АЗС почали перевіряти через ціни на пальне
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки автозаправних станцій через скарги на зростання цін на пальне.
Про це повідомила пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.
"За останні дні з усіх областей почали надходити повідомлення про надмірно завищені ціни, відсутність розрахункових документів, відмову у вільному виборі засобів розрахунку тощо. За дорученням Прем’єр-міністра України Головними управліннями Держпродспоживслужби спільно з військовими адміністраціями, Національною поліцією та податковою розпочато проведення перевірок суб’єктів господарювання, що працюють на роздрібному ринку пального", - йдеться у повідомленні.
Так, у Чернівецькій області перевірили п'ять АЗС компанії "ПП-Ойл", де дизельне паливо продавали по 70 гривень за літр. За підсумками перевірки станом на 22 травня пальне на АЗС не продають.
Держпродспоживслужба нагадує, що завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, уряд скасував державне регулювання цін на пальне, щоб якнайшвидше подолати дефіцит, що виник під час війни. При цьому в Кабміні розраховували, що літр дизеля коштуватиме не дорожче 58 грн, а бензину – 52 грн.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили ббизько 20 нафтобаз. Таокж вони зруйнували Кременчуцький НПЗ, що був найбільшим виробником пального в Україні. Також Україна змушена змінити логістичні маршрути постачання пального через переорієнтацію на європейський ринок та блокування морських портів.
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В мене таке враження, що у моїй області вже усіх "перевірили")
Так же как и себестоимость 1 кВт/ч электроэнергии на АЭС - 0,2 грн. А конечному промышленному потребителю продают по 6 грн.
Так же как и себестоимость добычи 1000 кубм украинского газа составляет не более 2 000 грн. А конечному промышленному потребителю продают по 35 000 грн.
И т.д. и т.п.
зато дизель везде, что на окко, что на воге.
куда ни глянь - ощущение что все через одно место.
Так ось - вас стрижуть як овець навіть у війну. але таких гріх не роздягнути, якщо вірите всякому шлаку з ротяк тих блазнів.
а не думав що під будь яким приводом у нас багато хто зловживати буде?
прикладів - тьма. Війна весь гній з людей дістав.
І сусіда баригу також. Бо треба совість мати.
У кого-то есть иллюзии, что с началом войны коррупция исчезла?
Как можно рассчитывать на цену бензина в 52,00 грн., если его в опте (без транспортных) продают по 56,00 грн/лит. ?
https://enkorr.ua/uk/news/v_opt_poki_bez_zmn_malo_y_dorogo/250880