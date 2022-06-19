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Проблему дефицита горючего в Украине решат до осени, - Кубраков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ликвидация нехватки топлива в Украине зависит от поставок грузовиками и поездами через границы.
Об этом в интервью Financial Times заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Весь украинский импорт – из ЕС. Ранее использовали только самые близкие к нам страны и порты в Польше и Румынии, сейчас импортируем из Бельгии, Нидерландов", - заявил министр.
"Ситуация стабилизируется к осени, когда Киев подпишет более долгосрочные контракты с иностранными поставщиками", – надеется Кубраков.
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Що з умовами для збільшення власного видобутку?
Чому не закуповуються міні нпз для кожної вишки?
Взагалі самі цікаві чи скандальні заяви наша влада робить виключно закордонним виданням, а нам підсунули Люську, та й радійте ще бенямарафону. Нарід "простий" і без пам'яті, любе лайно проковтне.
при тому, що зелене клоччя казало, що немає ніяких накопичень. ну, у кого немає, а у кого і є. було, вірніше.
Весь інший бізнес зараз має більші прибутки, ніж взяти, наприклад для порівняння травень минулого року. Переважно за рахунок "я вам ничєго нє должен" щодо власних співробітників, коли на рівному місці вони можуть скоротити будь-кого або зменьшити заробітну плату в 3 рази просто так, бо у них війна. І також за рахунок відміни мінімальної націнки на товари першої необхідності, надприбутків за рахунок ажиотажу, плюс можливість перейти на 2% або взагалі піти в тінь.
Брехуни ніколи не зможуть досягнути чогось величного, бо працюють лише за для власного ккд.
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