АЗС начали проверять из-за цен на горючее

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала проверки автозаправочных станций из-за жалоб на рост цен на топливо.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние дни из всех областей начали поступать сообщения о чрезмерно завышенных ценах, отсутствии расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета и т.д. По поручению Премьер-министра Украины Главными управлениями Госпотребслужбы совместно с военными администрациями, Национальной полицией и налоговой начато проведение проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке горючего", - говорится в сообщении.

В Черновицкой области проверили пять АЗС компании "ПП-Ойл", где дизельное топливо продавали по 70 гривен за литр. По итогам проверки на 22 мая горючее на АЗС не продают.

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Госпродпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения является недопустимым, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности будет иметь последствия в виде штрафов и других мер административного воздействия.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, правительство отменило государственное регулирование цен на горючее, чтобы как можно быстрее преодолеть возникший во время войны дефицит. При этом в Кабмине рассчитывали, что литр дизеля будет стоить не дороже 58 грн, а бензина – 52 грн.

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Всего с начала полномасштабного вторжения россияне повредили около 20 нефтебаз. Также они разрушили Кременчугский НПЗ, являвшийся крупнейшим производителем горючего в Украине. Также Украина вынуждена изменить логистические маршруты поставки горючего из-за переориентации на европейский рынок и блокировки морских портов.