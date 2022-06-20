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Окупанти сьогодні можуть вдарити по залізничних об'єктах на Чернігівщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залізниця

Російські окупанти сьогодні можуть завдати ракетних ударів по залізничних об'єктах Чернігівської області.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об’єктах залізниці у Чернігівській області. Всі відповідні служби та керівники громад попереджені.

Звертаюсь до громадян: не ігноруйте сигнали "Повітряна тривога". У разі надходження попередження про загрозу на додаток у телефоні, чи сигнал сирени, слідуйте в укриття", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Окупанти обстрілювали Чернігівщину снарядами з пропагандистськими агітками часів агресії РФ в Ічкерії: "Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
вони можуть завдати ударів будь-де
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19.06.2022 19:36
+9
залізничниХ об'єктаХ, а не залізничним об'єктам
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19.06.2022 19:39
+6
саме так...
напевне, знову переселенці пишуть тексти
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19.06.2022 19:51
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вони можуть завдати ударів будь-де
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19.06.2022 19:36 Відповісти
Значит не пойдет. Или враг будет думать что не пойдет а оно пойдет. Или наоборот
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19.06.2022 20:05 Відповісти
Здійснює наводку. Хоча наводчиків до х..а.
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19.06.2022 19:39 Відповісти
залізничниХ об'єктаХ, а не залізничним об'єктам
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19.06.2022 19:39 Відповісти
саме так...
напевне, знову переселенці пишуть тексти
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19.06.2022 19:51 Відповісти
интересное кино... откуда такая информация?
по-моему руцкие еще сами не знают куда они пульнут и чем...
но... нужно не гадать а готовиться... хотя ударить могут, к сожалению, везде и по всём...
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19.06.2022 19:44 Відповісти
написано чітко і доведено тим, кому необхідно:
"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об'єктам залізниці у Чернігівській області. Всі відповідні служби та керівники громад попереджені. Джерело: https://censor.net/ua/n3348881
-------
це вже не описка, а помилка ,,по об,єктаХ,,
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19.06.2022 19:56 Відповісти
Если вы не были на «Привозе», значит вы не видели Одессы а тама знают все и везде

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20.06.2022 07:42 Відповісти
В гомельском аэропорту вновь заметно движение

По данным космической съемки и фото, найденным в социальных сетях, 16 и 18 июня на территории взлетной полосы фиксировался транспортный самолет Ил-76. Принадлежность судна неизвестна.

В феврале-апреле 2022 года такие суда ВКС РФ интенсивно использовались для подвоза и вывоза военной техники и вооружений российских агрессоров. https://t.me/flagshtok/8949
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19.06.2022 19:47 Відповісти
Чому б не вдарити сьогодні вдень, наприклад?
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19.06.2022 20:54 Відповісти
Тому, що ночером страшніше. Всі сплять, темно, паніка. Вони ж так і 24 лютого напали..
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19.06.2022 22:59 Відповісти
б...ть, вхатит наводки давать
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19.06.2022 20:17 Відповісти
Може ще почнемо перелічувати всі критичеі об'єкти інфрастуктури по всій Україні, по яких можуть вдарити мазефаки?
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19.06.2022 20:53 Відповісти
Написано - " - сигнал сирени, слідуйте в укриття". А має бути -"- сигнал сирени, ПРЯМУЙТЕ в укриття". Слово "слідуйте" відсутнє в українській мові.
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19.06.2022 20:54 Відповісти
По залізничних об'єктах, а не по залізничним об'єктам.
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19.06.2022 21:08 Відповісти
А могут и не ударить. О чем новость?
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19.06.2022 21:28 Відповісти
 
 