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Проблему дефицита горючего в Украине решат до осени, - Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бензин,заправка,топливо,азс

Ликвидация нехватки топлива в Украине зависит от поставок грузовиками и поездами через границы.

Об этом в интервью Financial Times заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Весь украинский импорт – из ЕС. Ранее использовали только самые близкие к нам страны и порты в Польше и Румынии, сейчас импортируем из Бельгии, Нидерландов", - заявил министр.

"Ситуация стабилизируется к осени, когда Киев подпишет более долгосрочные контракты с иностранными поставщиками", – надеется Кубраков.

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Топ комментарии
+28
А зебіл казав пару місяців тому що за пару тижнів зарішає. Особистий контроль.
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19.06.2022 19:34
+16
Обещали к лету решить, но не уточнили какого года. Сейчас к осени того года, в котором обещали летом, или к осени следующего. Я ничего не путаю?
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19.06.2022 19:38
+15
мама ріма не дозволяє матюкатись і "пі.дець" казати, можна тільки "під асабистий кантроль"
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19.06.2022 19:40
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а рік який?
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19.06.2022 19:33 Ответить
В этом❗Я в другой теме писал, что кацапов к октябрю принудят сдать заднюю, может будет контрибуции и репарации платить и бензином тоже по мимо всего остального💸💶❗👍
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19.06.2022 20:49 Ответить
Ого! Це аж до жовтня чекати?
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19.06.2022 20:51 Ответить
та хай працюють як раби за бензин та щи. а контрибуцii-репарацii -- окремо.
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20.06.2022 00:41 Ответить
Що з перевіркою розкрадання нашого нафтовидобувного сектору?
Що з умовами для збільшення власного видобутку?
Чому не закуповуються міні нпз для кожної вишки?
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19.06.2022 21:10 Ответить
А зебіл казав пару місяців тому що за пару тижнів зарішає. Особистий контроль.
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19.06.2022 19:34 Ответить
мама ріма не дозволяє матюкатись і "пі.дець" казати, можна тільки "під асабистий кантроль"
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19.06.2022 19:40 Ответить
Та да, до середины апреля, до конца апреля, до середины мая, вот-вот до конца мая, до середины июня ... Теперь уже до осени. Главное уверенно пообещать и так-же уверенно пообвинять. Только не себя, что за год не только не сформировали стратегические запасы ГСМ, а и раздерибанили существующие НЗ в армии.
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19.06.2022 19:59 Ответить
От тому що " під особистий контроль " палива і не буде . Все , що воно бере "під особистий контроль " закінчуєть фіаско... Поки воно буде при владі , нас чекають різні негаразди , та нещасття.
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19.06.2022 21:25 Ответить
Не думаю. Поки кацапи будуть розбивати ракетами нафтобази, дефіцит зберігатиметься
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19.06.2022 19:34 Ответить
Причина была заложена властью раньше

