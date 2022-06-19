Оккупанты сегодня могут ударить по железнодорожным объектам на Черниговщине, - ОВА

Российские оккупанты сегодня могут нанести ракетный удар по железнодорожным объектам Черниговской области.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары врага по объектам железной дороги в Черниговской области. Все соответствующие службы и руководители громад предупреждены.

Обращаюсь к гражданам: не игнорируйте сигналы "Воздушная тревога". В случае поступления предупреждения об угрозе на приложение в телефоне или сигнала сирены следуйте в укрытие", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Оккупанты обстреливали Черниговщину снарядами с пропагандистскими агитками времен агрессии РФ в Ичкерии: "Граждане Чеченской Республики! Вас пытаются втянуть в вооруженное противостояние". ВИДЕО