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Рада запретила российскую музыку в публичных местах

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

музика

Верховная Рада поддержала проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора.

Соответствующий закон был принят 19 июня, передает Цензор.НЕТ.

Законом 7273-д определили понятие национального музыкального продукта, внедрили программы его поддержки и развития, в т.ч. путем грантирования, запретили публичное исполнение, показ, демонстрацию фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, осуществленных певцом (певицей), который после 1991 года был гражданином государства-агрессора или зарегистрированным в РФ физ/юр лицом.

Публичное исполнение и демонстрация, а также использование фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов исполнителей, поддерживающих российскую агрессию, будут запрещены.

Ограничения будут действовать на период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны России.

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В Украине отдельно создадут список исполнителей, осуждающих агрессию РФ – их композиции могут раздаваться на радио и в публичном пространстве.

Кроме того, в законе есть запрет воспроизводить музыку и фильмы в салоне автобусов и такси без согласия пассажиров.

Доля украинских песен должна достигать как минимум 40% количества композиции радиовещания.

Также на государственном должны вещать в 75% суточного объема теле- и радиоэфиров.
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Топ комментарии
+57
Рашоговно гудбай
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19.06.2022 15:51
+40
Рано радоваться. Надо запретить навсегда.
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19.06.2022 15:54
+40
Війна вже йде 800 років з рашею, треба назавжди.
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19.06.2022 15:57
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треба ще заборонити її при дітях слухати, як от порнуху при дітях не можна дивитися, бо це може нашкодити дитячій психиці, от щоб і "музику" російську не можна було.
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19.06.2022 20:00 Ответить
Хто в Україні розмовляє диявольською мовою нелюдів, ґвалтівників, мародерів, убивць, - той сам такий.
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19.06.2022 20:27 Ответить
До речі, про кацапомовний "музиКАЛьний" контент. Нещодавно під час приємного онлайн-спілкування із файною дівчинкою мені у контексті переписки знадобився мем, щоб там були котики і кусь. Недовго міркуючи я взяв і загуглив "кусь"...
Любі друзі українці та україночки!
Ніколи, чуєте, НІКОЛИ!
Не читайте текст кацапорепера SQWOZ BAB - КУСЬ, який вистрибує одним із перших результатів у видачі! Хоча б не відкривайте повний текст!
І взагалі, краще одразу переходьте до пошуку зображень... :3

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19.06.2022 20:35 Ответить
Ось посилання на 1000 наших пісень. Що робити з файлом, Ви знаєте самі.
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19.06.2022 20:41 Ответить
А маршрутка - публичное место ?
В законе отмечено ?
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19.06.2022 20:37 Ответить
Фанаты "руцкага шансона" и "руцкага рэпа" уже поразвешивались с горя на фонарях и каштанах, или пока только в истерике горькую хлещут, тихонечко послушивая "любимые хиты"?
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19.06.2022 20:43 Ответить
Теперь любимые хиты можно слушать, всунув наушники в одно место.
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19.06.2022 20:47 Ответить
І для цього треба було початися війні.... Ще потрібно повністю заборонити взяття інтервю, фільми, радіопередачі російською
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19.06.2022 21:17 Ответить
Є українське інтернет-"Рок радіо", в фонотеці якого 700+ !!! українських рок-гуртів!

Так це тільки один з напрямків українськох музики!
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20.06.2022 00:46 Ответить
Не до кінця бойових дій, а а взагалі, на невизначений термін. Російська мова - мова дітовбивць, гвалтівників, псевдонауки, конюнктурної літератури, це мова свинособак.
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19.06.2022 22:31 Ответить
Интересно, а Би-2 и Макаревича тоже в Украине запретит?
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20.06.2022 00:09 Ответить
Би-2 - австралийская группа выходцев из Беларуси. Будут петь на австралийском(английском) - не запретят. Макаревич - кадровый кгб-шный козёл-провокатор еще с совковых времен!
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20.06.2022 00:48 Ответить
Кацапські попи теж попадають під цей закон.Люди повинні знати, що робити з кацапським попом, якщо той завиє на кацапськом.
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20.06.2022 00:43 Ответить
а ще треба заборонити використання у бухгалтерському обліку слово "сальдо" )))
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20.06.2022 06:47 Ответить
культура - это оружие.
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20.06.2022 10:25 Ответить
довго ж думали, давно пора було.
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27.06.2022 11:10 Ответить
А Яша КЕДМІ він же ЯША КОЗАКЕВИЧ -Сексот КДБ СССР знову дременув від ПНХ на історичну Батьківщину Ізраїль
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07.10.2022 01:44 Ответить
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