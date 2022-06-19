Рада заборонила російську музику в публічних місцях

Верховна Рада підтримала проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора.

Відповідний закон ухвалили 19 червня, передає Цензор.НЕТ.

Законом 7273-д визначили поняття національного музичного продукту, запровадили програми його підтримки та розвитку, в т.ч. шляхом грантування, заборонили публічне виконання, показ, демонстрацію фонограм, відеограм та музичних кліпів, які здійснені співаком (співачкою), який після 1991 року був громадянином держави-агресора або зареєстрованим у РФ фіз/юр особою.

Публічне виконання та демонстрація, а також використання фонограм, відеограм та музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію будуть заборонені.

Обмеження діятимуть на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку Росії.

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В Україні окремо створять список виконавців, які засуджують агресію РФ – їхні композиції можуть лунати на радіо та в публічному просторі.

Крім того, у законі є заборона відтворювати музику та фільми у салоні автобусів та таксі без згоди пасажирів.

Частка українських пісень має сягати як мінімум 40% від кількості композиції радіомовлення.

Також державною мають говорити у 75% добового обсягу теле- та радіоефірів.