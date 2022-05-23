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АЗС почали перевіряти через ціни на пальне

азс

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки автозаправних станцій через скарги на зростання цін на пальне.

Про це повідомила пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні дні з усіх областей почали надходити повідомлення про надмірно завищені ціни, відсутність розрахункових документів, відмову у вільному виборі засобів розрахунку тощо. За дорученням Прем’єр-міністра України Головними управліннями Держпродспоживслужби спільно з військовими адміністраціями, Національною поліцією та податковою розпочато проведення перевірок суб’єктів господарювання, що працюють на роздрібному ринку пального", - йдеться у повідомленні.

Так, у Чернівецькій області перевірили п'ять АЗС компанії "ПП-Ойл", де дизельне паливо продавали по 70 гривень за літр. За підсумками перевірки станом на 22 травня пальне на АЗС не продають.

Читайте: А-95 по 52 грн, ДП - 59: АЗС укладають перші угоди з поставок палива за нерегульованими цінами

Держпродспоживслужба нагадує, що завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, уряд скасував державне регулювання цін на пальне, щоб якнайшвидше подолати дефіцит, що виник під час війни. При цьому в Кабміні розраховували, що літр дизеля коштуватиме не дорожче 58 грн, а бензину – 52 грн.

Також читайте: Мережі АЗС законтрактували необхідний обсяг імпортного палива на травень, - голова Мінекономіки Свириденко

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили ббизько 20 нафтобаз. Таокж вони зруйнували Кременчуцький НПЗ, що був найбільшим виробником пального в Україні. Також Україна змушена змінити логістичні маршрути постачання пального через переорієнтацію на європейський ринок та блокування морських портів.

Автор: 

АЗС (1877) бензин (1217) ціни (3913) підвищення цін (34) паливо (891) дизпаливо (1333)


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Топ коментарі
+12
Країна зелених довбойобів. Кабмін хтів нагнути трейдерів, трейдери нагнули кабмін. А ти лемко ****.
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23.05.2022 11:22
+10
Так, у Чернівецькій області перевірили п'ять АЗС компанії "ПП-Ойл", де дизельне паливо продавали по 70 гривень за літр. За підсумками перевірки станом на 22 травня пальне на АЗС не продають.

В мене таке враження, що у моїй області вже усіх "перевірили")
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23.05.2022 11:12
+10
А я утверждаю, что себестоимость добычи 500 грн/тонна.
Так же как и себестоимость 1 кВт/ч электроэнергии на АЭС - 0,2 грн. А конечному промышленному потребителю продают по 6 грн.
Так же как и себестоимость добычи 1000 кубм украинского газа составляет не более 2 000 грн. А конечному промышленному потребителю продают по 35 000 грн.
И т.д. и т.п.
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23.05.2022 11:49
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Так, у Чернівецькій області перевірили п'ять АЗС компанії "ПП-Ойл", де дизельне паливо продавали по 70 гривень за літр. За підсумками перевірки станом на 22 травня пальне на АЗС не продають.

