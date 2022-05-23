РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8853 посетителя онлайн
Новости
14 745 53

АЗС начали проверять из-за цен на горючее

азс

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала проверки автозаправочных станций из-за жалоб на рост цен на топливо.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние дни из всех областей начали поступать сообщения о чрезмерно завышенных ценах, отсутствии расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета и т.д. По поручению Премьер-министра Украины Главными управлениями Госпотребслужбы совместно с военными администрациями, Национальной полицией и налоговой начато проведение проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке горючего", - говорится в сообщении.

В Черновицкой области проверили пять АЗС компании "ПП-Ойл", где дизельное топливо продавали по 70 гривен за литр. По итогам проверки на 22 мая горючее на АЗС не продают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": А-95 по 52 грн, ДП – 59: АЗС заключают первые сделки по поставкам топлива по нерегулируемым ценам

Госпродпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения является недопустимым, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности будет иметь последствия в виде штрафов и других мер административного воздействия.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, правительство отменило государственное регулирование цен на горючее, чтобы как можно быстрее преодолеть возникший во время войны дефицит. При этом в Кабмине рассчитывали, что литр дизеля будет стоить не дороже 58 грн, а бензина – 52 грн.

Также читайте: Польша передаст Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов

Всего с начала полномасштабного вторжения россияне повредили около 20 нефтебаз. Также они разрушили Кременчугский НПЗ, являвшийся крупнейшим производителем горючего в Украине. Также Украина вынуждена изменить логистические маршруты поставки горючего из-за переориентации на европейский рынок и блокировки морских портов.

Автор: 

АЗС (391) бензин (294) цены (2290) повышение цен (39) топливо (627) дизтопливо (66)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Країна зелених довбойобів. Кабмін хтів нагнути трейдерів, трейдери нагнули кабмін. А ти лемко ****.
показать весь комментарий
23.05.2022 11:22
+10
Так, у Чернівецькій області перевірили п'ять АЗС компанії "ПП-Ойл", де дизельне паливо продавали по 70 гривень за літр. За підсумками перевірки станом на 22 травня пальне на АЗС не продають.

В мене таке враження, що у моїй області вже усіх "перевірили")
показать весь комментарий
23.05.2022 11:12
+10
А я утверждаю, что себестоимость добычи 500 грн/тонна.
Так же как и себестоимость 1 кВт/ч электроэнергии на АЭС - 0,2 грн. А конечному промышленному потребителю продают по 6 грн.
Так же как и себестоимость добычи 1000 кубм украинского газа составляет не более 2 000 грн. А конечному промышленному потребителю продают по 35 000 грн.
И т.д. и т.п.
показать весь комментарий
23.05.2022 11:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так, у Чернівецькій області перевірили п'ять АЗС компанії "ПП-Ойл", де дизельне паливо продавали по 70 гривень за літр. За підсумками перевірки станом на 22 травня пальне на АЗС не продають.