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19.06.2022 20:03 Ответить
пнх, ти не впливаєш на ситуацію.
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19.06.2022 19:36 Ответить
та ладно? очередная обещалка... месяц назад говорили ж максимум дней 10
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19.06.2022 19:37 Ответить
Обещали к лету решить, но не уточнили какого года. Сейчас к осени того года, в котором обещали летом, или к осени следующего. Я ничего не путаю?
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19.06.2022 19:38 Ответить
Не треба інформацію для західних ЗМІ сприймати серйозно, вона адресована не для громадян України. У нас треба просто дивитися на АЗС, а там коли буде пальне, тоді і буде.
Взагалі самі цікаві чи скандальні заяви наша влада робить виключно закордонним виданням, а нам підсунули Люську, та й радійте ще бенямарафону. Нарід "простий" і без пам'яті, любе лайно проковтне.
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19.06.2022 19:41 Ответить
то підтримайте, і поширьте
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19.06.2022 19:53 Ответить
уже было, вроде обещали на конец мая
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19.06.2022 19:41 Ответить
Мені один експерт сказав,. ,що дефіцит буде до розблокування портів
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19.06.2022 19:47 Ответить
комусь таки сподобався профіт на паливі - "продлєвать будєтє ?"
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19.06.2022 19:48 Ответить
Добре, що паливо вже взагалі є в умовах війни.
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19.06.2022 19:56 Ответить
Де воно є ? У нас два тижні пусті азс .
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19.06.2022 21:27 Ответить
Сподіваюся, Україна копає бункери як стратегічний ресурс. Його можна використовувати для різних речей, таких як зберігання палива, укриття, виробничі приміщення.
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19.06.2022 19:58 Ответить
он у новомосковському районі дніпропетровської області палала нафтобаза так, що двоє людей загинули (рашисти влучили ракетами, ссуки, щоб вони горіли у пеклі).
при тому, що зелене клоччя казало, що немає ніяких накопичень. ну, у кого немає, а у кого і є. було, вірніше.
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19.06.2022 20:01 Ответить
Тю. Так было ж 2 недели обещано в середине мая. Правда обещал лично ЗЕ....
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19.06.2022 20:18 Ответить
Продаванам пального невигідно, щоб попит задовольним пропозиції. Їм вигідна саме така ситуація як зараз - дефіцит пального та надвисокі прибутки, які компенсують зменшення продажів.
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19.06.2022 20:37 Ответить
Зараз просів лише туристичний, готельний, ресторанний бізнеси. Може ще якісь специфічні бізнеса. Але в ресторанному бізнесі націнки завжди були не меньше 500%, а іноді досягали 3000%

Весь інший бізнес зараз має більші прибутки, ніж взяти, наприклад для порівняння травень минулого року. Переважно за рахунок "я вам ничєго нє должен" щодо власних співробітників, коли на рівному місці вони можуть скоротити будь-кого або зменьшити заробітну плату в 3 рази просто так, бо у них війна. І також за рахунок відміни мінімальної націнки на товари першої необхідності, надприбутків за рахунок ажиотажу, плюс можливість перейти на 2% або взагалі піти в тінь.
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19.06.2022 20:49 Ответить
А до осені пасіться на траві. Так "зелена" влада одним словом вирішеє всі проблеми. Це ви всі три роки назад кричали, як тільки ціни на пальне повишалися на копійку, хоча також була війна і 95% ьієї війни просто не помічали.
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19.06.2022 20:50 Ответить
Ёшкин кот! Так кричали п@здуны что все необходимые запасы уже зафрахтованы и в пути. Неделя-две! Брехуны зеленые вонючие! Мы жизнь тратим на слушание вашего п@здежа!
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19.06.2022 21:18 Ответить
"Ліквідація нестачі палива в Україні залежить від поставок вантажівками та потягами через кордони." - А що там з трубою Медведчука, паскуди? Так і буде стояти без діла, уроди?
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19.06.2022 21:32 Ответить
Головне - не випускати людей. Во тоді який сенс в відсутності пального і кінських цін на нього? Тоді зеленим доведеться цей бензин одне одному продавати, і з кого ж тоді шкури драти?
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19.06.2022 21:39 Ответить
Значить не вирішать.
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19.06.2022 21:56 Ответить
Zеко-***** все порішає. На користь бородатої бабушки. Усім щастя діжками! Не забуваємо дякувати 73% zебілів. Найкраще, що вони могли б зробити для країни - вивішатись на гілляках!
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19.06.2022 23:08 Ответить
...еще один Лёха-тринедели
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20.06.2022 06:09 Ответить
До кінця року будемо в повній задниці. Нічого для людей це зелені уроди не роблять. В деградацію скотилися. І нічого, всіх все влаштовує. Багатий все багатіший, бідний все бідніший.
Брехуни ніколи не зможуть досягнути чогось величного, бо працюють лише за для власного ккд.
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20.06.2022 08:13 Ответить
Ціна палива в Україні не буде нижщою за 50 грн/л.

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20.06.2022 21:03 Ответить
 
 