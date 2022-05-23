АЗС почали перевіряти через ціни на пальне

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки автозаправних станцій через скарги на зростання цін на пальне.

Про це повідомила пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні дні з усіх областей почали надходити повідомлення про надмірно завищені ціни, відсутність розрахункових документів, відмову у вільному виборі засобів розрахунку тощо. За дорученням Прем’єр-міністра України Головними управліннями Держпродспоживслужби спільно з військовими адміністраціями, Національною поліцією та податковою розпочато проведення перевірок суб’єктів господарювання, що працюють на роздрібному ринку пального", - йдеться у повідомленні.

Так, у Чернівецькій області перевірили п'ять АЗС компанії "ПП-Ойл", де дизельне паливо продавали по 70 гривень за літр. За підсумками перевірки станом на 22 травня пальне на АЗС не продають.

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Держпродспоживслужба нагадує, що завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, уряд скасував державне регулювання цін на пальне, щоб якнайшвидше подолати дефіцит, що виник під час війни. При цьому в Кабміні розраховували, що літр дизеля коштуватиме не дорожче 58 грн, а бензину – 52 грн.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили ббизько 20 нафтобаз. Таокж вони зруйнували Кременчуцький НПЗ, що був найбільшим виробником пального в Україні. Також Україна змушена змінити логістичні маршрути постачання пального через переорієнтацію на європейський ринок та блокування морських портів.