В мене таке враження, що у моїй області вже усіх "перевірили")
показать весь комментарий
23.05.2022 11:12 Ответить
А бадягу яку льють? В мене в двох знайомих на авто дизель, вийшла з ладу паливна. Заправили на Амік та Вог "тарілка" В баку рідина бурого кольору. Я заправився на ЄвроНафті авто почало піддимлювати..
показать весь комментарий
23.05.2022 11:38 Ответить
так в дизель можно и Олейну залить, не дороже будет и качественнее намного
показать весь комментарий
23.05.2022 12:45 Ответить
це в дизеля 80-х років можна було "олейну" лити. В ******** після такого прийдеться ремонтувати всю паливну
показать весь комментарий
23.05.2022 14:01 Ответить
Разрешите людям в частном порядке , без растоможки и очередей завозить топливо из Румынии ,Венгрии, Польши, это решит проблему ,и не благодарите . В 90- х мы таскали бензин ⛽ с ростовской области, покупали Чиченцев хороший был бизнес
показать весь комментарий
23.05.2022 11:13 Ответить
соляра в Румунії на АЗС біля 70грн л. Плюс ще дорога і час. Нема сенсу.
показать весь комментарий
23.05.2022 11:39 Ответить
актуально хіба для прикордонних регіонів України
показать весь комментарий
23.05.2022 11:50 Ответить
Згоден https://fix.kiev.ua/shop-2/tonuvalni-plivki/armolan-tonuvalni-plivki/tonuvalna-plivka-sungear/ .
показать весь комментарий
23.05.2022 11:17 Ответить
А я утверждаю, что себестоимость добычи 500 грн/тонна.
Так же как и себестоимость 1 кВт/ч электроэнергии на АЭС - 0,2 грн. А конечному промышленному потребителю продают по 6 грн.
Так же как и себестоимость добычи 1000 кубм украинского газа составляет не более 2 000 грн. А конечному промышленному потребителю продают по 35 000 грн.
И т.д. и т.п.
показать весь комментарий
23.05.2022 11:49 Ответить
Олігархічні ненажерливі тварі. Потрібно взагалі забрати у них право видобутку з народних надр, цим мають займатися державні компанії і продавати за собівартістю з 10% націнкою на розвиток
показать весь комментарий
24.05.2022 20:30 Ответить
Довбні Спочатку вирішують погратися в "економіку" під час війни відпускаючі ціни на пальне, а потім "завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим".
показать весь комментарий
23.05.2022 11:17 Ответить
Цікаво а з яких міркувань виходили коли нищили НПЗ в Надвірній та Дрогобичі? Це що стратегія по путінськи?
показать весь комментарий
23.05.2022 11:53 Ответить
Саме так. У нас майже всю промисловість за безцінь прихватизували рашисти і порізали на брухт щоб усунути конкурентів на ринку. Україну з експортера перетворили в імпортера газу, скорочуюючи офіційний видобуток з метою ще більшої наживи на необлікованому видобутку.
показать весь комментарий
24.05.2022 20:35 Ответить
заправляюсь на ОККО...жодних проблем....
показать весь комментарий
23.05.2022 11:19 Ответить
за месяц на окко рядом у нас - один раз только 95й был в свободной продаже. "в наличии" только для военных, "по карточка", ну и для "избранных".
показать весь комментарий
23.05.2022 11:22 Ответить
на ОККО бензин вже пару тижнів не бачив. Є тільки на WOG і те, дуже рідко і з страшенними чергами.
показать весь комментарий
23.05.2022 11:22 Ответить
за месяц на воге у нас вообще ни разу бензин не появился.
зато дизель везде, что на окко, что на воге.
показать весь комментарий
23.05.2022 11:24 Ответить
сча позакрываются все заправки... хотя бы недели 2 еще подождали, чтоб сбить волну дефицита.
куда ни глянь - ощущение что все через одно место.
показать весь комментарий
23.05.2022 11:21 Ответить
совок-стайл у чиновников походу до сих пор.
показать весь комментарий
23.05.2022 11:23 Ответить
Боже дай дибильным чинуше хоть чучуть ума
показать весь комментарий
23.05.2022 11:21 Ответить
Країна зелених довбойобів. Кабмін хтів нагнути трейдерів, трейдери нагнули кабмін. А ти лемко ****.
показать весь комментарий
23.05.2022 11:22 Ответить
Я думаю що не дуже той кабмін і хотів нагнути. Хіба для виду. Якби хотів нагнути так нагинув би поставками. А бумажками можна хіба одне місце підтерти, а не нагнути
показать весь комментарий
23.05.2022 11:31 Ответить
Регулятори довбані, до чого не доберуться - регулюють в ноль. Але закон бумеранга, ви не відрегулюєте.
показать весь комментарий
23.05.2022 12:35 Ответить
ви ні біса не розумієте, а беретесь коментувати. Тут гра в дві руки: кабмін буцімто щось робить (хоча цей кабмін ніколи нічого не був годен зробити якісного), а жлоби трейдери гребуть бабло шухлями, то навару в 500-700 доларів на тонні - то ну надзвичайно жирно. Чого так, бо вони захотіли повернути збитки за спалене паливо від бомбардування і перекладають цена нас + бажання заробити на ажіотажному попиті від війни (ЗСУ+масові пересування населення). Мудаки з кабміну тільки підігрують. Хотіли б вирішити правильно питання, то допомагали б завозити паливо звідусюди, а не ляпати язиками. Крім того, необхідно розуміти, що оптова ціна європейського палива, аж ні як не рівняється роздрібній ціні на їхніх заправках (від1,2 до 1,8 евро за л), навіть якщо ще накинути логістику.

