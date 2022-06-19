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Проблему дефіциту пального в Україні вирішать до осені, - Кубраков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ліквідація нестачі палива в Україні залежить від поставок вантажівками та потягами через кордони.
Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Весь український імпорт - з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", - заявив міністр.
"Ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками", - сподівається Кубраков.
Топ коментарі
+28 Вячеслав Зубарєв
показати весь коментар19.06.2022 19:34
+16 Бенина Мама
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+15 Fizko Kyiv
показати весь коментар19.06.2022 19:40
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Що з умовами для збільшення власного видобутку?
Чому не закуповуються міні нпз для кожної вишки?
Взагалі самі цікаві чи скандальні заяви наша влада робить виключно закордонним виданням, а нам підсунули Люську, та й радійте ще бенямарафону. Нарід "простий" і без пам'яті, любе лайно проковтне.
при тому, що зелене клоччя казало, що немає ніяких накопичень. ну, у кого немає, а у кого і є. було, вірніше.
Весь інший бізнес зараз має більші прибутки, ніж взяти, наприклад для порівняння травень минулого року. Переважно за рахунок "я вам ничєго нє должен" щодо власних співробітників, коли на рівному місці вони можуть скоротити будь-кого або зменьшити заробітну плату в 3 рази просто так, бо у них війна. І також за рахунок відміни мінімальної націнки на товари першої необхідності, надприбутків за рахунок ажиотажу, плюс можливість перейти на 2% або взагалі піти в тінь.
Брехуни ніколи не зможуть досягнути чогось величного, бо працюють лише за для власного ккд.
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