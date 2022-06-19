Оккупанты сегодня могут ударить по железнодорожным объектам на Черниговщине, - ОВА
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Российские оккупанты сегодня могут нанести ракетный удар по железнодорожным объектам Черниговской области.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары врага по объектам железной дороги в Черниговской области. Все соответствующие службы и руководители громад предупреждены.
Обращаюсь к гражданам: не игнорируйте сигналы "Воздушная тревога". В случае поступления предупреждения об угрозе на приложение в телефоне или сигнала сирены следуйте в укрытие", - говорится в сообщении.
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Пожалуйста, подождите...
напевне, знову переселенці пишуть тексти
по-моему руцкие еще сами не знают куда они пульнут и чем...
но... нужно не гадать а готовиться... хотя ударить могут, к сожалению, везде и по всём...
"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об'єктам залізниці у Чернігівській області. Всі відповідні служби та керівники громад попереджені. Джерело: https://censor.net/ua/n3348881
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це вже не описка, а помилка ,,по об,єктаХ,,
По данным космической съемки и фото, найденным в социальных сетях, 16 и 18 июня на территории взлетной полосы фиксировался транспортный самолет Ил-76. Принадлежность судна неизвестна.
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