В мене таке враження, що у моїй області вже усіх "перевірили")
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23.05.2022 11:12 Відповісти
А бадягу яку льють? В мене в двох знайомих на авто дизель, вийшла з ладу паливна. Заправили на Амік та Вог "тарілка" В баку рідина бурого кольору. Я заправився на ЄвроНафті авто почало піддимлювати..
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23.05.2022 11:38 Відповісти
так в дизель можно и Олейну залить, не дороже будет и качественнее намного
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23.05.2022 12:45 Відповісти
це в дизеля 80-х років можна було "олейну" лити. В ******** після такого прийдеться ремонтувати всю паливну
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23.05.2022 14:01 Відповісти
Разрешите людям в частном порядке , без растоможки и очередей завозить топливо из Румынии ,Венгрии, Польши, это решит проблему ,и не благодарите . В 90- х мы таскали бензин ⛽ с ростовской области, покупали Чиченцев хороший был бизнес
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23.05.2022 11:13 Відповісти
соляра в Румунії на АЗС біля 70грн л. Плюс ще дорога і час. Нема сенсу.
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23.05.2022 11:39 Відповісти
актуально хіба для прикордонних регіонів України
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23.05.2022 11:50 Відповісти
Згоден https://fix.kiev.ua/shop-2/tonuvalni-plivki/armolan-tonuvalni-plivki/tonuvalna-plivka-sungear/ .
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23.05.2022 11:17 Відповісти
А я утверждаю, что себестоимость добычи 500 грн/тонна.
Так же как и себестоимость 1 кВт/ч электроэнергии на АЭС - 0,2 грн. А конечному промышленному потребителю продают по 6 грн.
Так же как и себестоимость добычи 1000 кубм украинского газа составляет не более 2 000 грн. А конечному промышленному потребителю продают по 35 000 грн.
И т.д. и т.п.
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23.05.2022 11:49 Відповісти
Олігархічні ненажерливі тварі. Потрібно взагалі забрати у них право видобутку з народних надр, цим мають займатися державні компанії і продавати за собівартістю з 10% націнкою на розвиток
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24.05.2022 20:30 Відповісти
Довбні Спочатку вирішують погратися в "економіку" під час війни відпускаючі ціни на пальне, а потім "завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим".
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23.05.2022 11:17 Відповісти
Цікаво а з яких міркувань виходили коли нищили НПЗ в Надвірній та Дрогобичі? Це що стратегія по путінськи?
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23.05.2022 11:53 Відповісти
Саме так. У нас майже всю промисловість за безцінь прихватизували рашисти і порізали на брухт щоб усунути конкурентів на ринку. Україну з експортера перетворили в імпортера газу, скорочуюючи офіційний видобуток з метою ще більшої наживи на необлікованому видобутку.
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24.05.2022 20:35 Відповісти
заправляюсь на ОККО...жодних проблем....
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23.05.2022 11:19 Відповісти
за месяц на окко рядом у нас - один раз только 95й был в свободной продаже. "в наличии" только для военных, "по карточка", ну и для "избранных".
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23.05.2022 11:22 Відповісти
на ОККО бензин вже пару тижнів не бачив. Є тільки на WOG і те, дуже рідко і з страшенними чергами.
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23.05.2022 11:22 Відповісти
за месяц на воге у нас вообще ни разу бензин не появился.
зато дизель везде, что на окко, что на воге.
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23.05.2022 11:24 Відповісти
сча позакрываются все заправки... хотя бы недели 2 еще подождали, чтоб сбить волну дефицита.
куда ни глянь - ощущение что все через одно место.
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23.05.2022 11:21 Відповісти
совок-стайл у чиновников походу до сих пор.
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23.05.2022 11:23 Відповісти
Боже дай дибильным чинуше хоть чучуть ума
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23.05.2022 11:21 Відповісти
Країна зелених довбойобів. Кабмін хтів нагнути трейдерів, трейдери нагнули кабмін. А ти лемко ****.
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23.05.2022 11:22 Відповісти
Я думаю що не дуже той кабмін і хотів нагнути. Хіба для виду. Якби хотів нагнути так нагинув би поставками. А бумажками можна хіба одне місце підтерти, а не нагнути
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23.05.2022 11:31 Відповісти
Регулятори довбані, до чого не доберуться - регулюють в ноль. Але закон бумеранга, ви не відрегулюєте.
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23.05.2022 12:35 Відповісти
ви ні біса не розумієте, а беретесь коментувати. Тут гра в дві руки: кабмін буцімто щось робить (хоча цей кабмін ніколи нічого не був годен зробити якісного), а жлоби трейдери гребуть бабло шухлями, то навару в 500-700 доларів на тонні - то ну надзвичайно жирно. Чого так, бо вони захотіли повернути збитки за спалене паливо від бомбардування і перекладають цена нас + бажання заробити на ажіотажному попиті від війни (ЗСУ+масові пересування населення). Мудаки з кабміну тільки підігрують. Хотіли б вирішити правильно питання, то допомагали б завозити паливо звідусюди, а не ляпати язиками. Крім того, необхідно розуміти, що оптова ціна європейського палива, аж ні як не рівняється роздрібній ціні на їхніх заправках (від1,2 до 1,8 евро за л), навіть якщо ще накинути логістику.

