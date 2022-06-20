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Окупанти сьогодні можуть вдарити по залізничних об'єктах на Чернігівщині, - ОВА
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Російські окупанти сьогодні можуть завдати ракетних ударів по залізничних об'єктах Чернігівської області.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об’єктах залізниці у Чернігівській області. Всі відповідні служби та керівники громад попереджені.
Звертаюсь до громадян: не ігноруйте сигнали "Повітряна тривога". У разі надходження попередження про загрозу на додаток у телефоні, чи сигнал сирени, слідуйте в укриття", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Bel Amor
показати весь коментар19.06.2022 19:36
+9 Oleg Kikta
показати весь коментар19.06.2022 19:39
+6 Alexander Bereznuk e6baafd3
показати весь коментар19.06.2022 19:51
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Будь ласка, зачекайте...
напевне, знову переселенці пишуть тексти
по-моему руцкие еще сами не знают куда они пульнут и чем...
но... нужно не гадать а готовиться... хотя ударить могут, к сожалению, везде и по всём...
"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об'єктам залізниці у Чернігівській області. Всі відповідні служби та керівники громад попереджені. Джерело: https://censor.net/ua/n3348881
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це вже не описка, а помилка ,,по об,єктаХ,,
По данным космической съемки и фото, найденным в социальных сетях, 16 и 18 июня на территории взлетной полосы фиксировался транспортный самолет Ил-76. Принадлежность судна неизвестна.
В феврале-апреле 2022 года такие суда ВКС РФ интенсивно использовались для подвоза и вывоза военной техники и вооружений российских агрессоров. https://t.me/flagshtok/8949