Так ось - вас стрижуть як овець навіть у війну. але таких гріх не роздягнути, якщо вірите всякому шлаку з ротяк тих блазнів.
показать весь комментарий
23.05.2022 13:03 Ответить
Річард, ти ні біса не зрозумів мій коментар. Він про те що і ти, тільки я не став писати колонку, а ти це зробив
показать весь комментарий
23.05.2022 13:45 Ответить
не заважайте людині писати колонки
показать весь комментарий
23.05.2022 23:36 Ответить
а я не тобі взагалі то відповідав )))
показать весь комментарий
24.05.2022 09:11 Ответить
Українські регулятори слабкі і нікчемні перед могутністю іноземної валюти
показать весь комментарий
24.05.2022 20:43 Ответить
Яка ціна бензину повинна бути? Доляр вчора за 40 був.
показать весь комментарий
23.05.2022 11:22 Ответить
Це ті АЗС перевірятимуть, що не будуть ділитися із *********?
показать весь комментарий
23.05.2022 11:24 Ответить
Та хоч по 100, аби був той бензин. Срані регулятори знайшлись.
показать весь комментарий
23.05.2022 11:27 Ответить
Да и не в цене дело, а в том что "черный нал", мимо бюджета потом за эти гривны будут брать евро и доллары по ломбардам и курс опять скаканет. И всё это опять ляжет ростом цен на потребителя.
показать весь комментарий
23.05.2022 11:28 Ответить
Боже скільки цих кантор. І споживслужба, і антимонопольний, і податкова, і силовики, і..., і .... Може бути в таких умовах щось дешеве? Одні контролери, а товару йок)
показать весь комментарий
23.05.2022 11:28 Ответить
Тільки того пального як не було, так і далі нема
показать весь комментарий
23.05.2022 11:36 Ответить
Під час військового стану спекулянтів і мародерів судити або розстріл на місці, а не те, що закрили вони заправку і сказали ай-ай-ай.
показать весь комментарий
23.05.2022 11:41 Ответить
Будеш розстрілювати? Сусіда "баригу", наприклад?
показать весь комментарий
23.05.2022 11:58 Ответить
что, совка захотілося? тройок сталінських? а себе у палачі - судді хочеш?
а не думав що під будь яким приводом у нас багато хто зловживати буде?
прикладів - тьма. Війна весь гній з людей дістав.
показать весь комментарий
23.05.2022 12:25 Ответить
так, захотілося розстрілювати, бо з такими як ви тільки так - знало б одне з других, що розстріляти можуть за спекуляції, 100500 раз подумали б, а то в гіршому разі адмін. штраф... під час війни.

І сусіда баригу також. Бо треба совість мати.
показать весь комментарий
23.05.2022 13:09 Ответить
а ти не думав що тебе теж э за що?
показать весь комментарий
23.05.2022 13:26 Ответить
тільки якщо є за що
показать весь комментарий
24.05.2022 09:12 Ответить
это будет такая же проверка как и отпуск бензина/дизеля не больше 10 литров и нельза заливать в канистру (те кто имеет крышу - берут сколько хотят и продают сколько хотят)
показать весь комментарий
23.05.2022 11:55 Ответить
Давно пора
показать весь комментарий
23.05.2022 12:00 Ответить
В условиях тотального дефицита начинать какие-то "ценовые проверки" будут только конченные дебилы. Я уверен, что в правительстве дебилы. Но пока надеюсь, что не конченные. Статья это подтверждает, т.к. проверки не массовые, а в отдельно взятой области, в отдельно взятой сети АЗС. Поэтому, подозреваю, что это просто комерцы не поделились "с кем надо" и получили проверку. Стандартная и обыденная схема для Украины.
У кого-то есть иллюзии, что с началом войны коррупция исчезла?
показать весь комментарий
23.05.2022 12:02 Ответить
А що перевіряти. Бензину на заправках немає!!! Дорегулювались. Тепер ще добьють, тих що лишились, перевірками
показать весь комментарий
23.05.2022 12:06 Ответить
Такое впечатление, что в кабмине чиновников лупасят по голове валенком с песком !
Как можно рассчитывать на цену бензина в 52,00 грн., если его в опте (без транспортных) продают по 56,00 грн/лит. ?
https://enkorr.ua/uk/news/v_opt_poki_bez_zmn_malo_y_dorogo/250880
показать весь комментарий
23.05.2022 12:32 Ответить
У нас проверять нечего,заправки пустые.
показать весь комментарий
23.05.2022 12:32 Ответить
просто проверялам тоже надо кушать. И им похер что в стране война, НПЗ разбито, нефтехранилища с топливом уничтожены, порты заблокированы, а свободных обьемов топлива в Европе чейчас нет, она сама страдает от дефицита
показать весь комментарий
23.05.2022 13:01 Ответить
проверяльщики ***** , бензин и дизель есть , но продают его не всем , а тем , кто готов заплатить по 55-70 гр за литр , тут проверять нечего , приезжаете на любую заправку одесской области , и тихо спрашиваете , вам обязательно нальют.
показать весь комментарий
23.05.2022 14:14 Ответить
В віннцкій області, м іллінці продають по 65 грн талони, топлево заводять, а без талонам заправить не можна, і війскових також не заправляють без талонів
показать весь комментарий
26.05.2022 09:08 Ответить
 
 