Так ось - вас стрижуть як овець навіть у війну. але таких гріх не роздягнути, якщо вірите всякому шлаку з ротяк тих блазнів.
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23.05.2022 13:03 Відповісти
Річард, ти ні біса не зрозумів мій коментар. Він про те що і ти, тільки я не став писати колонку, а ти це зробив
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23.05.2022 13:45 Відповісти
не заважайте людині писати колонки
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23.05.2022 23:36 Відповісти
а я не тобі взагалі то відповідав )))
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24.05.2022 09:11 Відповісти
Українські регулятори слабкі і нікчемні перед могутністю іноземної валюти
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24.05.2022 20:43 Відповісти
Яка ціна бензину повинна бути? Доляр вчора за 40 був.
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23.05.2022 11:22 Відповісти
Це ті АЗС перевірятимуть, що не будуть ділитися із *********?
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23.05.2022 11:24 Відповісти
Та хоч по 100, аби був той бензин. Срані регулятори знайшлись.
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23.05.2022 11:27 Відповісти
Да и не в цене дело, а в том что "черный нал", мимо бюджета потом за эти гривны будут брать евро и доллары по ломбардам и курс опять скаканет. И всё это опять ляжет ростом цен на потребителя.
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23.05.2022 11:28 Відповісти
Боже скільки цих кантор. І споживслужба, і антимонопольний, і податкова, і силовики, і..., і .... Може бути в таких умовах щось дешеве? Одні контролери, а товару йок)
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23.05.2022 11:28 Відповісти
Тільки того пального як не було, так і далі нема
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23.05.2022 11:36 Відповісти
Під час військового стану спекулянтів і мародерів судити або розстріл на місці, а не те, що закрили вони заправку і сказали ай-ай-ай.
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23.05.2022 11:41 Відповісти
Будеш розстрілювати? Сусіда "баригу", наприклад?
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23.05.2022 11:58 Відповісти
что, совка захотілося? тройок сталінських? а себе у палачі - судді хочеш?
а не думав що під будь яким приводом у нас багато хто зловживати буде?
прикладів - тьма. Війна весь гній з людей дістав.
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23.05.2022 12:25 Відповісти
так, захотілося розстрілювати, бо з такими як ви тільки так - знало б одне з других, що розстріляти можуть за спекуляції, 100500 раз подумали б, а то в гіршому разі адмін. штраф... під час війни.

І сусіда баригу також. Бо треба совість мати.
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23.05.2022 13:09 Відповісти
а ти не думав що тебе теж э за що?
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23.05.2022 13:26 Відповісти
тільки якщо є за що
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24.05.2022 09:12 Відповісти
это будет такая же проверка как и отпуск бензина/дизеля не больше 10 литров и нельза заливать в канистру (те кто имеет крышу - берут сколько хотят и продают сколько хотят)
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23.05.2022 11:55 Відповісти
Давно пора
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23.05.2022 12:00 Відповісти
В условиях тотального дефицита начинать какие-то "ценовые проверки" будут только конченные дебилы. Я уверен, что в правительстве дебилы. Но пока надеюсь, что не конченные. Статья это подтверждает, т.к. проверки не массовые, а в отдельно взятой области, в отдельно взятой сети АЗС. Поэтому, подозреваю, что это просто комерцы не поделились "с кем надо" и получили проверку. Стандартная и обыденная схема для Украины.
У кого-то есть иллюзии, что с началом войны коррупция исчезла?
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23.05.2022 12:02 Відповісти
А що перевіряти. Бензину на заправках немає!!! Дорегулювались. Тепер ще добьють, тих що лишились, перевірками
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23.05.2022 12:06 Відповісти
Такое впечатление, что в кабмине чиновников лупасят по голове валенком с песком !
Как можно рассчитывать на цену бензина в 52,00 грн., если его в опте (без транспортных) продают по 56,00 грн/лит. ?
https://enkorr.ua/uk/news/v_opt_poki_bez_zmn_malo_y_dorogo/250880
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23.05.2022 12:32 Відповісти
У нас проверять нечего,заправки пустые.
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23.05.2022 12:32 Відповісти
просто проверялам тоже надо кушать. И им похер что в стране война, НПЗ разбито, нефтехранилища с топливом уничтожены, порты заблокированы, а свободных обьемов топлива в Европе чейчас нет, она сама страдает от дефицита
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23.05.2022 13:01 Відповісти
проверяльщики ***** , бензин и дизель есть , но продают его не всем , а тем , кто готов заплатить по 55-70 гр за литр , тут проверять нечего , приезжаете на любую заправку одесской области , и тихо спрашиваете , вам обязательно нальют.
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23.05.2022 14:14 Відповісти
В віннцкій області, м іллінці продають по 65 грн талони, топлево заводять, а без талонам заправить не можна, і війскових також не заправляють без талонів
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26.05.2022 09:08 Відповісти
 
 