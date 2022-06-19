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Рада заборонила російську музику в публічних місцях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

музика

Верховна Рада підтримала проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора.

Відповідний закон ухвалили 19 червня, передає Цензор.НЕТ.

Законом 7273-д визначили поняття національного музичного продукту, запровадили програми його підтримки та розвитку, в т.ч. шляхом грантування, заборонили публічне виконання, показ, демонстрацію фонограм, відеограм та музичних кліпів, які здійснені співаком (співачкою), який після 1991 року був громадянином держави-агресора або зареєстрованим у РФ фіз/юр особою.

Публічне виконання та демонстрація, а також використання фонограм, відеограм та музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію будуть заборонені.

Обмеження діятимуть на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку Росії.

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В Україні окремо створять список виконавців, які засуджують агресію РФ – їхні композиції можуть лунати на радіо та в публічному просторі.

Крім того, у законі є заборона відтворювати музику та фільми у салоні автобусів та таксі без згоди пасажирів.

Частка українських пісень має сягати як мінімум 40% від кількості композиції радіомовлення.

Також державною мають говорити у 75% добового обсягу теле- та радіоефірів.
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Топ коментарі
+57
Рашоговно гудбай
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19.06.2022 15:51
+40
Рано радоваться. Надо запретить навсегда.
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19.06.2022 15:54
+40
Війна вже йде 800 років з рашею, треба назавжди.
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19.06.2022 15:57
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треба ще заборонити її при дітях слухати, як от порнуху при дітях не можна дивитися, бо це може нашкодити дитячій психиці, от щоб і "музику" російську не можна було.
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19.06.2022 20:00 Відповісти
Хто в Україні розмовляє диявольською мовою нелюдів, ґвалтівників, мародерів, убивць, - той сам такий.
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19.06.2022 20:27 Відповісти
До речі, про кацапомовний "музиКАЛьний" контент. Нещодавно під час приємного онлайн-спілкування із файною дівчинкою мені у контексті переписки знадобився мем, щоб там були котики і кусь. Недовго міркуючи я взяв і загуглив "кусь"...
Любі друзі українці та україночки!
Ніколи, чуєте, НІКОЛИ!
Не читайте текст кацапорепера SQWOZ BAB - КУСЬ, який вистрибує одним із перших результатів у видачі! Хоча б не відкривайте повний текст!
І взагалі, краще одразу переходьте до пошуку зображень... :3

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19.06.2022 20:35 Відповісти
Ось посилання на 1000 наших пісень. Що робити з файлом, Ви знаєте самі.
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19.06.2022 20:41 Відповісти
А маршрутка - публичное место ?
В законе отмечено ?
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19.06.2022 20:37 Відповісти
Фанаты "руцкага шансона" и "руцкага рэпа" уже поразвешивались с горя на фонарях и каштанах, или пока только в истерике горькую хлещут, тихонечко послушивая "любимые хиты"?
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19.06.2022 20:43 Відповісти
Теперь любимые хиты можно слушать, всунув наушники в одно место.
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19.06.2022 20:47 Відповісти
І для цього треба було початися війні.... Ще потрібно повністю заборонити взяття інтервю, фільми, радіопередачі російською
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19.06.2022 21:17 Відповісти
Є українське інтернет-"Рок радіо", в фонотеці якого 700+ !!! українських рок-гуртів!

Так це тільки один з напрямків українськох музики!
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20.06.2022 00:46 Відповісти
Не до кінця бойових дій, а а взагалі, на невизначений термін. Російська мова - мова дітовбивць, гвалтівників, псевдонауки, конюнктурної літератури, це мова свинособак.
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19.06.2022 22:31 Відповісти
Интересно, а Би-2 и Макаревича тоже в Украине запретит?
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20.06.2022 00:09 Відповісти
Би-2 - австралийская группа выходцев из Беларуси. Будут петь на австралийском(английском) - не запретят. Макаревич - кадровый кгб-шный козёл-провокатор еще с совковых времен!
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20.06.2022 00:48 Відповісти
Кацапські попи теж попадають під цей закон.Люди повинні знати, що робити з кацапським попом, якщо той завиє на кацапськом.
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20.06.2022 00:43 Відповісти
а ще треба заборонити використання у бухгалтерському обліку слово "сальдо" )))
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20.06.2022 06:47 Відповісти
культура - это оружие.
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20.06.2022 10:25 Відповісти
довго ж думали, давно пора було.
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27.06.2022 11:10 Відповісти
А Яша КЕДМІ він же ЯША КОЗАКЕВИЧ -Сексот КДБ СССР знову дременув від ПНХ на історичну Батьківщину Ізраїль
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07.10.2022 01:44 Відповісти
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