АЗС начали проверять из-за цен на горючее
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала проверки автозаправочных станций из-за жалоб на рост цен на топливо.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
"За последние дни из всех областей начали поступать сообщения о чрезмерно завышенных ценах, отсутствии расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета и т.д. По поручению Премьер-министра Украины Главными управлениями Госпотребслужбы совместно с военными администрациями, Национальной полицией и налоговой начато проведение проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке горючего", - говорится в сообщении.
В Черновицкой области проверили пять АЗС компании "ПП-Ойл", где дизельное топливо продавали по 70 гривен за литр. По итогам проверки на 22 мая горючее на АЗС не продают.
Госпродпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения является недопустимым, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности будет иметь последствия в виде штрафов и других мер административного воздействия.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, правительство отменило государственное регулирование цен на горючее, чтобы как можно быстрее преодолеть возникший во время войны дефицит. При этом в Кабмине рассчитывали, что литр дизеля будет стоить не дороже 58 грн, а бензина – 52 грн.
Всего с начала полномасштабного вторжения россияне повредили около 20 нефтебаз. Также они разрушили Кременчугский НПЗ, являвшийся крупнейшим производителем горючего в Украине. Также Украина вынуждена изменить логистические маршруты поставки горючего из-за переориентации на европейский рынок и блокировки морских портов.
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В мене таке враження, що у моїй області вже усіх "перевірили")
Так же как и себестоимость 1 кВт/ч электроэнергии на АЭС - 0,2 грн. А конечному промышленному потребителю продают по 6 грн.
Так же как и себестоимость добычи 1000 кубм украинского газа составляет не более 2 000 грн. А конечному промышленному потребителю продают по 35 000 грн.
И т.д. и т.п.
зато дизель везде, что на окко, что на воге.
куда ни глянь - ощущение что все через одно место.
Так ось - вас стрижуть як овець навіть у війну. але таких гріх не роздягнути, якщо вірите всякому шлаку з ротяк тих блазнів.
а не думав що під будь яким приводом у нас багато хто зловживати буде?
прикладів - тьма. Війна весь гній з людей дістав.
І сусіда баригу також. Бо треба совість мати.
У кого-то есть иллюзии, что с началом войны коррупция исчезла?
Как можно рассчитывать на цену бензина в 52,00 грн., если его в опте (без транспортных) продают по 56,00 грн/лит. ?
https://enkorr.ua/uk/news/v_opt_poki_bez_zmn_malo_y_dorogo/250880