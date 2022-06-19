Проблему дефіциту пального в Україні вирішать до осені, - Кубраков

Ліквідація нестачі палива в Україні залежить від поставок вантажівками та потягами через кордони.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Весь український імпорт - з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", - заявив міністр.

"Ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками", - сподівається Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АЗС почали перевіряти через ціни на пальне