФ – их композиции могут раздаваться на радио и в публичном пространстве.

Кроме того, в законе есть запрет воспроизводить музыку и фильмы в салоне автобусов и такси без согласия пассажиров.

Доля украинских песен должна достигать как минимум 40% количества композиции радиовещания.

Также на государственном должны вещать в 75% суточного объема теле- и радиоэфиров.